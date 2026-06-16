【初開催】日本の夏を乗り切るアイテムが一堂に出展！「猛暑対策グッズEXPO」が誕生

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、ライフスタイルWeek秋 内にて新たに「猛暑対策グッズEXPO」を開催いたします。

猛暑対策グッズEXPOとは？

売れる夏商材が一気に揃う、猛暑対策グッズを手掛ける企業が一堂に出展する展示会。

酷暑による需要拡大を背景に、今求められる暑さ対策アイテムが集結し、仕入れ・売場づくりに課題を持つ小売・バイヤーが来場する「夏商戦×対策グッズ」の展示会です。

■開催概要

名称：猛暑対策グッズEXPO（ライフスタイルWeek秋 内で開催）

会期：2026年10月7日（水）～9日（金）

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社

詳細： https://www.lifestyle-expo.jp/hub/ja-jp/lp/mg.html?utm_campaign=prtimes&utm_medium=referral&utm_source=intex(https://www.lifestyle-expo.jp/hub/ja-jp/lp/mg.html?utm_campaign=prtimes&utm_medium=referral&utm_source=intex)

開催背景

猛暑の長期化により、暑さ対策は個人需要に加え、店舗・施設・イベント・屋外業務などビジネス用途での導入が急拡大しています。

特に「暑さ対策商材」は、売場強化・客単価向上・来店促進にも直結する“売れる商材”として、小売・流通各社からの関心が高まっています。こうした背景を受け、本展は購買意欲の高いバイヤーとの直接商談の場として新設されました。

１.「二季化」が進み、夏が"主戦場"に

近年、「春・秋が短く、夏と冬の二季」という“二季化”が話題になるほど、猛暑の長期化が進行。

暑さ対策は一過性ではなく、“毎年必ず来る長期需要”へと変化しています。

２.夏商戦の長期化で、売場づくりの変化

猛暑の前倒し・長期化により、 夏グッズの展開期間は拡大傾向。

従来の「季節コーナー」ではなく、長期間売れる“主力売場”としての設計・商品力が求められ、バイヤーの仕入れニーズも高度化しています。



３.“消費財×暑さ対策”は未だ体系化されていない市場

冷却・UV・熱中症対策など多様な商品が存在する一方で、それらを横断的に比較・検討できるグッズの展示会は未だ無く、唯一無二のビジネスの場へ。

雑貨・アパレル・美容・ヘルスケアなどを跨ぐ、“消費財としての猛暑対策”に特化した展示会として、新たな市場接点としての価値が高まっています。

10月の初開催へ向けて出展募集を開始

事務局は現在、猛暑対策関連製品・サービスを持つ企業を広く出展募集しています。販路拡大・新規取引獲得・売上拡大を目指す企業にとって最適な商談機会です。



■出展に関する詳細はこちら：https://www.lifestyle-expo.jp/hub/ja-jp/lp/mg.html?utm_campaign=prtimes&utm_medium=referral&utm_source=intex(https://www.lifestyle-expo.jp/hub/ja-jp/lp/mg.html?utm_campaign=prtimes&utm_medium=referral&utm_source=intex)

■出展のメリット

・小売・流通・施設など“購買決裁層”が来場

・受注・販売、OEM、PB開発、ライセンス契約など多様な商談が可能

・価格・納期交渉や卸導入など、具体的なビジネスに直結

・売場提案やPOP・催事企画まで含めた提案機会を創出

猛暑対策グッズEXPOは、第30回ライフスタイルWeek 【秋】内で開催！

第30回ライフスタイルWeek【秋】は、猛暑対策グッズEXPOをはじめ、「推し活」「インバウンド」など計5つの展示会で構成され、次のトレンド／新市場を攻めることをコンセプトとした商談展です。

■会期・会場

2026.10.7(水)-9(金) 東京ビッグサイト



■ライフスタイル Week 出展社・来場者数

限定250社出展 25,000名来場（予定）



■同時開催展

インバウンド向けグッズ EXPO

推し活 EXPO

雑貨 EXPO -NEXT TREND-

アジアのOEM工場 EXPO

■開催概要

名称：猛暑対策グッズEXPO（ライフスタイルWeek秋 内で開催）

会期：2026年10月7日（水）～9日（金）

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社

詳細：https://www.lifestyle-expo.jp/hub/ja-jp/lp/mg.html?utm_campaign=prtimes&utm_medium=referral&utm_source=intex(https://www.lifestyle-expo.jp/hub/ja-jp/lp/mg.html?utm_campaign=prtimes&utm_medium=referral&utm_source=intex)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

主催者：RX Japan合同会社

猛暑対策グッズEXPO事務局

〒104-0028

東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

TEL：03-6739-4105 FAX：03-4563-2100

E-mail：giftex.jp@rxglobal.com

Web：https://www.lifestyle-expo.jp/hub/ja-jp.html