「稲毛海浜公園プール」2026年は7月11日(土)からオープン！

株式会社ワールドパーク

株式会社ワールドパーク(本社：千葉県千葉市、以下ワールドパーク) は、「SUNSET BEACH PARK INAGE*」内にて、2026年の稲毛海浜公園プール夏季営業の開始、ならびに「いなげの浜」海水浴場の開設をお知らせいたします。

*「SUNSET BEACH PARK INAGE」とは、稲⽑海浜公園内にて、株式会社ワールドパークがリニューアルを推進する区域やその施設を総称する愛称です。

今年のプールはいなげの浜との連携を強化し、「プール」「海」「スポーツ」「食」を組み合わたファミリーから若者、地域の方々が幅広く楽しめる夏のレジャー空間を目指します。

2026年は、いなげの浜開設50周年の節目の年、そして来年2027年には、稲毛海浜公園プールも開園50周年を迎えます。地域の皆さまに長く親しまれてきた海辺の魅力を次の世代へつなげるべく、今年のINAPOOでは、プール単体にとどまらず、稲毛の海辺全体を楽しめる取り組みを進めてまいります。

【2026年営業情報】

・オープン期間：2026年7月11日(土)～9月23日(水祝)

※7月13日(月)～17日(金)、9月中の平日を除く

・営業時間：10:00～17:00/20:00

※8月1日(土)～8月31日(月)までは営業時間を20:00まで延長したナイトプール営業を実施。

見どころ１.いなげの浜にビーチベッドエリアが誕生！マリンスポーツ体験、地元連携企画を拡充

イメージ画像

いなげの浜エリアにビーチベッドを設置し、プール利用とあわせて、海辺でゆったりと過ごせる「SUNSETシート」をご用意しました。

また、検見川ビーチ連盟さまとの連携により、マリンスポーツ体験も実施予定。普段なかなか海のアクティビティに触れる機会のない方にも、稲毛の海を身近に感じていただける体験を提供します。

プール内では2025年に実施した日本サップヨガ協会さまとの連携によるイベントを本年も開催予定。(8月下旬)

