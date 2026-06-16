【光の竹灯籠で協賛企業募集】アイスフェス＆アジアン夜市2026 in 駿府城公園！竹灯籠の灯りとともに、あなたの想いを静岡の夏の夜に灯しませんか。
■ 概要
イベント名
アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026
開催日程
2026年7月24日（金）～7月26日（日）
開催時間
・7月24日（金）16:00～21:00
・7月25日（土）14:00～21:00
・7月26日（日）14:00～21:00
※優先入場チケット対応のため、
優先入場チケットをお持ちの方は開始15分前より入場可能
■ 会場構成・特徴
【 紅葉山庭園前広場｜マーケットエリア／入場料制 前売 \450 / 当日 \500 】
全国から集まった、こだわりと個性が光るかき氷・ジェラート・ひんやりスイーツと
台湾・ベトナム・タイ…アジア各地の本格グルメが一堂に勢揃い！食欲をそそる煙と香りがただよい、賑やかな声が聞こえてくる、あの夜市の空気感をそのまま静岡で体感できるエリア。
【 沿道│バザールエリア ／ 入場無料 】
東御門前広場から紅葉山庭園へ続く通路沿いのマーケットエリア。
物販・体験型コンテンツを中心に、
来場者が回遊しながら楽しめる構成です。
【 東御門前広場│フェスティバルエリア ／ 18:30まで入場無料・ランタンナイトは有料 】
今年はタイの伝統祭り「ソンクラーン 水かけ祭り」を初開催！
暑さを吹き飛ばす夏の遊びで、わくわくがとまらない。
フィナーレは、今年も幻想的なランタンナイト
ひとりひとりが願いを込めたランタンが、夜空へとふわりと舞い上がります。
最大350基のランタンが夜空を彩り、イベントのクライマックスを演出。
■ランタンナイトナビゲーター フリーアナウンサー鳥越佳那 氏
■ 企業さまのPRの場として、最適な社名入り竹灯籠を会場に設置します！
■ 竹灯籠協賛プラン詳細と特典のご案内
＼各プラン、イベント終了後に竹灯籠をお持ち帰り可能です／
イベント当日は 、沿道エリアにてライトアップ！
ぜひ、皆さまの竹灯籠を見にイベントにもお越し下さい。
■ 協賛申し込みフォーム
協賛申し込みの手続きはこちらから
https://event-portal.nonii.co.jp/(https://event-portal.nonii.co.jp/)
画面を下にスクロールし、協賛企業ポータルの「協賛申込・新規登録」を完了後
イベント申し込みと刻印や掲示内容の確認等の提出フォームをご案内させていただきます。
@chomoribi_bamboo
【制作】 ちょもり火工房
拠点 静岡市清水区
■ 静岡県静岡市清水区を拠点に、
竹あかりの制作、空間装飾、ワークショップ
竹雑貨の販売を手掛ける工房。
■ 全国のホテル、旅館、商業施設などの空間装飾を手がけるほか、学校や商業施設向けの出張竹灯籠ワークショップも開催。
■ イベント主催挨拶
株式会社nonii 代表取締役 片寄裕介（いもたろう）
静岡を拠点に、焼き芋専門店「oimo&coco.」の10店舗以上の全国展開や
県内最大級「おいもフェスSHIZUOKA」の主催など、食と地域をつなぐ事業を手がけています。
「アイスフェス＆アジアン夜市 SHIZUOKA」は、
地元静岡のまちを舞台に、家族で楽しめる非日常の空間づくりを目指した夏のイベントです。
学生時代、東南アジアをバックパックでひとり旅し、五感を揺さぶられた経験が
今の自分の価値観や行動力の源になっています。
この原体験と、これまでイベントをつくってきた経験を重ね、
このたび「アイスフェス＆アジアン夜市 SHIZUOKA」を立ち上げました。
“ひんやり幸せ”と“異国気分”を味わえる空間を、静岡のまちなかに。
昼はご当地アイス、夜はランタンとアジアン屋台が彩る非日常の時間。
子どもも大人も一緒に楽しめる「家族で過ごせる夏の思い出の場所」を目指しています。
そしてこのイベントを通じて、静岡の魅力を再発見し、
地域全体をもっと元気に、もっとワクワクさせたいと思っています。
ぜひ、静岡の企業・団体の皆さまと共に、この夏を盛り上げていけたら嬉しいです。
■ イベント詳細
イベント企画書 ▶ https://drive.google.com/file/d/1DwwO1nB8uLWQZNqtiQadFGSiYXADCREh/view?usp=sharing(https://drive.google.com/file/d/1DwwO1nB8uLWQZNqtiQadFGSiYXADCREh/view?usp=sharing)
イベント名
アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026
開催日程
2026年7月24日（金）～7月26日（日）
開催時間
・7月24日（金）16:00～21:00
・7月25日（土）14:00～21:00
・7月26日（日）14:00～21:00
会場
駿府城公園
・紅葉山庭園前広場（メインエリア／有料）
・東御門前広場
・沿道エリア（東御門前～紅葉山庭園）
入場システム［有料エリアのみ］
前売り券：450円（税込）
当日券：500円（税込）
当日は入口にて入場バンドを配布致します。
※前売り券は電子チケットシステムにて2026年6月から販売開始
■ 協賛申し込みフォーム
協賛申し込みの手続きはこちらから
https://event-portal.nonii.co.jp/(https://event-portal.nonii.co.jp/)
画面を下にスクロールし、協賛企業ポータルの「協賛申込・新規登録」を完了後
イベント申し込みと刻印や掲示内容の確認等の提出フォームをご案内させていただきます。
主催
株式会社nonii
MAIL：info@ice-asian.jp
公式HP：https://ice-asian.jp/
Instagram：@ice.asian_fes(https://www.instagram.com/ice.asian_fes)