「ボンボンアカデミー」の歌動画が、2026年上半期Billboard Japan UGC Songs TOP２０に４曲ランクインの快挙！

株式会社講談社

教育系YouTubeチャンネル「ボンボンアカデミー」（いっちー＆なる）の楽曲が、2026年上半期Billboard JAPAN UGCソングチャート"Top User Generated Songs"において4曲同時にトップ20入りを果たした。



米津玄師、M!LK、DECO*27ら人気アーティストが並ぶランキングのなか、「手あそび歌」が軒並み上位にチャートインする快挙となった。

トップ20内ランキング（ボンボンアカデミー楽曲）

7位 ことりのうた

9位 やさいのうた

13位 やきいもグーチーパー

14位 いぬのおまわりさん

「トップ20内に同時ランクイン」

【2026年上半期Billboard JAPAN UGCソングチャートTop User Generated Songs】トップ20

1位「IRIS OUT」米津玄師

2位「ray (超かぐや姫！Version)」かぐや（夏吉ゆうこ）&月見ヤチヨ（早見沙織）

3位「モニタリング」DECO*27

4位「好きすぎて滅！」M!LK

5位「ワールドイズマイン (かぐや&月見ヤチヨ ver.) [CPK! Remix]」ryo(supercell),かぐや（夏吉ゆうこ）＆月見ヤチヨ（早見沙織）

6位「バブるバブル」MADAMADA

7位「ことりのうた」いっちー&なる（ボンボンアカデミー）

8位「KING」Kanaria

9位「やさいのうた」いっちー&なる（ボンボンアカデミー）

10位「Golden」HUNTR/X

11位「怪獣」サカナクション

12位「AIZO」King Gnu

13位「やきいもグーチーパー」いっちー&なる（ボンボンアカデミー）

14位「いぬのおまわりさん」いっちー&なる（ボンボンアカデミー）

15位「JANE DOE」米津玄師, 宇多田ヒカル

16位「チェリーポップ」DECO*27

17位「S.C.R.E.A.M (feat. RainyBlueBell)」DYES IWASAKI

18位「Ex-Otogibanashi」かぐや（夏吉ゆうこ）&月見ヤチヨ（早見沙織）

19位「神っぽいな」ピノキオピー

20位「Beyond the way」Giga

【いっちー＆なるからの受賞コメント】

トップ20の中で4曲のランクインとても嬉しいです。

ずっと愛されてきた素晴らしい童謡や子どもうたを、私たちの動画や歌で楽しんでいただけていることが本当にありがたいなという気持ちです。

今回色んな方からおめでとうと言っていただいたのですが、これもいつも観てくださる視聴者の皆様のおかげです。

これからも、親子で安心して楽しんでいただけるコンテンツを発信できるよう、心を込めて歌い続けていきます！

【躍進の背景】

本チャートはYouTubeで公開されるユーザー生成コンテンツ（UGC）のみを集計したもの。

ボンボンアカデミーの童謡・手あそび 歌は、乳児・幼児とその保護者が一緒に楽しむコンテンツとして親しまれているとともに、保育・教育の現場で保育士・幼稚園教諭らの参考として視聴がされており、親子や教育現場でのUGC投稿が多数なされている。

カラフルでインパクトのある映像と耳に残るメロディが、見た人が思わず真似したくなる二次創作を生み出す好循環を作り出した。

また、可愛らしい「踊ってみた」「歌ってみた」動画が全世代のユーザーを魅了し、チャート上位定着につながった。

「ボンボンアカデミー」（いっちー&なる）は、そのYouTubeチャンネルで多くの楽曲を配信。再生回数1億を超える動画もある。

またYouTubeだけでなく、全国各地のイベントに出演も数多く、オンラインとオフラインを組み合わせてファンを増やしている。

【ボンボンアカデミーとは】

チャンネル登録者数123万人、動画総再生回数26億回を超えるYouTube公式チャンネル。2025年12月に、チャンネル開設10周年を迎えた。

歌やダンスが大好きな、いっちーとなるの2人で幼稚園や保育園などでの人気曲、日本の唱歌、手あそび歌、英語の歌、ダンスやたいそう動画などを数多く配信中！

またチャンネル登録者60万人超のYouTube公式チャンネル「いちなるといっしょ！ボンボンアカデミー」では、素のままの日常を発信中！



2チャンネルを合わせた登録者数は180万人を超え、近年はイベントやコンサートへの出演、オリジナルソングの作詞・作曲にも積極的に取り組んでいる。