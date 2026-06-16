【最大70%OFF】主婦の友社が電子書籍3,000点超の超ビッグセールを6月16日より開催！育児・占い・コミックから、料理など物価高に効く生活の知恵まで勢ぞろい

株式会社主婦の友社

創業110周年の感謝を込め、株式会社主婦の友社は、3000点以上の電子書籍を70～50%OFFとする大型キャンペーンを実施します。

料理、収納、コミック、占いから、ビジネス、育児、健康まで、定評ある人気の実用書を一気に手に入れる、超ビッグチャンス。「親切・安心・ていねい」な主婦の友社の総力を結集したラインナップをご用意して、各電子書籍ストアで6月16日より実施します（ストアにより実施時期が異なる場合があり、下の一覧にまとめています）

暮らしを豊かにするベストセラー勢ぞろい！主婦の友社イチオシの注目タイトル

【夏バテ気味の毎日に！超人気店店主が教える極上シンプル飯】

『和食屋が教える、旨すぎる一汁一飯 汁とめし』

予約の取れない日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘氏のレシピ。暑さでキッチンに立つのが億劫なこれからの季節、冷蔵庫の残り物で作れる「汁とめし」の2品献立が大活躍します。

【SNSで大反響！夏に向けたお部屋の衣替え＆スッキリ術】

『捨てて、やめてラクになる 私らしい「持たない暮らし」』

人気ミニマリストやインスタグラマー9人の「捨てたこと、やめたこと」を大公開。スッキリとした空間で快適な夏を迎えるための、自分らしいライフスタイルのヒントが満載です。

【物価高騰の救世主！月の生活費が13万円減った奇跡のメソッド】

『挑戦マンガ 書くだけで月の生活費が13万円減った！ 奇跡の「づんの家計簿術」』

書くだけで1ヵ月の生活費が13万円もダウンしたという驚愕の実績！家計の引き締めが急務な昨今、マンガ家うだひろえさんが実践して証明したメソッドで、楽しく節約に挑戦できます。

【世界600万部の大ベストセラー！夏の帰省や旅行前の人間関係改善に】

『話を聞かない男、地図が読めない女』

日本で200万部、全世界で600万部、42カ国でNo.1となった超ベストセラー。男女の脳のすれ違いを最新科学で痛快に分析。家族やパートナーと過ごす時間が増える夏休み前に必読の1冊です。

【実用書No.1！現役ママ編集者の声から生まれた安心の育児バイブル】

『はじめてママ＆パパの育児』

読者の声とママ編集者チームのノウハウを結集させた育児本。暑い時期の赤ちゃんの体調管理など、0～3才育児の「基本」をオールカラーで網羅しています。

【2026年下半期の運勢チェック！自分や家族の隠された素質を知る】

『愛蔵版 誕生日大全』

366日の誕生日ごとに、性格や適性、相性などを徹底診断。今年の下半期のスタートに合わせて、自分自身を見つめ直し、友人や家族と占って盛り上がる究極の一冊です。

■フェア概要

●フェア名： 主婦の友社の実用書、超ビッグセール

●ストア別開催期間一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2372/table/2910_1_f8cf0e03802c3f7aad480fe3524354bd.jpg?v=202606160851 ]

●キャンペーン内容： 3000点以上の電子書籍が70～50%OFF

●特設ページURL：

Kindle https://www.amazon.co.jp/b?node=219533401051

ほか各種電子書籍ストア

●ページ公開日時： 各ストアのキャンペーン開始日時にて公開

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【主婦の友社広報窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス広報宣伝部

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