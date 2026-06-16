6月24日(水)～26日(金)開催「アカリクサミットプレミアム 人事・採用EXPO」にtalentbookが登壇！

talentbook株式会社

「ロールモデル」を起点にAI時代の新しい採用体験をつくるタレントブックシリーズを展開するtalentbook株式会社（本社:東京都渋谷区、共同代表取締役:大堀航/大堀海、以下「当社」）は、株式会社アカリクが主催する国内最大級のHRオンラインイベント「Acaric Summit Premium 人事・採用カンファレンス -2026 Summer-」に登壇することをお知らせします。



当社は6月25日(木) 13:30より登壇し、「関心から設計する、志望度を動かすAI時代の採用戦略」について講演いたします。

■セミナー概要

イベントに申し込む :https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-jun?utm_source=talentbook&utm_medium=email&utm_campaign=202606

■Acaric Summit Premium 人事・採用カンファレンス -2026 Summer-

日 時 ： 2026年6月24日(水)・25日(木)・26日(金) 11時00分～16時00分

開催方法：オンライン配信

参加費：無料

事前予約特典：全講演アーカイブ視聴

当社講演：2026年6月25日（木）13時30分～14時00分

講演テーマ：「採用は『対話をデザインする時代』へ ― 関心から設計する、志望度を動かすAI時代の採用戦略 ―」

■登壇者プロフィール

talentbook株式会社執行役員 営業開発本部長白水 彰一

大学卒業後、株式会社マイナビへ入社。業界・規模問わず数多くの企業様の採用戦略に携わりながら、営業責任者を歴任し営業戦略の立案と施策実行、組織マネジメントなどを経験。2023年1月にtalentbookに参画し、同年12月よりセールスカスタマーサクセス部の部長へ。2024年12月より執行役員CROに就任、2025年6月より営業開発本部の責任者を務め、「タレントブック・キャンパス」「ロールモデルワーク」サービスの企画・立ち上げ、先行販売をリード。

■ タレントブック シリーズについて

年間300万人のZ世代が訪問するロールモデル就活・転職サイト「タレントブック・ストーリー」、AI時代のOBOG訪問サービス「タレントブック・キャンパス」を運営し、「ロールモデル」を起点にAI時代の新しい採用体験をつくるソリューションを展開しています。2026年12月には国内最大級の「ロールモデルアワード」を開催予定。日経225銘柄企業の20％、累計1,200社の企業支援実績があります。

https://product.talent-book.jp/

■ 会社概要

資本金・資本剰余金：5億4,672万円

設立日：2014年12月12日（11月決算）

事業：タレントブックシリーズの企画・開発・運営、採用ブランディング支援

代表者：大堀 航・大堀 海

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目6-6 COERU渋谷イースト 3F

会社HP：https://talentbook.co.jp



