Ubie 鹿野壮氏が登壇 ── Offers、「Claude Codeの並行開発環境」をテーマにエンジニア向けウェビナーを7月15日開催

株式会社overflowUbie 鹿野壮氏が登壇 ── Offers、「Claude Codeの並行開発環境」をテーマにエンジニア向けウェビナーを7月15日開催

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木裕斗、以下overflow）は、エンジニア向けウェビナーシリーズ「#Offers_DeepDive」の一環として、「【Claude Code】並行開発、どう回してる？鹿野さんに聞く私の推しの並行開発環境大公開」を2026年7月15日（水）にオンラインで開催します。Ubie株式会社でStaff Product Engineerを務める鹿野壮氏を迎え、AIコーディングエージェントを使った複数タスクの並行開発環境を、実際のデモを交えて公開します。参加は無料です。

▶ お申し込みはこちら（無料）：https://offers-jp.connpass.com/event/395255/(https://offers-jp.connpass.com/event/395255/?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-toc_395255)

■ 本イベントはこんな方におすすめ

■ 開催概要

■ 開催の背景 ── AIコーディングは普及した。「並行で回す環境」は、まだ各自の手探り

- AIコーディングツールを活用しており、複数タスクの並行開発を効率化したいエンジニアの皆さま- 他のエンジニアの開発環境やツールの使い方を具体的に知りたい方- ブランチ管理や複数セッションの扱いに、自分なりの型を見つけたい方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/298_1_15748db36edce6031c3d42def3fb6177.jpg?v=202606160851 ]

AIコーディングエージェントの活用が広がり、1人のエンジニアが複数のタスクを同時に進める場面が増えています。一方で、複数のセッションやブランチをどう管理し、どこまで自動化すれば安全に回せるのか ── その環境づくりは、いまだ各自の試行錯誤に委ねられているのが実情です。「他の人はどうしているのか」を知る機会は、意外と多くありません。

本イベントでは、第一線で開発を続ける鹿野壮氏を迎え、AIエージェントを使った並行開発環境を具体的に公開いただきます。前半のLTでは鹿野氏が自身の環境を紹介し、後半のディスカッションでは、エディタ設定・ブランチ管理・複数セッションの扱い・プルリクエストの自動レビューといった論点を、実際のデモを交えて掘り下げます。明日からの開発に取り入れられる「型」を持ち帰れる時間です。

■ イベントでわかること

■ 登壇者プロフィール

- AIエージェントを使った並行開発環境の具体的な構成- エディタ設定・ブランチ管理・複数セッション管理の実践的な工夫- プルリクエストの自動レビューなど、品質を保ちながら速度を上げる仕組み鹿野 壮 氏（Ubie株式会社 Staff Product Engineer）

2024年にUbie株式会社に入社。九州大学でメディアアートを学んだ後、テックリードやフロントエンドチームリーダーを経験する。現在はUbieでフロントエンド・バックエンド問わずフルスタックにプロダクト開発をしている。2025年5月からClaude Codeを中心とした開発を始め、「Claude Codeにタスク丸投げおじさん」を名乗る。

大西 政徳 氏（プロダクト開発・技術顧問｜モデレーター）

新卒でゲーム系スタートアップに入社。ゲーム開発において、開発・保守・運用を一通り経験。2018年4月より株式会社LegalForceに二人目のエンジニアとして入社。MVP立ち上げ、LegalForceの製品版開発・運用、DDDを用いた開発改善活動・推進を行う。2021年10月よりスタートアップ連携管理SaaSを開発するInnoScouterにCTOとして参画。プロダクト開発の指揮統括、開発組織の体制構築を行う。2021年末に株式会社01BoosterにM&A。2024年6月より独立。プロダクト開発、技術顧問業などを行う。

■ 関連：Offers AI Harnessをオープンソース公開

Offers AI Harnessをオープンソース公開

Offersは2026年6月10日、エンジニアの皆さまが普段使うAIコーディングエージェント（Claude Code、Codexなど）から、Offersの求人検索・年収相場チェック・プロフィール最適化を直接利用できるスキルセット「Offers AI Harness」を、GitHub上にApache 2.0ライセンスで公開しました。手元のAIエージェントに「自分に合う求人を探して」と話しかけるだけで、登録済みのプロフィールをもとにマッチする求人・スキルギャップ・想定年収を受け取れます。

▶ GitHubリポジトリ（Apache 2.0）：https://github.com/overflow-tm/offers-ai-harness (https://github.com/overflow-tm/offers-ai-harness?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-toc_395255)

▶ サービス詳細・導入ガイド（Offers AI Harness）：https://service.offers.jp/worker/ai-harness/(https://service.offers.jp/worker/ai-harness/?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-toc_395255)

▶ プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000294.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000294.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-toc_395255)

■ Offersとは

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」

「Offers」は、AI時代のエンジニア転職プラットフォームです。AIが技術スキル・経験・志向性を多角的に分析し、市場価値と次のキャリアを可視化。最新の職種・スキルをプロフィールに設定でき、あなたに共感する企業からオファーが届きます。2019年9月の正式リリース以降、全国35,000人超にご登録いただき、累計1,000社以上の採用をご支援してまいりました。

■ 株式会社overflowについて

■ 本リリースに関するお問い合わせ

- Offers：https://offers.jp/(https://offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-toc_395255)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/298_2_6545d55895fd35fe4b5b5776405a01f3.jpg?v=202606160851 ]

株式会社overflow 広報担当 TEL：03-6555-2239 E-mail：pr@overflow.co.jp