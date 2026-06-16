【光の竹灯籠で協賛企業募集】アイスフェス＆アジアン夜市2026 in 駿府城公園！竹灯籠の灯りとともに、あなたの想いを静岡の夏の夜に灯しませんか。

■ 概要

株式会社nonii

イベント名

アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026

開催日程

2026年7月24日（金）～7月26日（日）

開催時間

・7月24日（金）16:00～21:00

・7月25日（土）14:00～21:00

・7月26日（日）14:00～21:00

※優先入場チケット対応のため、

優先入場チケットをお持ちの方は開始15分前より入場可能

■ 会場構成・特徴

【 紅葉山庭園前広場｜マーケットエリア／入場料制 前売 \450 / 当日 \500 】

全国から集まった、こだわりと個性が光るかき氷・ジェラート・ひんやりスイーツと

台湾・ベトナム・タイ…アジア各地の本格グルメが一堂に勢揃い！食欲をそそる煙と香りがただよい、賑やかな声が聞こえてくる、あの夜市の空気感をそのまま静岡で体感できるエリア。

【 沿道│バザールエリア ／ 入場無料 】

東御門前広場から紅葉山庭園へ続く通路沿いのマーケットエリア。

物販・体験型コンテンツを中心に、

来場者が回遊しながら楽しめる構成です。

【 東御門前広場│フェスティバルエリア ／ 18:30まで入場無料・ランタンナイトは有料 】



今年はタイの伝統祭り「ソンクラーン 水かけ祭り」を初開催！

暑さを吹き飛ばす夏の遊びで、わくわくがとまらない。

フィナーレは、今年も幻想的なランタンナイト

ひとりひとりが願いを込めたランタンが、夜空へとふわりと舞い上がります。

最大350基のランタンが夜空を彩り、イベントのクライマックスを演出。

■ランタンナイトナビゲーター フリーアナウンサー鳥越佳那 氏

■ 企業さまのPRの場として、最適な社名入り竹灯籠を会場に設置します！

■ 竹灯籠協賛プラン詳細と特典のご案内

＼各プラン、イベント終了後に竹灯籠をお持ち帰り可能です／

イベント当日は 、沿道エリアにてライトアップ！

ぜひ、皆さまの竹灯籠を見にイベントにもお越し下さい。

■ 協賛申し込みフォーム

協賛申し込みの手続きはこちらから

https://event-portal.nonii.co.jp/(https://event-portal.nonii.co.jp/)

画面を下にスクロールし、協賛企業ポータルの「協賛申込・新規登録」を完了後

イベント申し込みと刻印や掲示内容の確認等の提出フォームをご案内させていただきます。

@chomoribi_bamboo【制作】 ちょもり火工房

拠点 静岡市清水区

■ 静岡県静岡市清水区を拠点に、

竹あかりの制作、空間装飾、ワークショップ

竹雑貨の販売を手掛ける工房。

■ 全国のホテル、旅館、商業施設などの空間装飾を手がけるほか、学校や商業施設向けの出張竹灯籠ワークショップも開催。

■ イベント主催挨拶

株式会社nonii 代表取締役 片寄裕介（いもたろう）

静岡を拠点に、焼き芋専門店「oimo&coco.」の10店舗以上の全国展開や

県内最大級「おいもフェスSHIZUOKA」の主催など、食と地域をつなぐ事業を手がけています。

「アイスフェス＆アジアン夜市 SHIZUOKA」は、

地元静岡のまちを舞台に、家族で楽しめる非日常の空間づくりを目指した夏のイベントです。

学生時代、東南アジアをバックパックでひとり旅し、五感を揺さぶられた経験が

今の自分の価値観や行動力の源になっています。

この原体験と、これまでイベントをつくってきた経験を重ね、

このたび「アイスフェス＆アジアン夜市 SHIZUOKA」を立ち上げました。

“ひんやり幸せ”と“異国気分”を味わえる空間を、静岡のまちなかに。

昼はご当地アイス、夜はランタンとアジアン屋台が彩る非日常の時間。

子どもも大人も一緒に楽しめる「家族で過ごせる夏の思い出の場所」を目指しています。

そしてこのイベントを通じて、静岡の魅力を再発見し、

地域全体をもっと元気に、もっとワクワクさせたいと思っています。

ぜひ、静岡の企業・団体の皆さまと共に、この夏を盛り上げていけたら嬉しいです。

■ イベント詳細

イベント企画書 ▶ https://drive.google.com/file/d/1DwwO1nB8uLWQZNqtiQadFGSiYXADCREh/view?usp=sharing(https://drive.google.com/file/d/1DwwO1nB8uLWQZNqtiQadFGSiYXADCREh/view?usp=sharing)

イベント名

アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026

開催日程

2026年7月24日（金）～7月26日（日）

開催時間

・7月24日（金）16:00～21:00

・7月25日（土）14:00～21:00

・7月26日（日）14:00～21:00

会場

駿府城公園

・紅葉山庭園前広場（メインエリア／有料）

・東御門前広場

・沿道エリア（東御門前～紅葉山庭園）



入場システム［有料エリアのみ］

前売り券：450円（税込）

当日券：500円（税込）

当日は入口にて入場バンドを配布致します。

※前売り券は電子チケットシステムにて2026年6月から販売開始

■ 協賛申し込みフォーム

協賛申し込みの手続きはこちらから

https://event-portal.nonii.co.jp/(https://event-portal.nonii.co.jp/)

画面を下にスクロールし、協賛企業ポータルの「協賛申込・新規登録」を完了後

イベント申し込みと刻印や掲示内容の確認等の提出フォームをご案内させていただきます。

主催

株式会社nonii

MAIL：info@ice-asian.jp

公式HP：https://ice-asian.jp/

Instagram：@ice.asian_fes(https://www.instagram.com/ice.asian_fes)