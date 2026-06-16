CYBERDYNE、ペガサス・テック・ベンチャーズ運営の100億円規模CVCファンドを設立

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

シリコンバレーを拠点とするグローバルベンチャーキャピタルのペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米国カリフォルニア州サンノゼ、創業者兼CEO：アニス・ウッザマン、以下「ペガサス」）と、バイオ・医療系とAIロボット・情報系を融合するサイバニクス分野をリードするCYBERDYNE株式会社（本社：茨城県つくば市、代表取締役社長／CEO：山海嘉之、以下「CYBERDYNE」）は、このたび総額100億円のコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）ファンドを設立いたしました。

本ファンドは、ペガサスがゼネラルパートナー（GP）を務め、CYBERDYNEがリミテッドパートナー（LP）として参画します。ロボティクス、フィジカルAI、ヘルスケア、オートメーション、インテリジェントシステムなどの先進技術領域を中心に、世界中の有望なスタートアップへの投資を行い、技術開発および事業共創を推進してまいります。

近年、生成AIの急速な進展により、AIが現実世界のロボットや機械システムを制御する「フィジカルAI」が新たな成長領域として注目されています。また、日本をはじめとする先進国では、高齢化や労働力不足などの社会課題への対応が求められており、人とAI、ロボットが協調する新たな社会基盤の構築が期待されています。

CYBERDYNEは、人を中心としてバイオ・医療系とAIロボット・情報系を融合する「HCPS融合サイバニクスwithフィジカルAI」をコア技術として、革新的な研究開発および社会実装を推進しています。同社の代表製品であるHAL(R)は、人の身体機能を改善・補助・拡張・再生する装着型サイボーグとして、医療・ヘルスケアを中心に幅広い分野で国内外で活用されています。

本ファンドは、CYBERDYNEが推進する「HCPS融合サイバニクスwithフィジカルAI」領域における事業加速に向けた技術開発や事業共創を目的として設立されました。世界中の有望なスタートアップとの連携や関連業界との連携を通じて、事業戦略の強化に加え、新たな事業機会を創出し、グローバル市場における事業拡大を目指します。

CYBERDYNE株式会社 代表取締役社長／CEO 山海 嘉之 氏のコメント

「CYBERDYNEは、HCPS融合サイバニクスwithフィジカルAIを推進し、人・AIロボット・情報系の融合による新たな価値創造に取り組んでいます。本ファンドを通じて世界中の革新的な技術やスタートアップとの連携や関連業界との連携を強化し、社会課題の解決と産業の発展に貢献してまいります。ペガサスの持つグローバルネットワークを活用しながら、技術開発、事業共創、そしてグローバル展開をさらに加速していきたいと考えています。」

ペガサス・テック・ベンチャーズ 創業者兼CEO アニス・ウッザマンのコメント

「ロボティクスやPhysical AIは、今後の社会課題解決において極めて重要な役割を果たすと考えています。本ファンドを通じて、CYBERDYNEと世界最先端の起業家や革新的技術を結びつけ、新たな産業創出と社会実装を支援してまいります。」

CYBERDYNE株式会社について

CYBERDYNE株式会社は、筑波大学教授 山海嘉之氏により2004年に設立されたテクノロジー企業です。超高齢化など社会が直面する複雑かつ構造的な課題を解決するため、バイオ・医療系とAIロボ ット・情報系を融合する「HCPS融合サイバニクスwithフィジカルAI」をコア技術として、病院や家庭・職場を繋ぎ AI処理を軸とした解析・診断・治療・データ連携を狙う「サイバニクス医療健康イノベーション」、及び、生活空間(職場環境を含む)での人・モノの移動や作業などを当該コア技術でAI制御・AI支援する「サイバニクス ライフイノベーション」を両輪として事業開拓を推進しています。

詳細についてはhttps://www.cyberdyne.jp/(https://www.cyberdyne.jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)をご覧ください。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは、米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受けるグローバルベンチャーキャピタルです。CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）代行運用の最大手として、大企業のイノベーション支援を主要業務とし、グローバル規模での成長を後押ししています。これまでに、SpaceX、OpenAI、Anthropic、xAI、Twitter（現X）、Airbnb、SoFi、Coinbaseなど世界を代表する企業に加え、日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、 テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies等への投資を行っており、多くの有望スタートアップへの投資実績を積み重ねてきました。これまでに世界290社以上のベンチャー企業に投資し、運用総資産額は約3,000億円に達しています。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570