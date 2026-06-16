ランド オブ トゥモロー 心斎橋パルコ店では、6月20日(土)から7月5日(日)の期間中、ロンドン発のジュエリーブランド〈BUNNEY〉のポップアップストアを期間限定で開催いたします。

株式会社 トゥモローランド

ランド オブ トゥモロー 心斎橋パルコ店にてロンドン発のジュエリーブランド〈BUNNEY(バニー)〉のポップアップストア『BUNNEY POP UP STORE』を開催いたします。

期間中は通常展開のないコレクションやブランドが所有している過去のアーカイブピースも数量限定でご用意。

過去のラインナップから新作まで豊富なバリエーションを取り揃えてお待ちしております。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

■開催期間・店舗

6月20日（土）~ 7月5日（日）

ランド オブ トゥモロー 心斎橋パルコ店

〒542-0085

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ北館 3F

TEL06-6252-9797



■INSTAGRAM

＠land_of_tomorrow



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