サロン予約獲得システム『coming-soon』、特許取得の新機能『空き時間から予約』を提供開始

株式会社カミングスーン

株式会社カミングスーン（本社：東京都豊島区、代表取締役：鷲田和久）は、サロン向け予約獲得システム『coming-soon』において、新機能『空き時間から予約』を2026年6月12日より、提供開始しました。

従来の

- メニューを選んでから空き状況を確認する流れ

に加え、

- 空いている時間を先に一覧で確認し、その枠で予約できる最大施術時間と対応メニューを表示できる

という予約導線です。

空き時間枠と、その枠で予約できる最大施術時間を自動で算出して一覧表示する仕組みは、当社が特許を取得しています（特許第7002089号）。

「この時間に行きたい！」を叶える新発想の予約方法

一般的なサロンのネット予約では、メニューを決めてからでないと、空いている日時で予約はできません。

そのため、お客様が例えばリラクゼーションの予約で「明日の12時に、90分コースで予約したいな」と思っても、予約日時選択画面まで進むと希望日で予約が取れないことがありました。



【これまでは】メニューを選択してからでないと空き時間がわからない

「90分のコースを予約したい」と思ってメニューを選択しても、希望の日時が空いていない→「60分コースならどうかな？」と思ってまたメニュー画面に戻る…の繰り返しでした。

【新機能】『空き時間から予約』ならアタリをつけて予約できる！

「12時からマッサージに行きたいな」と思ったとき『空き時間から予約』なら、その場で「12時から予約できるか」がすぐわかります。さらに、最大予約可能時間が表示されるので、希望するメニューができるかどうかのアタリをつけてからメニュー選択に進めます。ネイルサロンやアイラッシュサロンなどでも使える

ネイルやアイラッシュのように、メニューごとの所要時間に幅がある場合も、各枠に表示される「予約できる最大時間」を目安に空き時間を選べます。空き時間を選ぶと、その枠で予約できるメニューだけが表示されるため、メニュー選択も確認しながら進められます。

『空き時間から予約』の特長

「空き時間」と「最大施術時間」が1つの画面でわかる

「9時から予約できるかな？」と思ったとき、この画面を見ればひと目で空き時間がわかります。

さらに「9:00 90分まで」と最大施術可能時間が表示されるので、いつも予約しているメニューであればだいたいの所要時間がわかるため、アタリをつけてメニュー選択画面に進めます。

8日分の予約可能な空き時間を一覧表示。「この枠は30分まで」「この枠は2時間まで」など、各空き枠で予約できる最大施術時間がひと目でわかる。空き時間を選ぶと、その枠で予約できるメニューだけを表示

選んだ時間枠で対応できるメニューだけが表示されるため、メニューを選んだ後に「時間が足りなかった」と戻って選び直す場面を減らせます。

この「空き時間枠」と「その枠で予約できる最大施術時間」を自動で算出して一覧表示する仕組みは、当社が特許を取得しています（特許第7002089号）。

「9:00 60分まで」の枠を選択すると、60分までのメニューが表示されるので、お客様は迷わずメニューを選べます。ネット予約の入口を3つに「スムーズな予約体験」を実現

『coming-soon』では今回のリリースにあわせて予約導線を整理し、利用者が探したい順番で進められる3つの入口を用意しました。

対象・提供条件

- 時間から探す（『空き時間から予約』・新機能）「この日のこの時間は空いているか」から探したいリピーターのお客様向け。いつものメニューで最短の予約に進めます。- メニューから探す（『メニューから予約』）受けたいメニューが決まっている新規のお客様向け。希望メニューを起点に空き状況を確認できます。- スタッフから探す（『スタッフから予約』）担当者を重視するお客様向け。いつもの担当者を起点に空き状況を確認できます。予約トップ画面。「時間から予約」「メニューから予約」「スタッフから予約」の3つの入口から選べます。いずれの入口も、8日分の空き時間一覧表示に対応しています。

リラクゼーション・ネイル・アイラッシュサロンをはじめ、美容室・整体・エステなど幅広い業種でご利用いただけます。追加料金はなく、『coming-soon スタンダード』プランの範囲内で提供します。

提供開始日：2026年6月12日

会社概要

株式会社カミングスーンは、サロン向け予約獲得システム『coming-soon』を提供しています。予約の獲得・管理に関する複数の特許を保有し（今回発表した機能には特許第7002089号の基盤技術を活用）、情報セキュリティマネジメントの国際規格 ISO27001 の認証を取得しています。

本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21087/table/15_1_8212bc764f0bd2e49d1e977ce8c2492b.jpg?v=202606160951 ]

株式会社カミングスーン

広報担当：浅田

電話：03-5927-1930（平日9:30～18:30）

メール：support@comingsoon.co.jp