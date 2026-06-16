業務効率化「最初の一歩」をナビゲートするオンデマンド講座動画で学ぶ「入社1年目からの Google Apps Script」を6月16日（火）に配信開始

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、人気書籍と連動して動画化したビジネス・実務で役立つスキルや考え方が学べるオンデマンド配信講座「Impress Books Academy（インプレス・ブックス・アカデミー）」の新講座として、『動画で学ぶ「入社1年目からの Google Apps Script」』を2026年6月16日（火）から配信開始いたします。

■業務効率化を阻む「プログラミング＝難しい」という先入観の払拭

労働人口の減少や生産性向上が叫ばれる現代のビジネス環境において、無料で始められる業務効率化ツール「Google Apps Script（GAS）」が注目を集めています。特別な開発環境は不要で、Googleアカウントさえあれば誰でもGmail、スプレッドシート、カレンダーなどの各種サービスを繋ぎ合わせ、日常の業務を自動化・効率化できます。

しかし、バックオフィス部門などの非IT部門や入社1～3年目の若手社員の間では、「スプレッドシートは使えるが、プログラミングは難しそう」「難解なコード画面に心理的抵抗がある」といった理由から、導入をためらうケースが少なくありません。また、書籍などの独学を試みても、初期の設定や実行時に表示される特有の「警告画面（承認プロセス）」への対処が分からず、最初の一歩で挫折してしまうユーザーが多いことも課題となっています。

本講座は、こうした心理的障壁や初期のつまずきを解消し、未経験からでも「自分にもできた！」という確実な成功体験を得られるように設計されたハンズオン形式の超入門講座です。GASの基本概念からエディタの使い方、ログ出力、スプレッドシートへのセル書き込みといった基礎スキルを、実演デモと、解説編にわけてそれぞれ約50分の動画で丁寧に解説しています。

■ 本講座の特長

1. すぐに達成感が得られる「Quick Win」設計

理論や用語の長い解説から入るのではなく、まずは「操作の完遂」による成功体験を最優先しています。講座開始からすぐにメッセージ表示（msgBox）などのコードを実行し、「自分の命令で画面が動いた」という即時のフィードバックを得ることで、モチベーションを高く維持しながら学習を進められます

2. 「実績ある人気書籍」×「動画」の相乗効果がもたらす高い定着率

豊富なイラストと図解で初心者から圧倒的な支持を受ける書籍『できるイラストで学ぶ 入社1年目からのGoogle Apps Script』（PDF版電子書籍）が丸ごと付属します。動画内の実演デモで実際の操作スピードや挙動といった「感覚」を視覚的に掴み、書籍のイラストや図解を用いて見えないプログラムの構造を論理的に解説（解説編）します。この「具体的体験」と「論理的理解」を組み合わせるハイブリッド学習により、知識がしっかりと脳に定着します。

3. 初心者が最も恐れる「承認プロセス」を完全ナビゲート

GASを初めて実行する際に誰もが戸惑う「警告画面（承認プロセス）」への対処法や、エディタの動かし方を動画で一つ一つ丁寧に実演しながら解説します。動画の通りに進めるだけで迷わずに最初のハードルを突破でき、初心者でも不安を払拭することができます。

4．個人のリスキリングから、組織の「業務標準化」を促す教材へ

講座の終盤（セクション4）では、GASを用いた「カレンダー空き時間ファインダー」などの実務ツールが稼働する様子を応用デモとして紹介します。学んだ知識が日常の「繰り返し作業」の解消や定時退社にどう繋がるかを具体的にイメージできるため、受講後も自律的に自動化ツールを開発するモチベーションが生まれます。

個人のリスキリングに最適なだけでなく、標準的なカリキュラムとなる書籍があることで、企業の若手研修やバックオフィス部門のDX推進教育としても極めて有効です。組織内でのITリテラシーの平準化を図り、属人化しがちなマニュアル作業の自動化・標準化、さらには教育コストの削減にも貢献します。

5. コエテコカレッジによる利便性の高い配信

配信には「コエテコカレッジ」を採用。受講者は場所や時間を選ばず、PCやスマートフォンからいつでも学習をスタートできます。

■本講座は以下のような方におすすめです- 業務効率化を目指す若手社員やバックオフィス担当者- Excelなどの基本操作はできるが、プログラミングは未経験の方- 「プログラミング＝難しい」という先入観があり、学習をためらっている方- 書籍で独学を試みたものの最初の一歩（設定）で止まってしまった方■オンデマンド講座の画面イメージ基本概念の理解からGASを実際に動かす体験を通じて業務への活用につなげることができる実演デモと解説の組み合わせにより、ノンプログラマーでも「最初の一歩」が踏み出せる■講座の構成（カリキュラム）約50分

【ガイダンス】講座の受講ゴール

【セクション1-1】Google Apps Scriptをはじめよう（ハンズオン）

【セクション1-2】Google Apps Scriptをはじめよう（解説編）

【セクション2-1】プログラムの動作を確認しよう（ハンズオン）

【セクション2-2】プログラムの動作を確認しよう（解説編）

【セクション3-1】スプレッドシートを操作しよう（ハンズオン）

【セクション3-2】スプレッドシートを操作しよう（解説編）

【セクション4】学習のロードマップを思い描こう

■講師プロフィール

株式会社プランノーツ 代表取締役／一般社団法人ノンプログラマー協会 代表理事

ITを活用して日本の「働く」価値を上げ、自ら進んで学び続ける「自律的な学習者」を育成することを目指して活動中。のべ800名以上が参加するコミュニティ「ノンプロ研」を主宰するほか、企業向けの越境学習も手厚くサポート。35冊を超える書籍の執筆、月間最大100万PVを集める技術ブログの運営、Podcastでの音声配信など幅広く情報を発信。近年は、生成AIの実践的な活用技術の研究や教育活動にも力を注いでいる。

■オンデマンド講座の概要

・名称： 動画で学ぶ『入社1年目からのGoogle Apps Script』

・配信開始日：2026年6月16日 （火）

・動画時間：50分

・講師：高橋宣成氏

・販売価格：電子書籍セットプラン 4,180円（税込）

動画のみ（書籍なし）プラン 2,860円（税込）

※研修など多人数でのご利用についてはお問い合わせください

・視聴期限： 期限なし

・セット書籍：

『できるイラストで学ぶ 入社1年目からのGoogle Apps Script』（PDF版）

・講座販売ページ（コエテコカレッジ）：

・電子書籍セットプラン ：https://coeteco.impress.co.jp/live/7wpc6vp4

・講座（動画）のみプラン：https://coeteco.impress.co.jp/live/nrxc2wox

■（参考）書籍情報

書名：『できるイラストで学ぶ 入社1年目からのGoogle Apps Script』

著者：高橋宣成氏

発売日：2026年2月20日

ページ数：272ページ

サイズ：A5判

定価：2,420円（本体 2,200円＋税10%）

電子版価格：2,420円（本体 2,200円＋税10%）

※インプレス直販価格

ISBN：978-4295023876

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101119

※本講座のセット版に含まれるのは本書のPDF版電子書籍です。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。