稲毛海浜公園自慢のホワイトサンドビーチ

稲毛海浜公園プールでは国内でも珍しいビーチと行き来ができる「浜ゲート」を設置しており、プールとビーチを一度に両方を楽しむことが出来ます。

【いなげの浜海水浴場】

開設期間：2026年7月18日（土）～2026年8月31日（月）

お問合せ先：都市局公園緑地部中央・美浜公園緑地事務所

電話番号：043-279-8440

見どころ２.大型エア遊具がリニューアル！小さなお子さまが遊べるウォーターパークと、大人も楽しめる50ｍチャレンジの2種類が登場！

今年の注目ポイントとして、新たにリニューアルした2種類のエア遊具が登場！小さなお子さまからアクティブ派まで楽しめる、夏限定のウォーターアクティビティです。

■ウォーターパーク

大型スライダー付きのエア遊具がプールに登場！

飛んで、滑って、遊び尽くせる大迫力のアスレチックエリアです。今年は遊具をリニューアルし、さらにダイナミックにお楽しみいただけます。

■50mチャレンジ

50mプールを使ったチャレンジ型エア遊具が新しく登場！

バランスを取りながら進むスリル満点のコースでゴールを目指します。お子さまはもちろん、大人も夢中になれる体験型アトラクションです。

ウォーターパーク50ｍプール

※画像はイメージ図です。

見どころ３.園内コンテンツもパワーアップ！

今年の注目ポイント

会場MAPDIAMONDシート有料席が全6種類に！

プール内には既存の4種類に加えて新たに最大10名で使える「ルーフトップラウンジ」が登場！

1日2席の限定シートで、大人数でのラグジュアリーな利用にばっちりです。

大人気のgoldシート、ダイヤモンドシートもリニューアル。プール内5種類とビーチのSUNSETシート、シーンに合わせてご利用いただけます。

今年もムラサキスポーツが出店！カルチャーイベントも開催！

昨年に続き、今年もムラサキスポーツが出店予定です。

夏のレジャーやビーチカルチャーを楽しむためのアイテムを展開します。

OHANABATAKEのフード展開、今年のテーマは「ご当地グルメ」！

今年もOHANABATAKEによるフード展開を実施します。

今年のテーマは「ご当地グルメ」。30種類以上の都道府県グルメをご用意いたします。プールで遊ぶ楽しさに加え、食の楽しみを充実させます。

稲毛高校・中等部の生徒さんが場内アナウンスを担当

地域連携の取り組みの一環として、千葉市立稲毛高等学校・稲毛国際中等教育学校 放送部の生徒の皆さんによる場内アナウンスを実施予定です。

施設情報やご利用時のご案内などを、生徒の皆さんの声でお届けします。

地域で学ぶ若い世代が運営に参加することで、来場者の皆さまを温かくお迎えするとともに、地域とつながる公園ならではの取り組みとして実施いたします。

学生の皆さんによるフレッシュなアナウンスにもぜひご注目ください。

オープン前から見逃せない！OCEAN PEOPLES'26 開催！

7月4日(土)・5日(日)には、海辺のカルチャーイベント「OCEAN PEOPLES」の開催も予定しています。

音楽ライブをはじめ、マーケットやフードコンテンツなど、海を感じながら楽しめる多彩なコンテンツが集結。ビーチカルチャーをテーマにした開放感あふれるイベントとして、毎年多くの来場者でにぎわいます。

プールとあわせて、稲毛海浜公園全体で一日を通して楽しめる夏のレジャー空間を創出し、海辺ならではのにぎわいをお届けします。

BEACH AREAPOOL

https://oceanpeoples.com/

▲OCEANPEOPLES詳細

プールでだけじゃない！楽しいコンテンツが盛りだくさんのSUNSET BEACH PARK INAGE！

SUNSET BEACH PARK INAGEには夏の名物プール＆ビーチ以外にも、楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

▽small planet BBQ

「small planet BBQ」は、森に囲まれた“フォレストエリア”と、海辺の開放感を楽しめる“ベイサイドエリア”の2つの空間でBBQを楽しめるアウトドア施設です。

ベイサイドエリアフォレストエリア

午前・午後の2部制となっており、プール利用の前後に気軽にお楽しみいただけます。ベイサイドエリアでは、大人数での利用や貸切にも対応しており、団体利用にもおすすめです。

また、夏季シーズンにはエアコン付きテントを利用できる「テントBBQ（仮称）」や宿泊コンテンツの実施も予定しています。自然に囲まれたロケーションの中で、開放感あふれるBBQ体験をぜひお楽しみください。

ご予約は下記公式HPよりご確認ください。

▼small planet BBQ(https://sunsetbeachpark.jp/activity/inage-bbq/)

▽BOTANICA MUSEUM

2026年春、待望のフルリニューアルオープンしたBOTANICA MUSEUMはアートと植物・自然を五感を使って体験できる新感覚の美術館です。夜間営業もあり！

プールで遊んだ後は家族やお友達とみんなでアートを体験！夜のライトアップと植物の香りに包まれて、1日をしめくくる最高の思い出に♪

併設レストランBOTANICA -Cafe and Restaurant-は11:30～21:30まで営業。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sYDBT7qZCOc ]

【BOTANICA MUSEUM 本館営業時間】

4月～9月

（昼）10：00～17：00 / 最終入館16:30

（夜）18：00～22：00 / 最終入館21:30

10月～3月

（昼）10：00～16：00 / 最終入館15:30

（夜）17：00～22：00 / 最終入館21:30

定休日:月曜日（祝日の場合は翌平日）※前庭・脇庭・後庭を含む

【BOTANICA -Cafe and Restaurant-】

11:30 Open

20:30 Food Last Order (L.O.)

21:00 Drink Last Order (L.O.)

21:30 Close

▽SUNSET BEACH CLUB DJ PARTY 2026

ホワイトサンドのいなげの浜には、SNSやTVで話題のスポットとなっている海へ延びるウッドデッキ「The SUNSET Pier & Cafe」があり、オリジナルドリンクなどを提供。7月～9月の週末には音楽イベントも開催！

【SUNSET BEACH CLUB DJ PARTY 2026 概要】

開催期間：7月11日(土)～9月27日(日)までの土日祝日

開催時間：16:00～20:00(スタート時間は日付によって変更あり。)

入場無料(一部有料席あり)

【稲毛海浜公園プール】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56344/table/43_1_e9d2cbcb5186428a7669ca445a1b712c.jpg?v=202606160951 ]

【SNS】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56344/table/43_2_bb52c986497038d51789d2f484ae530f.jpg?v=202606160951 ]

【本件に関するお問い合わせ先/会場での取材をご希望の方の連絡先】

株式会社ワールドパーク

広報担当：佐々木

Email：info@worldparkjp.com

Web：https://sunsetbeachpark.jp