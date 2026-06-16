“食べる白桃”から“白桃で潤う手肌へ。岡山のくだもの屋さんが、清水白桃由来成分を配合したハンド美容クリーム「SHIKI beaute」を発表

株式会社RQM

株式会社RQM（本社：岡山県倉敷市）は、倉敷発のコスメブランド「SHIKI beaute」より、岡山県を代表する高級果実・清水白桃の恵みに着目した「SHIKI beaute ハンド美容クリーム」を発表いたします。

長年、果物ギフトを手がけてきた当社が大切にしてきたのは、果物そのものの美しさや味わいだけでなく、贈られた瞬間に生まれる“うれしい余韻”です。今回のハンド美容クリームは、その余韻を日常の手肌へ届けることを目指して開発しました。

くだもの屋さんがつくる、清水白桃のハンド美容クリーム

長年経験をつんだ目利きのくだもの屋さんだからこそできる、果実の恵みをたっぷり生かした 高品質なハンド美容クリーム。 自分用に、誕生日やお祝いのギフト、また岡山のお土産に。

「SHIKI beaute ハンド美容クリーム」は、清水白桃の葉から抽出したモモ葉エキスと、白桃由来のモモ果汁エキスを配合。さらに、5種類のヒト型セラミドをはじめ、保湿成分をバランスよく配合し、乾燥しやすい手肌にうるおいを与え、しっとりなめらかに整えます。

ベタつきにくくさらりとした質感で、仕事中や外出先でも使いやすい使用感。桃を思わせる上品な香りとともに、果物のみずみずしさをまとうようなハンドケアを提案します。

配合成分の特長

1. 清水白桃由来のモモ葉エキス・モモ果汁エキス

岡山のくだもの屋さんとして長年向き合ってきた清水白桃。モモ葉エキスとモモ果汁エキスの成分に着目し、乾燥しがちな手肌にみずみずしいうるおいを与えます。

2. 5種類のヒト型セラミド

セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAPを配合。角質層までうるおいを届け、手肌をしっとりと整えます。

3. さらりと使いやすいテクスチャー

日中のケアにも使いやすい、ベタつきにくくなめらかな使用感。自分用はもちろん、誕生日やお祝い、季節の贈り物にも添えやすいハンド美容クリームです。

持続可能な原料調達

生産背景にも配慮し、岡山の自然や農家さんとのつながりを大切にしながら、持続可能な原料調達を心がけています。私たちは、自然の恵みを活かしながら、肌にも心にもやさしい製品を通じて、サステナブルな社会づくりにも貢献していきます。

公式サイト限定 50％OFFキャンペーン

キャンペーン内容：

公式オンラインストア http://rqm.jp/(http://rqm.jp/) で白桃やぶどうなど対象商品5,000円以上の商品をカートに入れ、「SHIKI beaute ハンド美容クリーム（ラッピングなし）」を一緒に注文すると、通常価格2,280円（税込）が50％OFFの1,140円（税込）になります。

対象条件：

1会計につき1点まで。同一配送先へのお届けが対象。オーガンジー巾着ラッピングは50％OFF対象外。一部対象外商品あり。キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

「SHIKI beaute」

「SHIKI beaute」では、日常にやさしく寄り添う製品づくりを大切にしています。なかでもハンド美容クリーム「Peach Drop Hand」は、岡山県産の清水白桃の恵みを活かし、肌へのやさしさと心地よい使用感を追求して誕生しました。

パッケージには、清水白桃のみずみずしさとやわらかな香りをイメージした“白桃の妖精”を描き、軽やかに舞う姿でブランドの世界観を表現しました。ギフトとしても手に取りたくなる、上品でやさしいデザインです。

『SHIKI beaute』は、人と人、人と自然、生産者とのつながりを大切にしながら、四季を感じる恵みを日常に届けるブランドとして、これからも岡山の魅力を発信してまいります。

自然素材のやさしさと岡山の恵みを感じていただけるよう、細部までこだわり抜いています。大切な方へのギフトや、自分へのご褒美として、心と肌にやさしいひとときをお届けします。

商品概要

商品名：SHIKI beaute ハンド美容クリーム

内容量：50g

通常価格：2,280円（税込・送料無料）

キャンペーン価格：1,140円（税込）

会社概要

会社名：株式会社RQM

所在地：岡山県倉敷市

事業内容：岡山の果物・ワイン・ギフト商品の企画、販売

公式オンラインストア http://rqm.jp/