【開催レポート】株式会社Kimete、長野県野沢温泉村で開催された国内最大級の経営者カンファレンス「ASTEEDA Executive Salon in 野沢温泉村」に冠スポンサーとして特別協賛

株式会社武蔵野トークセッションの様子

株式会社Kimeteは、2026年6月11日（木）から13日（土）にかけて長野県野沢温泉村で開催された、琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社が主催する経営者向けカンファレンス＆マッチングイベント「ASTEEDA Executive Salon in 野沢温泉村 by KIMETE｜武蔵野」に、冠スポンサーとして特別協賛いたしました。

■ 協賛の背景と目的

当社は、「ミスマッチをゼロにし、企業の価値を最大化する」というビジョンのもと、適性検査ツール「マルコポーロ」や採用コンサルティングなどを通じた中小企業向けの新卒採用・組織作りの支援サービスを展開しております。

当社（および母体である株式会社武蔵野）は、長年にわたり地域の皆様に温かく支えられ、おかげさまで第63期を迎えることができました。地域社会と共に歩み、成長させていただいた企業として、私たちには常に「地域へ少しでも恩返しがしたい」という強い想いがあり、地域のお祭りの運営などに関わってきました。

「ASTEEDA Executive Salon」は、「地方創生の成功モデル」をテーマに、全国から高い視座を持つ経営者やビジネスリーダーが集結し、日本を動かすイノベーションを生み出す国内最大級のカンファレンスです。スポーツやビジネスの力で地域を主役にし、活性化を目指す本イベントの趣旨は、当社の「恩返し」の想いと深く共鳴するものでした。データと実績に基づく「勝てる採用」の仕組みを通じて全国の企業成長を支えるとともに、本協賛を通じて野沢温泉村をはじめとする地方創生に直接的に貢献すべく、特別協賛に至りました。

小嶺と株式会社Kimeteのメンバーがマルコポーロをご紹介しました。

■ イベント概要と当日の様子

人口約3,000人の野沢温泉村を「まるごと舞台」にして開催された本イベントには、全国から多数の経営者が参加しました。各界の第一人者による30以上のトークセッションやパネルディスカッションが行われ、参加者同士の新たな出会いとビジネスの加速を生み出す熱狂の3日間となりました。

当社も冠スポンサーとして参画し、集結した経営者の皆様と「採用戦略」や「活躍する組織づくり」に関する深い交流を図るとともに、イベントの成功と野沢温泉村の地域活性化に寄与いたしました。

【イベント概要】

名称： ASTEEDA Executive Salon in 野沢温泉村 by KIMETE｜武蔵野

開催日程： 2026年6月11日（木）～ 6月13日（土）

開催場所： 長野県下高井郡野沢温泉村（野沢温泉村公民館 ほか）

主催： 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社

特別協賛： 株式会社Kimete（株式会社武蔵野）

■株式会社Kimete 次回のセミナー情報

2026年6月29日(月)15:00～ 『人が活躍する』企業を作る 活躍人材を見極め、定着まで導く実践法(https://www.m-keiei.jp/seminar/katsuyaku_to_mikiwame/?organizationId=3105&utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=260629kyousai&utm_content=vol1)

■ 株式会社Kimeteについて

30年以上の採用実証データを基に、中小企業の「本当に活躍する人」を見極め、

戦力化するための統合パッケージを提供しています。

適性検査「マルコポーロ」をはじめ、実務経験者による伴走型の採用コンサルティング、

採用成功の裏側を学び合える会員制コミュニティ「Kimeteビレッジ」の運営を通じて、

現場の採用課題を「仕組み」で解決へと導きます。

会社名： 株式会社Kimete

所在地： 〒184-0002 東京都小金井市梶野町5-1-8 エスペランサ東小金井2階

代表者： 取締役社長 小嶺 淳

事業内容： 中小企業向け新卒採用応援・支援サイト「Kimete」の運営、適性検査ツールの提供、採用コンサルティング等

コーポレートサイトはこちらから :https://business.kimete.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社Kimete

担当部署：プロモーションチーム

TEL：0120-85-6340

E-mail：m-kimete@musashino.jp