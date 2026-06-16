従業員の「自分のお金と人生をデザインする力」を養う、法人向け福利厚生サービス『Finfinity ACADEMY』を提供開始

株式会社Finfinity

ファイナンシャルプランニング事業を展開する株式会社Finfinity（フィンフィニティ）は、従業員一人ひとりの将来への安心を醸成し、企業の持続的な成長を支援する法人向け金融教育プログラム『Finfinity ACADEMY』を、2026年7月1日（水）より本格提供開始いたします。

本サービスは、単なる知識提供のマネーセミナーにとどまらず、従業員が経済的に自立し、仕事と人生を能動的に選んでいける状態である「ファイナンシャル・ウェルビーイング」の実現を目指します。集合研修から個別FP相談までを段階的に設計したプログラムにより、従業員のエンゲージメント向上や企業の人的資本経営の推進に貢献します。

■ サービス開発の背景：個人の成長が、組織の力になる「ポジティブサイクル」

人的資本経営や健康経営への注目が急速に高まる中、従業員の「将来のお金に関する漠然とした不安」は、仕事への集中力や創造性を阻害する要因として指摘されています。金融リテラシーの向上は、個人の資産形成にとどまらず、企業組織全体に以下の「ポジティブサイクル」をもたらします。

・お金の知識・自信がつく： NISAやiDeCo、企業型DCへの理解など、将来に向けた具体的な一歩を従業員自らが主体的に踏み出せるようになります。

・将来への見通しが持てる： 「定年までにいくら必要なのか」「今のままで足りるのか」といった漠然としたお金の不安が解消され、いつまでに・いくら・どうやって貯めるべきかという具体的なライフプラン（人生設計）と行動の見える化に繋がります。

・仕事への集中力・意欲が上がる：将来への不安がクリアになることで、余計なストレスから解放され、目の前の業務パフォーマンスやキャリアアップに対して意欲的に取り組める環境が整います。

・組織のエンゲージメントが高まる： ファイナンシャル・ウェルビーイングへの支援を通じて、従業員と企業が共に成長する関係性が構築されます。エンゲージメントが向上するだけでなく、離職率の低下や、採用市場における「人を大切にする企業」としてのブランド力強化に直結します。

私たちは、従業員一人ひとりの将来への安心を創り出すことこそが、組織全体の活力と成長の源泉になると確信しています。そのような強い想いから、この度、企業の持続的な成長を支える福利厚生サービスとして『Finfinity ACADEMY（フィンフィニティ アカデミー）』を開発いたしました。

■ 柔軟にカスタマイズ可能なプログラムプラン（参考例）

人事・福利厚生担当者様の負担を最小限に抑え、スムーズに導入いただける設計です。 企業の課題や研修時間、受講対象者に応じて、最適なカリキュラムへ自由にカスタマイズして提供いたします。以下はベースとなる3つの基本モデルです。

01. 基礎セミナー（全従業員対象 / 40分）

難しい専門用語を一切使わず、新NISAやiDeCoなど、翌日から行動できる具体的な知識を提供します。

02. 階層別研修（年代別 / 50分）

20代から50代まで、それぞれのライフステージに合わせた資産形成と出口戦略を解説します。

03. 個別相談サポート（希望者対象 / 1回60分）

プロのFPが1対1で向き合い、個人の課題に沿った具体的なプランを提案します。（完全秘密保持）

💡 各プログラムの詳しいカリキュラム・講義内容については、下記特設サイトをご覧ください。

サイトURL：https://www.finfinity.co.jp/finance-education-program

◆ 企業のニーズに応える「+α オプション」

企業の制度や従業員の属性に合わせ、以下のカスタマイズ研修も柔軟に組み込み可能です。

（産休・育休期間の資産形成 ／ 退職金活用術 ／ 定期フォローアップセミナー ／ 職種別研修）

■ 『Finfinity ACADEMY』が選ばれる、3つの理由

１. ソリューション提供型アプローチ

単なる知識提供にとどまらず、課題整理から実行支援まで伴走します。

２. 実務に即した実践的プログラム

専門用語を排除し、受講者が「明日からすぐ行動できる」内容です。

３. 課題解決が出発点の個別相談

従業員一人ひとりのリアルな課題や要望に寄り添った提案を行います。

■ 会社概要

会社名：株式会社Finfinity

代表者：代表取締役 根本寛朗

本店所在地：東京都中央区日本橋小網町8-2

事業内容：

・ファイナンシャルプランニング業務

・金融教育・セミナー事業

・個人・法人向け資産形成コンサルティング

・保険代理店関連事業

公式サイト： https://www.finfinity.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Finfinity 広報担当

Email: info@finfinity.co.jp