パールレディのグランドメニューが2種のスタイルでリニューアル！大人気のサマーソーダも販売開始！

株式会社ネットタワー

6月19日(金)よりパールレディ全店でグランドメニューのリニューアルを実施。

販売店舗によって異なる２種のメニューラインアップが登場します。

●ドリンクスタイル店

【フルーツミルク】

人気の「つぶつぶイチゴミルク」に3種のフルーツミルクが仲間入り！

・フレッシュバナナミルク

粗くつぶしたバナナに濃厚バナナベースを使用し飲みごたえのある一杯

・たっぷりフルーツミルク

イチゴ、マンゴー、ピーチ、オレンジ、バナナとフルーツをたっぷり使用した贅沢ミルク

・ごろごろマンゴーミルク

マンゴー果肉がごろごろ入った甘くてフルーティーなミルク

販売対象店舗：赤羽店、蒲田店、葛西店、下北沢店、吉祥寺店、川越店、船橋店、上大岡店、神戸南店、奈良橿原店、小倉店、名護店、北谷店、南風原店

▶ドリンクスタイル メニューはこちら(http://pearllady.jp/menu_drink.html)

●クレープスタイル店

【ヨーグルトホイップ】

自家製ヨーグルトホイップを使用した甘さひかえめでフルーツとの相性が良いクレープ

・たっぷりフルーツヨーグルト

・ダブルストロベリーヨーグルト

・マンゴーオレンジヨーグルト

【抹茶クレープ】

宇治抹茶を使用した生地に、風味豊かな抹茶ケーキをトッピングした和クレープ

・抹茶イチゴチョコホイップ

・抹茶バナナチョコホイップ

・抹茶キャラメルナッツホイップ

販売対象店舗：新宿東宝ビル店、むさし村山店、ニッケコルトンプラザ店、大阪鶴見店

クレープスタイル メニューはこちら(http://pearllady.jp/menu_crepe.html)

【期間限定】サマーソーダ

6月12日（金）販売開始

パールレディの夏の定番人気メニューのサマーソーダが今年も登場！

■ラムネソーダ

大人気フレーバー

■シャインマスカットソーダ

国産シャインマスカットを使用

■はちみつレモンソーダ

瀬戸内レモン使用



●限定トッピング：カラータピオカ

ハードな食感が食べ応え満点！



販売店舗：パールレディ全店

ラムネソーダシャインマスカットソーダはちみつレモンソーダ

●パールレディ

今年23周年を迎える日本生まれのタピオカドリンク＆クレープの老舗ブランド。タピオカをはじめとするストローで飲むデザートドリンクを多数販売。姉妹ブランド「CHABAR」「TEA18」と合わせて全国に40店舗以上を展開。

〈公式HP〉

http://www.pearllady.jp/