AIが会議を分析しマネジメントを支援する『PXクラウド』を提供する株式会社be-FULLへリードインベスターとして出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）は、Shinhan Venture Investment Co.,Ltd.（以下、新韓ベンチャー投資）と共同で運営する「新韓-GBフューチャーフロー投資事業有限責任組合」（以下、SHGB）を通じて、AIが会議を分析しマネジメントを支援する『PXクラウド』を提供する株式会社be-FULL（本社：東京都中央区 / 以下、be-FULL）へリードインベスターとして出資を実行したことをお知らせいたします。

be-FULLは、「全ての人と組織を、相思相愛に」をミッションに掲げ、AIを活用したマネジメント支援プラットフォーム『PXクラウド』を提供しています。AIによる会議分析を基盤として、フォローアップ・リコメンド、Good & Moreフィードバック、AI議事録、スキル可視化などの機能を提供し、日常業務の中で継続的なマネジメント改善を実現しています。これまでに大手企業への導入実績を有し、会議時間の削減や従業員エンゲージメント向上、マネジメント品質の改善などの成果を創出しています。また、同社は Microsoftスタートアップ支援プログラム採択、経済産業省J-StarX日本代表選出、東京都スタートアップ支援事業採択、CIOReview APAC受賞など、国内外で高い評価を獲得しています。

日本企業では、労働人口の減少や働き方の多様化を背景に、組織生産性の向上や人材マネジメントの高度化に対するニーズが急速に高まっています。特に、ミドルマネジメント層の育成・評価・支援は多くの企業に共通する経営課題となっています。今後、生成AIの普及や企業における人材育成・組織力強化への関心の高まりを背景に、人材マネジメント領域におけるテクノロジー活用の重要性はさらに高まることが見込まれます。be-FULLは、本資金調達を通じてプロダクト開発、人材採用、営業体制の強化を進め、マネジメントテック領域におけるリーディングカンパニーを目指します。

グローバル・ブレインは、be-FULLが有する独自のプロダクトや大手企業への導入実績、さらには拡大するマネジメントテック市場における成長可能性を高く評価し、今回の出資を決定いたしました。今後は、同社の事業拡大および企業価値向上の実現に向けて積極的に支援してまいります。

■be-FULLについて

会社名 株式会社be-FULL

所在地 東京都中央区日本橋富沢町4-10 京成日本橋富沢町ビル

代表者 代表取締役CEO 岩井 凌太

設立日 2024年6月5日

事業内容 ミドルマネジメント支援プラットフォーム『PXクラウド』の開発・提供

URL https://befull-lifedesign.com/

■SHGBについて

登記上の名称 新韓-GBフューチャーフロー投資事業有限責任組合

投資対象 日本スタートアップ（シードステージ）、日本への進出を計画する韓国スタートアップ

無限責任組合員 Shinhan Venture Investment Co.,Ltd.およびグローバル・ブレイン株式会社

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com