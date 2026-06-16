【Ⅾ2Ⅽ業界最強の2人が両社の裏側を丸裸に】「Commerce NEXT」リアル交流会にユーグレナ、スピックが登壇

株式会社日本流通産業新聞社スピック 取締役 西守穣氏、ユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金城煥）氏が登壇

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)＜参加無料＞を開催します。さらに7月23日（木）には、リアル交流会も開催します。

リアル交流会の特別講演には、スピック 取締役 西守穣氏、ユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金城煥）氏の登壇が決定しました。

講演タイトルは「スマッシュヒット「CONC」と「Lypo-C」の裏側が明らかに Ⅾ2Ⅽ業界最強の二人が お互いの裏側を丸裸に」です。

講演内容

ユーグレナの上席執行役員 ふぁな（金 城煥、キム・ソンファン）氏と、スピックの取締役 西守穣氏による対談が、一夜限りで実現します。

ユーグレナ原料と健康食品がメインだったユーグレナが、なぜ化粧品「CONC」というスマッシュヒットを生み出せたのか。そこに再現性はあるのか。

D2Cの最前線を走り続ける最強の二人が、ヒットの本質をリアルに語ります。

スピック 西守穣氏のプロフィール

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

大学在学中からベンチャー企業で働き、東証グロース上場を経験。CCC、ベクトルを経て、ビタブリッドジャパン前取締役。現在Lypo-Cを販売する株式会社スピックにて取締役。CRM/CS/フルフィル/KPI管理などマーケティング全般とECシステム/商品開発が強み。MBTI=領事 ESFJ-A（世話好きなサポーター）。

ユーグレナ ふぁな（金城煥）氏のプロフィール

新卒でロート製薬に入社後、ファーストリテイリング、楽天にて経営企画、事業戦略、社長室業務などに従事。2022年に株式会社ユーグレナへ入社し、2023年よりヘルスケアカンパニーCOOを務めた後、2024年より現職。現在はヘルスケア領域全体を管掌し、複数グループ会社の経営にも携わる。

多彩なセッションを用意

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オンライン配信のセッションには多彩なプログラムを用意しました。キーノート（基調講演）には日本ロレアル、ワールド、キューサイ、THE RICHといった業界を代表するようなコマース企業に加えて、注目を集めるLINEヤフー、TikTok Shopといったプラットフォームのキーマンが登壇します。

さらに他にも、ECサイト構築、マーケティング、決済、セキュリティなどのスペシャリストが登壇し、コマース業界の”次の一手””次世代戦略”を紹介します。

「Commerce NEXT」のキービジュアル

EC業界の最注目課題である「AI活用」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。

リアル交流会を7月23日に開催

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今回はオンラインセミナーに加えて、リアル交流会を7月23日（木）に開催します。

特別講演として、アイリスプラザの岩崎亮太社長の講座、にユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金 城煥、キム・ソンファン）氏と通販CRM専門家 西守譲氏の対談を企画しています。

注目ソリューションによるインプットセッションも提供します。交流会には「日本ネット経済新聞」記者も参加し、有力なコマース事業者様同士の良質な交流をサポートします。

聴講申込者向け3大特典

イベント概要

- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈※「セミナー」の視聴・アンケート回答が条件- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能※参加者数に上限がありますので、申し込んでも参加できない可能性があります- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能※アーカイブ視聴期間は6/26～7/24セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

参加費：無料（事前登録制）

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com