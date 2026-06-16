パールレディのグランドメニューが2種のスタイルでリニューアル！大人気のサマーソーダも販売開始！
6月19日(金)よりパールレディ全店でグランドメニューのリニューアルを実施。
販売店舗によって異なる２種のメニューラインアップが登場します。
●ドリンクスタイル店
【フルーツミルク】
人気の「つぶつぶイチゴミルク」に3種のフルーツミルクが仲間入り！
・フレッシュバナナミルク
粗くつぶしたバナナに濃厚バナナベースを使用し飲みごたえのある一杯
・たっぷりフルーツミルク
イチゴ、マンゴー、ピーチ、オレンジ、バナナとフルーツをたっぷり使用した贅沢ミルク
・ごろごろマンゴーミルク
マンゴー果肉がごろごろ入った甘くてフルーティーなミルク
販売対象店舗：赤羽店、蒲田店、葛西店、下北沢店、吉祥寺店、川越店、船橋店、上大岡店、神戸南店、奈良橿原店、小倉店、名護店、北谷店、南風原店
▶ドリンクスタイル メニューはこちら(http://pearllady.jp/menu_drink.html)
●クレープスタイル店
【ヨーグルトホイップ】
自家製ヨーグルトホイップを使用した甘さひかえめでフルーツとの相性が良いクレープ
・たっぷりフルーツヨーグルト
・ダブルストロベリーヨーグルト
・マンゴーオレンジヨーグルト
【抹茶クレープ】
宇治抹茶を使用した生地に、風味豊かな抹茶ケーキをトッピングした和クレープ
・抹茶イチゴチョコホイップ
・抹茶バナナチョコホイップ
・抹茶キャラメルナッツホイップ
販売対象店舗：新宿東宝ビル店、むさし村山店、ニッケコルトンプラザ店、大阪鶴見店
クレープスタイル メニューはこちら(http://pearllady.jp/menu_crepe.html)
【期間限定】サマーソーダ
6月12日（金）販売開始
パールレディの夏の定番人気メニューのサマーソーダが今年も登場！
■ラムネソーダ
大人気フレーバー
■シャインマスカットソーダ
国産シャインマスカットを使用
■はちみつレモンソーダ
瀬戸内レモン使用
●限定トッピング：カラータピオカ
ハードな食感が食べ応え満点！
販売店舗：パールレディ全店
ラムネソーダ
シャインマスカットソーダ
はちみつレモンソーダ
●パールレディ
今年23周年を迎える日本生まれのタピオカドリンク＆クレープの老舗ブランド。タピオカをはじめとするストローで飲むデザートドリンクを多数販売。姉妹ブランド「CHABAR」「TEA18」と合わせて全国に40店舗以上を展開。
〈公式HP〉
http://www.pearllady.jp/