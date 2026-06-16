本の“片手読み”がラクになる！「ワンハンドブックカバー」を6月中旬に新発売！

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日本出版販売株式会社

　日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、本の“片手読み”に特化した、指ポケット付きのブックカバー「ワンハンドブックカバー」を、2026年6月中旬に発売し、全国の書店、雑貨店、ECサイトにて順次販売開始します。




■指を差し込むだけで、移動中や就寝前などの読書がラクに！


　「ワンハンドブックカバー」は、本の“片手読み”をラクにすることに特化して開発したブックカバーです。表紙側のゴムバンド製のポケットは、手の大きさや利き手に合わせて差し込む位置を変えられるよう2種類ついているので、両手が空きづらい電車・バスの中や、就寝前の布団の中、作業中で片手がふさがっているときなど、本を“片手読み”したい場面で活躍します。



■使用イメージ






■商品概要


商品名　　：ワンハンドブックカバー


商品種類　：全4種類（レッド／ネイビー／ブラウン／グレー）


発売時期　：2026年6月中旬


価格　　　：1,628円（本体1,480円＋税）


サイズ　　：約W310×H165×D15mm（文庫本サイズ）


販売サイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/1handbookcover.html



■商品画像





■商品に関するお問い合わせ


日本出版販売株式会社　文具雑貨部 PB開発課　担当：石井、森


E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp