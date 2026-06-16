パールレディのグランドメニューが2種のスタイルでリニューアル！大人気のサマーソーダも販売開始！

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株式会社ネットタワー


6月19日(金)よりパールレディ全店でグランドメニューのリニューアルを実施。
販売店舗によって異なる２種のメニューラインアップが登場します。



●ドリンクスタイル店


【フルーツミルク】

人気の「つぶつぶイチゴミルク」に3種のフルーツミルクが仲間入り！


・フレッシュバナナミルク


粗くつぶしたバナナに濃厚バナナベースを使用し飲みごたえのある一杯


・たっぷりフルーツミルク


イチゴ、マンゴー、ピーチ、オレンジ、バナナとフルーツをたっぷり使用した贅沢ミルク


・ごろごろマンゴーミルク
マンゴー果肉がごろごろ入った甘くてフルーティーなミルク






販売対象店舗：赤羽店、蒲田店、葛西店、下北沢店、吉祥寺店、川越店、船橋店、上大岡店、神戸南店、奈良橿原店、小倉店、名護店、北谷店、南風原店


▶ドリンクスタイル　メニューはこちら(http://pearllady.jp/menu_drink.html)



●クレープスタイル店


【ヨーグルトホイップ】

自家製ヨーグルトホイップを使用した甘さひかえめでフルーツとの相性が良いクレープ


・たっぷりフルーツヨーグルト


・ダブルストロベリーヨーグルト


・マンゴーオレンジヨーグルト



【抹茶クレープ】


宇治抹茶を使用した生地に、風味豊かな抹茶ケーキをトッピングした和クレープ


・抹茶イチゴチョコホイップ


・抹茶バナナチョコホイップ


・抹茶キャラメルナッツホイップ





販売対象店舗：新宿東宝ビル店、むさし村山店、ニッケコルトンプラザ店、大阪鶴見店


クレープスタイル　メニューはこちら(http://pearllady.jp/menu_crepe.html)


【期間限定】サマーソーダ

6月12日（金）販売開始


パールレディの夏の定番人気メニューのサマーソーダが今年も登場！
■ラムネソーダ


大人気フレーバー


■シャインマスカットソーダ
国産シャインマスカットを使用
■はちみつレモンソーダ
瀬戸内レモン使用

●限定トッピング：カラータピオカ
ハードな食感が食べ応え満点！

販売店舗：パールレディ全店








ラムネソーダ

シャインマスカットソーダ

はちみつレモンソーダ



●パールレディ


今年23周年を迎える日本生まれのタピオカドリンク＆クレープの老舗ブランド。タピオカをはじめとするストローで飲むデザートドリンクを多数販売。姉妹ブランド「CHABAR」「TEA18」と合わせて全国に40店舗以上を展開。
〈公式HP〉


http://www.pearllady.jp/