HRMOS採用、求人・選考プロセスにあわせてカスタマイズ可能な「面接空き枠を自動抽出する日程調整機能」を提供開始

株式会社ビズリーチ

株式会社ビズリーチ（所在地：東京都渋谷区/代表取締役社長：酒井哲也）が運営する採用管理システム「HRMOS（ハーモス）採用」は、2026年7月中旬より、「面接空き枠を自動抽出する日程調整機能」の提供を開始します。本機能は、面接日程調整時に面接官の面接候補日程を自動で抽出し、日程調整後に返信があった候補者への面接案内やオンライン面接用URLの発行、日程確定後のカレンダー登録といった一連のプロセスを一部自動化するものです。

■提供の背景

面接の日程調整業務は、候補者との重要な接点であると同時に、企業ごとに運用ルールが異なっていたり配慮を求められたりする業務です。手動による柔軟な運用が適している企業がある一方で、「選考をさらに加速させるため、日程調整業務を効率化したい」というお声も多数いただいておりました。

今回の「面接空き枠を自動抽出する日程調整機能」は、これまでの手動調整を選択肢として残しつつ、採用担当者の工数削減を図り、採用のコア業務により注力できる仕組みを提供するものです。手動調整の負荷軽減により採用スピードが向上し、採用戦略の立案や選考プロセスの改善、候補者との対話など、採用活動において本来向き合うべき本質的な課題や業務に充てる時間を、より多く創出できるようになります。

HRMOS採用は、企業と候補者の双方に対し、最小限の工数で迅速に機会を提供し、「より良い採用・選考体験を生み出していくこと」に価値を置きたいと考えています。

■本機能の特長と実現できること

本機能の提供により、以下のことが実現できます。

●面接官のカレンダーと連携し、空き枠を自動抽出

面接官の「Google カレンダー」または「Outlook カレンダー」と連携し、面接可能な空き枠を自動で抽出します。面接官の予定の空き状況を都度目視で確認する手間の削減や、ダブルブッキングの防止につながります。

●細かくカスタマイズできる抽出条件とテンプレート化

空き枠の抽出条件は、さまざまなパターンでカスタマイズできます。抽出対象期間、曜日、時間帯、最短の日程等、面接官や選考プロセスにあわせて細かく設定可能です。面接官の組み合わせ条件も指定でき、「面接官3人全員の予定が空いている枠」「人事部から1人、現場部門の3人のうち1人が参加可能な枠」など、選考ごとに異なる面接官のアサインパターンにも対応します。

加えて、カスタマイズした抽出条件はテンプレートとして保存できるため、面接依頼時にワンクリックで適用でき、スムーズに面接調整が行えます。手動調整で起こりがちな意図せぬ日程提示の防止や、複数の面接官の同席、複数の候補者の日程調整といった煩雑なケースでも、ミスのないスムーズなオペレーションを実現します。

●面接空き枠の自動抽出からスケジュール登録までのプロセスを一部自動化

複数の面接官の共通空き枠の自動抽出から、日程調整依頼後に返信があった候補者または人材紹介会社担当者への面接案内、オンライン面接用のURL発行、オフライン面接時の会議室登録、日程確定後のカレンダーへの予定登録まで、一連のプロセスを自動化します。これにより、手作業によるヒューマンエラーを最小限に抑え、採用オペレーションの標準化と選考品質の向上を実現します。

■採用管理システム「HRMOS採用」について

HRMOS採用は、採用データの可視化・分析により、企業の採用力向上を支援する採用管理システム（ATS）です。採用活動における全ての工程をHRMOS採用内で完結でき、面接日程の調整やデータ集計などの定型業務を効率化します。また、ビズリーチのノウハウを搭載したAI機能により、スピーディーで質の高い採用を実現。さらに、HRMOSシリーズ内での連携により、採用から入社後の活躍まで、シームレスに分析することも可能です。

URL：https://hrmos.co/ats/

■「HRMOS（ハーモス）」シリーズについて

採用から入社後の活躍までの人事業務支援と従業員情報の一元化・可視化により、データに基づく人財活用を実現するサービスです。シリーズには、採用管理システム「HRMOS採用」や、従業員データベースを中心に、目標・評価管理、1on1支援、組織診断サーベイなどの機能を提供している人財活用システム「HRMOSタレントマネジメント」があります。その他にも、勤怠管理システム「HRMOS勤怠」や経費精算システム「HRMOS経費」、労務・給与システム「HRMOS労務給与」を提供しており、企業の人事は「HRMOS」シリーズの活用により従業員一人一人の多面的なデータを可視化し、人財活用へ生かすことができます。

URL：https://hrmos.co/

■株式会社ビズリーチについて

「キャリアに、選択肢と可能性を」をミッションとし、2009年4月より、働き方の未来を支えるさまざまなインターネットサービスを運営。東京本社のほか、大阪、名古屋、福岡、静岡、広島に拠点を持つ。即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト「ビズリーチ」、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ by HRMOS」、人財活用プラットフォーム「HRMOS（ハーモス）」シリーズ、OB/OG訪問ネットワークサービス「ビズリーチ・キャンパス」を展開。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、主にHR TechのプラットフォームやSaaS事業を担う。

URL：https://www.bizreach.co.jp/