【ルークス志塾仙台校】東北大学志望者向け「東北大学AO入試説明会」を6月27日に開催

Loohcs株式会社

ルークス志塾仙台校は、東北大学を志望する高校生・保護者を対象に、「東北大学AO入試説明会」を2026年6月27日（土）にオンラインで開催します。

本説明会では、東北大学の総合型選抜（AO入試）について、これまでの指導実績や合格者データをもとに解説します。今回は、今年の東北大学教育学部のAO入試合格者も登壇し、受験準備や当時の経験についてお話しする予定です。

■本イベントについて

東北大学の総合型選抜（AO入試）は、書類審査、筆記試験、面接試験などを総合的に評価する入試方式です。一方で、評価の観点や受験対策の進め方については公開情報が限られており、受験を検討する高校生や保護者から相談をいただく機会も少なくありません。

本説明会では、東北大学のAO入試の仕組みや学部ごとの特徴に加え、実際の受験経験や過去のデータをもとに、受験準備のポイントをお伝えします。

■開催概要

■申込方法

- 教育関係者イベント名：東北大学志望者向け｜東北大学AO入試説明会- 日時：2026年6月27日（土）19:00～20:00- 対象：新高校3年生・保護者/教育関係者- 開催形式：オンライン- 参加費：無料

下記リンクよりお申込みください

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p155439/#index_id5

■当日予定している内容

1．東北大学AO入試の概要

申し込む :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p155439/#index_id5

総合型選抜の基本的な仕組みを整理しながら、東北大学AO入試の特徴や求められる力について解説します。

2．学部・学科ごとの特徴

問題形式や選考内容、面接で重視される観点などについて、これまでの受験生から寄せられた情報をもとに解説します。

3．面接試験の傾向

面接で多く見られた質問や深掘りされたテーマを整理し、準備のポイントをお伝えします。

4．AOIII期合格者の共通テスト得点状況

受験生アンケートで集まったデータをもとに、受験者層の傾向や得点帯について紹介します。

■開催背景

東北大学AO入試は、多面的な評価を行う入試方式として知られています。しかし、

書類審査ではどのような観点が見られているのか

AOIII期合格者はどの程度の共通テスト得点を取得していたのか

面接ではどのような質問や評価が行われているのか

といった情報は十分に公開されておらず、受験を検討する段階で情報収集に苦労するケースもあります。

そこでLoohcs志塾仙台校では、これまで蓄積してきた受験データや合格者の経験をもとに、東北大学AO入試の理解を深める機会として本説明会を開催しています。

■このような方におすすめ

■Loohcs志塾仙台校について

- 東北大学の総合型選抜（AO入試）の受験を検討している方- 東北大学に関心のある高校生・保護者- AO入試について情報収集を始めたい方- 一般選抜と総合型選抜の違いを知りたい方

Loohcs志塾仙台校では、東北大学総合型選抜（AO入試）を志望する受験生に対して個別指導を行っています。

直近4年間で東北大学総合型選抜の合格者20名を輩出しています。

【合格学部実績】

- 医学部医学科：6名- 医学部保健学科：1名- 工学部：6名- 理学部：3名- 農学部：2名- 文学部：1名- 教育学部：1名

講師は全員が東北大学生が在籍し、総合型選抜を経験した学生も含まれています。一人ひとりの状況や志望理由に応じた個別指導を通じて、出願書類作成や面接対策などをサポートしています。

■ルークス志塾について

ルークス志塾は、総合型選抜（旧AO入試）・学校推薦型選抜に特化した大学受験塾です。個別指導を基盤に、少人数での議論や対話を取り入れながら、志望理由書、小論文、面接対策、出願書類作成まで一貫して支援しています。

■会社概要

会社名：Loohcs株式会社

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル3階（渋谷本校）

URL：https://loohcs.co.jp/