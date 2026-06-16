本の“片手読み”がラクになる！「ワンハンドブックカバー」を6月中旬に新発売！

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、本の“片手読み”に特化した、指ポケット付きのブックカバー「ワンハンドブックカバー」を、2026年6月中旬に発売し、全国の書店、雑貨店、ECサイトにて順次販売開始します。

■指を差し込むだけで、移動中や就寝前などの読書がラクに！

「ワンハンドブックカバー」は、本の“片手読み”をラクにすることに特化して開発したブックカバーです。表紙側のゴムバンド製のポケットは、手の大きさや利き手に合わせて差し込む位置を変えられるよう2種類ついているので、両手が空きづらい電車・バスの中や、就寝前の布団の中、作業中で片手がふさがっているときなど、本を“片手読み”したい場面で活躍します。

■使用イメージ

■商品概要

商品名 ：ワンハンドブックカバー

商品種類 ：全4種類（レッド／ネイビー／ブラウン／グレー）

発売時期 ：2026年6月中旬

価格 ：1,628円（本体1,480円＋税）

サイズ ：約W310×H165×D15mm（文庫本サイズ）

販売サイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/1handbookcover.html

■商品画像

■商品に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 文具雑貨部 PB開発課 担当：石井、森

E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp