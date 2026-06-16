ドクターの強みを可視化する「ドクター特集」を開始【トリビュー】

株式会社トリビュー

美容医療口コミ・予約アプリ『トリビュー』を開発・運営する、株式会社トリビュー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：毛迪、以下 当社）は、2026年5月、ドクターの強みを可視化する新機能「ドクター特集」の提供開始から1ヶ月間を経て、ユーザーと美容クリニックのより良いマッチングに向けた施策をさらに推進することをお知らせいたします。

背景

美容医療市場の拡大に伴い、ユーザーの選択肢は飛躍的に広がりました。一方、情報量が増加したことで、ユーザーが自分に適したドクターやクリニックを選ぶ負荷も高まっています。

例えば、施術の費用はクリニックを検討する上で重要な要素ですが、同時にドクターごとの得意分野や施術へのこだわりといった情報も、納得のいく選択には不可欠です。当社は、ミッションである「ありたい自分でいられる世界」を実現するため、ドクターそれぞれの魅力が正しく伝わり、ユーザーがより納得して施術を受けられる環境が必要であると考え、本機能を開発しました。

「ドクター特集」詳細

「ドクター特集」は、ドクターの技術やホスピタリティなどを定性および定量の両面から可視化し、アプリ内の「ドクター」タブから遷移するコンテンツをユーザーに提供する新たな取り組みです。

具体的には、強みやこだわりを紹介するドクター詳細ページ、症例解説やカウンセリング体験を収録した動画、術式の開発背景に迫るコラムなど、様々なコンテンツから構成されています。

※画面はイメージとなります

ドクター特集の導入により、ユーザーはドクターのこだわりや症例を事前に深く知ることでカウンセリング前の不安を解消できるため、より納得感を持って施術を選択できます。クリニック側にとっても自院の強みを深く理解した熱量の高いユーザーの送客が期待でき、成約率の向上が見込め、双方向にとって有益な体験を提供します。

また、ドクター特集誕生の裏側について、社内プロジェクトメンバーのインタビュー記事も公開いたしましたので、あわせてご覧ください。

“信頼”を可視化し、マッチングモデルそのものを再定義する。「ドクター特集」誕生の裏側

https://note.com/tribeau/n/n3619831a54f6

今後の展望

トリビューでは、ドクター特集を通じてユーザーとクリニックのより良いマッチングの場を提供してまいります。今後は優れた技術とこだわりを持つドクターがより正しく評価される仕組みを拡大し、誰もが自分に合った美容医療を正しく選択できる、健全な市場の創造と「ありたい自分でいられる世界」の実現を目指してまいります。

代表取締役 毛 迪 コメント

「美容医療の本質は、信頼できるドクターとの出会いにあります。『ドクター特集』は情報の非対称性という業界課題の解決に向けた一歩です。当社は今後もユーザーの悩みをプロダクトの力で解消し、ユーザーとドクターの双方が幸せになれる新しい市場を創ってまいります。」

■ トリビューについて

累計200万ダウンロードを超える、美容医療の口コミ・予約アプリです。美容外科・美容⽪膚科・審美⻭科・婦人科の分野から「口コミ検索」「施術検索」「クリニック検索」「オンライン相談・予約」をアプリ1つで完結することができます。

・トリビュー（iOS）： https://tribeau.jp/r/ios

・トリビュー（Android）： https://tribeau.jp/r/android

・トリビュー（Web）： https://tribeau.jp

■ 株式会社トリビュー

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-23 東邦ビル 3階

代表者：代表取締役 ⽑ 迪（モウ デイ）

設立日： 2017年7月26日

事業内容：美容医療の口コミ・予約アプリ『トリビュー』の開発・運営

コーポレートサイト： http://corp.tribeau.jp/