【無料】SaMD×サイバーセキュリティ 審査指摘トレンドの深掘り

株式会社Software Regulation

2026年6月24日 (水) 18:00より、SaMDのサイバーセキュリティに関するイベント（無料）を開催します。

オンラインとオフライン（東京都中央区日本橋付近）のハイブリッド形式で実施します。

オンラインは一部分のみとなります。

概要

本イベントでは、プログラム医療機器（SaMD）のサイバーセキュリティに関連するトピックとして以下を取り扱います。

・SaMDのサイバーセキュリティ基本知識

・SaMDのサイバーセキュリティトピック概要および審査指摘事項のトレンド

現地会場限定となりますが、SaMDのサイバーセキュリティ等の審査指摘事項の事例研究（ケーススタディ）を行いつつ、当局のサイバーセキュリティの考え方について深掘りして議論する予定です。

今回のイベントでは、数多くのSaMDスタートアップで開発から品質まで多岐にわたって実務の経験を持ち、AI、DTx、VR医療機器の規制業務や事業開発に携わってきたアジャイRA 緒方剛氏をお招きします。

モデレーターを務める株式会社Software Regulation 武田瑛司とともに、プログラム医療機器のサイバーセキュリティについて、実務の勘所から最新の薬事トピックまで議論します。

内容については登壇者やタイムラインなど、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

今回のイベントは無料開催で、ハイブリッド形式を予定しております。

詳細を見る :https://software-ra.com/seminar/20260624_seminar.html?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=20260624_seminar

開催日時・場所

プログラム概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/167838/table/11_1_f009bdc43e3cb277c8e5a12b85f31f7f.jpg?v=202606160851 ]

【オンライン・オフライン共通】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/167838/table/11_2_3138deb52ec4da409965b7894da2165d.jpg?v=202606160851 ]

【オフラインのみ】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/167838/table/11_3_f9ab1ef45dafa859d6b7d939aa40e3e4.jpg?v=202606160851 ]

登壇者・パネリスト

詳細を見る :https://software-ra.com/seminar/20260624_seminar.html?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=20260624_seminar

アジャイRA 緒方 剛

GEヘルスケア・システム株式会社にてCTの開発に携わり、ソフトウェアエンジニアリングマネージャー、プリンシパルエンジニアを歴任。その後プログラム医療機器の世界に飛び込み、エルピクセル株式会社、株式会社CureApp、Holoeyes株式会社にて、AI、DTx、VR医療機器の規制業務や事業開発に携わる。個人事業主として30社以上の薬事支援を行った実績を持つ。

株式会社Software Regulation 代表取締役 武田 瑛司

日本初となる治療用アプリを開発したスタートアップにて、治療用アプリの薬事申請を担当した経験を持つ。CureApp退職後、プログラム医療機器の薬事申請を支援する会社を設立し、治療用アプリだけではなく診断用AIソフトウェアなど、SaMD開発を行う企業において、国内外の薬事業務全般を支援。

事前質問の募集について

本イベントの申し込みには「事前質問」への入力が必須となっております。フォームの項目にご記入をお願いいたします。当日のセッション内で取り上げさせていただきます。

また、当日はオンラインツールを通じてもご質問いただけます。

※時間の都合上、すべてのご質問にはお答えできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

詳細を見る :https://software-ra.com/seminar/20260624_seminar.html?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_id=20260624_seminar