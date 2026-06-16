6月24日（水）開催 法人向けセミナー「なぜ進まない？ グローバル人材育成の“見えない壁”と打開策」

ベルリッツ・ジャパン株式会社

ベルリッツ・ジャパン株式会社（東京新宿区 代表取締役社長：ギャンブル ポール ウィリアム）は、株式会社morich / morich inc.代表取締役 All Rounder Agent 森本 千賀子氏、公益財団法人スポーツヒューマンキャピタル 業務執行理事 鈴木 徳昭氏、テルモ株式会社 人事部 人財戦略室 室長 中寺 文徳氏とともに2026年6月24日（水）に企業の経営・管理を担う方、人事・教育ご担当者向けに無料セミナー「なぜ進まない？グローバル人材育成の“見えない壁”と打開策」を開催いたします。

多くの企業で、海外展開や外国人材活用、グローバル競争の激化を背景に、「グローバル人材の確保・育成」が重要な経営課題となっています。 一方で、施策が現場に浸透しない、期待成果とのギャップが生じるといった課題も見受けられます。



本セミナーでは、各社の取り組みや試行錯誤をもとに、「なぜ進まないのか」「何が壁となるのか」を多角的に捉え、グローバル人材育成施策を「実施すること」から「成果につなげること」への転換に向けたヒントや実践的な示唆を提供いたします。

対象者

企業の経営・管理を担っている方、人事・教育のご担当者している方

- グローバル人材育成が現場に浸透せず課題を感じている方- 英語研修の成果やROIに課題を感じている人事・教育担当者- 他社のグローバル人材育成事例を知りたい方- 海外展開・外国籍人材活用に向けた人材戦略を検討している方

同業者の方の参加はお断りさせていただきます。あらかじめご了承ください。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72137/table/30_1_ac8fb9cac116dae2c02161b6f94a1652.jpg?v=202606161051 ]

タイムテーブル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72137/table/30_2_6fc4d0e18320c123783b0dba41db8edd.jpg?v=202606161051 ]

※予告なく変更される可能性がございます。

お申込みはこちら :https://www.berlitz.com/ja-jp/corporations/seminar/2606_global-talent-developmentご参加をご希望の方は、こちらからお申込みください。

＜ベルリッツの法人向け語学研修＞

多くのグローバル人材育成に携わってきたベルリッツのプロ外国人教師が、ビジネス英会話にとどまらず、多様なバックグランドを持つメンバーと円滑に協業できるコミュニケーション力、実践的なビジネススキル、そして相互理解を深める異文化理解対応力など総合的な力の向上をサポートいたします。また学習言語は英語の他、約40の言語をご用意。内定者・新入社員から経営層まで全階層、語学レベルは初級者から上級者まで対応が可能です。

ベルリッツは、国内5,500社以上、世界20,000社以上の企業・団体様に導入いただいた豊富な実績、その経験をいかした企画進行・指導を行っています。

■ベルリッツについて

ベルリッツは1878年に米国で創業しました。145年以上の歴史を通して、全世界で約20,000社を超える法人顧客と、幼児から大人まで数百万人の個人学習者がベルリッツで学んできました。独自の教授法「ベルリッツ・メソッド(R)」は、自然に外国語を修得できる手法として世界的に評価されています。

近年では、グローバル人材育成を目的とした研修プログラムに加え、オンラインやAIを活用した柔軟な学習方法も提供し、学習者の多様なニーズに応えています。

ベルリッツの法人向けの詳細はこちら（https://www.berlitz.com/ja-jp/corporations）をご参照ください。