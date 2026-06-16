介護施設選びのプロに紹介されたのに、なぜ調べ直す？ 入居検討者が“本当に知りたいこと”と、AI検索時代における探し方｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年6月30日（火）・7月1日（水）・2日（木）の3日程で介護業界向けセミナー『介護施設選びのプロに紹介されたのに、なぜ調べ直す？ 入居検討者が“本当に知りたいこと”と、AI検索時代における探し方』をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seBLS7ak3Ai0?s=ql0l7s07et4&utm_source=260630_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

介護施設選びでは、ケアマネジャーや病院、ご家族・知人からの紹介が主流となっています。

一方で近年では、紹介された施設について、ネット検索などを通じて改めて調べ直し、比較・検討するケースも増えています。

施設への入居は、人生の中でもそう何度も経験するものではありません。

「本当にこの施設で良いのか」

「他にも比較した方が良い施設はないか」

そんな不安や迷いから、入居検討者やご家族が自ら情報収集を行う時代になっています。

そして今、その“調べ直し”の方法にも変化が起きています。

Google 検索やクチコミサイトに加え、AI検索を活用しながら施設を比較・検討する行動も広がり始めています。

本セミナーでは、こうした検索行動の変化を踏まえ、

介護施設が取り組むべき情報発信やクチコミ対策について解説します。

「紹介会社・ポータルサイト以外からの集客を強化したい」

「Web経由の問い合わせ数や見学数を伸ばしたい」

とお考えの、サービス付き高齢者住宅・住宅型有料老人ホームの入居者獲得ご担当者様、

マーケティングご担当者様は、ぜひご参加ください。

■こんな方におすすめ

- サ高住・住宅型有料老人ホームの入居者獲得ご担当者紹介- ポータル以外の集客チャネルを広げたい方- Web経由の問い合わせ・見学数を伸ばしたい方

■参加するメリット

- 紹介された施設を検討者がどう調べ直すかが分かる- AI検索を含む比較行動の変化を最新データで把握できる- 自施設の情報発信・クチコミ対策の優先度が整理できる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：6月30日（火） 13時00分～13時30分

録画配信 ：7月 1日（水） 13時00分～13時30分

録画配信 ：7月 2日（木） 13時00分～13時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：介護施設選びのプロに紹介されたのに、なぜ調べ直す？

入居検討者が“本当に知りたいこと”と、AI検索時代における探し方

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seBLS7ak3Ai0?s=ql0l7s07et4&utm_source=260630_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seBLS7ak3Ai0?s=ql0l7s07et4&utm_source=260630_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com