屋久島の建築事務所が世界一に。tono、Architizer A+ Awards 2026 最優秀サステナビリティ企業に選出

株式会社tono

株式会社tono（本社：鹿児島県屋久島町、代表取締役：小野司）は、ニューヨークを拠点とする世界最大級の建築プラットフォーム「Architizer」が主催する「Architizer A+ Awards 2026」において、企業部門の最高位「The Best in Sustainability Firm（最優秀サステナビリティ企業）」のJury Winnerに選出されました。これは日本拠点の建築事務所として同部門初の快挙です。

本アワードは数千件の応募が集まる、「建築界のオスカー」とも称される国際的に権威ある建築賞です。tonoはその中で、建築によって環境負荷を抑えるだけでなく、生態系そのものの再生を目指す「リジェネラティブ建築」の実践が評価され、サステナビリティ領域における最上位評価を受けました。

折しも2026年6月、tonoは創業10周年を迎えました。東京で創業した同社は、2020年に活動拠点を屋久島へ移し、建築のあり方を問い直しながら独自の実践を続けてきました。今回の受賞は、その転換と挑戦が国際的に認められた象徴的な節目となりました。

Regenerative Vegan House(Photo: Shu Ito)

創業10年、屋久島の建築事務所が世界最高評価に

株式会社tonoは2016年に東京で創業しました。その後、2020年のコロナ禍を契機に活動拠点を屋久島へ移転。世界自然遺産の島で自然環境と向き合う中で、建築の役割そのものを見つめ直すことになりました。それまでの都市型の建築・空間デザインに加え、環境や生態系との関係性を起点とする建築へと視野を広げました。tonoは建築を単なる空間や建物のデザインではなく、「土地と人、自然の関係を再構築する行為」として捉え直し、新たな実践を始めました。創業10周年という節目の年に受けた今回の評価は、2020年の屋久島移住を機に始まった挑戦の一つの到達点といえます。

Sumu Yakushima(Photo: Rui Nishi)Sumu Yakushima(Photo: Rui Nishi)

サステナビリティの先を行く「リジェネラティブ建築」

近年、建築業界では環境負荷を減らす「サステナブル建築」が重要なテーマとなっています。一方で、tonoが取り組む「リジェネラティブ建築」は、そのさらに先にある考え方です。リジェネラティブ（Regenerative）とは、環境や社会において「失われたものを回復させ、使うほどに自然と地域を豊かにしていく（環境再生・社会再生）」という考え方で、環境への悪影響を減らすだけではなく、建築によって土地の生態系を回復・再生し、建築前よりも豊かな状態を目指す。建築を環境再生の手段として捉えるアプローチです。

tonoでは、土壌中に広がる菌類ネットワークや地域固有の生態系に着目し、それらを設計思想の中核に据えています。代表の小野司は、自らを「菌築家（きんちくか）」と呼び、建築と自然環境の新しい関係性を探究してきました。

世界が評価したもの

今回のArchitizer A+ Awardsでは、建築家やデザイナーだけでなく、メディア関係者、テクノロジーリーダー、ビジネスリーダーなど、多様な専門家による審査が行われました。評価されたのは単なるデザインや造形ではありません。建築を通じて生態系の再生に取り組み、環境・社会・経済を統合的に捉えるアプローチそのものが評価されたと考えています。世界的にも、建築の価値基準は「何を建てたか」から「建てることで何を再生するのか」へと変化しつつあります。今回の受賞は、屋久島を拠点に展開してきた建築の再定義と実践が、世界の建築分野において一つの新しい可能性として評価されたことを示しています。

審査員コメント(抜粋):

「建築は派手な演出から離れ、より熟慮された方向へ向かっている。景観に溶け込み、場所・職人技・環境への配慮を優先する、人間的スケールの建築が再び注目され、だからこそ、今、小規模な建築事務所が非常に重要なのです。」

Banyan retreat the nest(Photo: Robert Anderson/共同設計者: WAKUWORKS)

世界が認めた証 ――「日本人初」と、公式記録に残る受賞

今回tonoは、Best in Sustainability Firm部門において日本拠点の建築事務所として初めて選出されました。受賞の事実は、Architizer公式Winners' Galleryでどなたでも確認することができます。

▶ 公式受賞ページ：https://winners.architizer.com/2026/Firm/specialization-4/best-in-sustainability-firm/

さらに受賞作は、世界の優れた建築を収録する公式作品集『Architizer: The World's Best Architecture』（第14回／2026年秋刊行予定）への掲載が決定。あわせて、世界中のメディアへ配信される公式プレスキット（v2com newswire経由）の提供も受けています。

デザインの巧拙にとどまらず、「建てることで何を再生するのか」という問いそのものが、世界の建築界の公式な記録として残されることになります。

「環境価値を高める設計」へ

tonoの特徴は、単なるデザインや造形ではなく、「土地そのものの価値をどう再生・向上させるか」という点にあります。特に、自然環境と共存するリゾート開発、ホテル開発、住宅プロジェクトにおいて、建築を通じて生態系と人、両方の健康価値を高める設計・監修を行っていきます。また、開発初期段階から参画し、コンセプト設計・環境設計・建築監修までを一貫して担うことで、プロジェクト全体の価値最大化を支援します。

■ 選出概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121524/table/4_1_7dbcf22746bcfac019f2fb27f0d6425c.jpg?v=202606160851 ]

■ Architizer A+ Awardsについて

Architizer A+ Awardsは、ニューヨークを拠点とする建築プラットフォーム「Architizer」が主催する世界的な建築・デザイン賞です。建築、デザイン、サステナビリティなど幅広い分野を対象とし、世界の優れた建築・企業・プロジェクトを表彰しています。

https://awards.architizer.com/a/

■ 株式会社tonoについて

建築家／菌築家・小野司

株式会社tono ― 建築による生態系再生を実践するリジェネラティブ建築事務所。建築家／菌築家・小野司が率いる tono Inc. は、生態系を再生し豊かにする建築の新しいパラダイムを切り拓いています。私たちのミッションは、「建築を通して地球の再生を具体的に実践すること」。人間中心の発想から一歩進み、地球の生命やその循環に寄り添い、すべての生命が共に繁栄する世界を目指しています。設計においては、日本古来の建築技術や自然観から学びながら、環境解析やLCAなどの最新テクノロジーも積極的に活用。シンプルで本質的な美しさを大切にした空間・佇まいと、生態系との共生を両立する空間づくりを得意としています。現在は住宅・ホテル開発を中心に、建築による生態系再生をテーマとした設計・監修・コンサルティングを行っています。

設立：2016年6月（2026年で創業10周年）

代表取締役：小野 司（建築家／菌築家）

拠点：鹿児島県・屋久島

受賞歴: 代表作「Sumu Yakushima」は、国内外で高い評価を受け、これまでに25のアワードを受賞。累計40以上の国内外のデザイン賞を受賞しており、主なものとして世界3大アワードの一つであるiF Design Award GOLD（ドイツ）、DFA Design for Asia Awards GRAND（香港）、日本空間デザイン賞 KUKAN OF THE YEARなど。

さらに代表の小野司は2025年Forbes「Next 100 ─ 世界を救う希望」に選出。

■連絡先

[会社] 株式会社tono 担当：尾崎友紀

[住所] 〒891-4402 鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生908-8

[メール] info@to-no.me

[公式サイト] https://www.to-no.me

[公式ニュースレター（Substack）] https://kinchiku.substack.com

[プロフィール] https://drive.google.com/file/d/1FaG32OpqrTko2fi67qpUnN6OsZ2ZItpH/view?usp=share_link