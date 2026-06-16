【VBリメイク工房】AIでVB6変換コストを大幅削減！従来サービス比で最大25％カットの新手法

株式会社エフ・ディー・シー【VBリメイク工房】生成AIの活用でVB6からVB.NETへの変換コストを最大25%削減！

システム・ソフトウェア開発会社・株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、レガシーシステム刷新（コンバージョン）を支援するVB6→VB.NET変換サービス「VBリメイク工房」において、生成AIを活用した新しい開発手法を導入いたしました。

これにより、従来の変換品質を完全に維持したまま、単体テストまでを含む一連の変換作業コストを従来比で20～25％（約1/4）程度削減することに成功いたしました。

■開発手法刷新の背景と成果

お見積りはこちら :https://www.fdc-inc.co.jp/vbremake/contact/quote/

現在、多くの企業において、過去に構築されたVB6（Visual Basic 6.0）資産の保守切れやブラックボックス化が深刻な課題（2025年の崖・レガシーシステム問題）となっています。

しかし、コンバージョンには多大なコストと期間がかかることが大きな障壁となっていました。

「VBリメイク工房」ではこの課題を解決すべく、変換プロセスや単体テストのフェーズに最先端の生成AI技術を組み込んだ新体制を構築。AIによるコード解析と、熟練エンジニアによる品質管理を組み合わせることで、「品質はそのままに、コストだけを大幅に削減する」という、高いコストパフォーマンスを実現しました。

以前にVB6資産の移行をご検討され、コスト面で見送られた企業様に対しても、従来より大幅に有利な条件でのご提案が可能となりました。

■多様化するコンバージョンニーズに幅広く対応

「VBリメイク工房」では、VB.NETへの単純変換だけでなく、企業のシステム戦略に合わせた柔軟なソリューションを提供しています。

VB6からC#への変換

将来的な拡張性やエンジニアの確保を見据え、C#への言語変更を伴う移行にも対応します。

結合テストまでのワンストップ実施

単体テストに留まらず、システム全体の連携を確認する結合テストまで責任を持って対応可能です。

段階的な移行計画のご提案

業務への影響や予算を最小限に抑えるため、機能ごとのフェーズ分けなど最適なロードマップを策定します。

オフショア活用による更なるコスト削減

国内の品質管理体制のもと、海外拠点を組み合わせることで、さらなる低コスト・短納期を実現します。

■今後の展望

詳細はこちら :https://www.fdc-inc.co.jp/vbremake/

当社は今後も、生成AIをはじめとする最先端技術を積極的に取り入れ、お客様のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進とレガシーシステムからの脱却を強力にサポートしてまいります。

すでに個別のご相談・お見積りの受付を開始しております。「過去に見積もりを取ったが予算が合わなかった」「最適な移行手順が分からない」といった課題をお持ちの担当者様は、ぜひこの機会にお問い合わせください。

VB6 （Visual Basic 6.0）で構築されたレガシーシステムの継続使用リスクについて

開発環境のリスク

すでにVB6 （Visual Basic 6.0）のマクロソフトでの延長期間が終了している事やWindowsXPのサポートも終了している事から、システムの障害対応や仕様の変更、機能追加などの実行が困難な事やセキュリティリスクだけでなく、開発技術者が減りシステムを継続で利用する場合、保守対応が困難であり費用も割高の為コストのリスクも伴います。

更に、VB6 （Visual Basic 6.0）の開発ツールとして提供されていた各種サードパーティも同時にサポートが終了していっています。

実行環境のリスク

マイクロソフト側でWindows7～10でのランタイムのサポートは現状ありますが、いつまでサポートが継続されるかは未定の為、実行環境でもリスクを伴います。

他にもセキュリティパッチの適用によって動かない、ユーザ権限が厳密になり、ファイルアクセス不可となり動かない、ActiveXコントロールが、Windows 7以降では動作保証されていないケースがあるなど、実行できなくなるリスクを伴います。

▼参照：【簡単に解説】VB6からVB.NETへの変換（移行）について

https://www.fdc-inc.co.jp/vbremake/blog/vb-net_conversion/

VB6（Visual Basic 6.0）からVB NETへの変換（移行）の一般的な流れ

言語仕様が大幅に変更になったためVB.NETへの変換（移行）作業が難しく、新たに要件定義 ・設計・開発・テスト・導入準備…といった 開発工程を行う必要があります。

同じシステムを構築 するだけにしては 既存の資産を生かせず、工期・コストがかかりすぎます。また、安易なWeb化により、せっかくの使い勝手の良いユーザインターフェイスを失ってしまう可能性もあります。

VB6（Visual Basic 6.0）からVB.NETへ新規構築の流れ

VB6（Visual Basic 6.0）からVB.NETへ新規構築の場合、基本的に下記の12の工数がかかります。

【VBリメイク工房】新規構築の流れ



VB6（Visual Basic 6.0）からVB.NETへコンバージョンの流れ

VB6（Visual Basic 6.0）からVB.NETへコンバージョンの場合、基本的に下記の7の工数がかかります。

【VBリメイク工房】コンバージョンの7つの工程

参照：【簡単に解説】VB6からVB.NETへの変換（移行）について

https://www.fdc-inc.co.jp/vbremake/blog/vb-net_conversion/

VB6（Visual Basic 6.0）からVB.NETへの変換（移行）について

VB6（Visual Basic 6.0）のレガシーシステムを利用している企業は、VB6（Visual Basic 6.0）のサポート期間が、2008年4月8日で終了、WindowsXPのサポートも2014年4月19日で終了しています。

その為、実行環境のリスクや開発環境のリスクが想定される為、再構築するかVB6（Visual Basic 6.0）のままで継続使用するかお悩みの方も多いのではないでしょうか？

弊社では、WindowsXPのサポート終了VB6（Visual Basic 6.0）資産・レガシーシステムをVB.NETへの変換（移行）を短期間・低コストでご提供しておりますのでお気軽にご相談下さい。

■『VBリメイク工房』とは

VBリメイク工房の仕組み

Visual Basic 6.0（VB6） で作られたアプリケーションを、VB.NET のアプリケーションへ、操作性を変えずに、短期間・低コストで移行するサービスです。

弊社が提供するVBリメイク工房はMicrosoftが提供するVisual Basic アップグレード ウィザードに加え、独自開発の自動コンバートツールを使用します。

自動変換できないコードについては、弊社技術者が手動で変換作業を行います。

▼『VBリメイク工房』の詳細はこちらから

https://www.fdc-inc.co.jp/vbremake/service/

■会社概要

株式会社エフ・ディー・シー

代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

設立： 1997年2月7日

事業内容： システム開発、コンサルティング業務、情報処理サービス、ネットワークサービス、システム製品の販売・導入

会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp