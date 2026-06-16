懐かしくて新しい平成かわいいが大集合！！「サン宝石フェア」イオンモール千葉ニュータウンで6月20日より開催

メモリーテックつくば株式会社

メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部サン宝石（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長：鈴木伸也）は、2026年6月20日（土）から6月28日（日）まで、千葉県印西市の商業施設イオンモール千葉ニュータウン モール棟３階 西入口前にて、「サン宝石フェア」を期間限定で開催いたします。

本イベントでは、サン宝石ならではの安くてかわいいアクセサリーをはじめ、文具、小物雑貨、キャラクターグッズなど、見ているだけで心がときめくアイテムを多数展開します。

さらに、サン宝石の大人気オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」も登場。

イベント会場でしか手に入らないレアなほっぺちゃんたちとの出会いも楽しめます。

サン宝石フェア（イオンモール千葉ニュータウン）

平成時代に雑誌やマンガ誌の裏表紙、カタログ通販でサン宝石に夢中になった世代には懐かしく、今の子どもたちには新鮮なかわいいが詰まった期間限定イベントです。

平成レトロブームで再注目される「サン宝石」

サン宝石は、アクセサリー、文具、雑貨、キャラクター商品を通じて、少女たちのかわいいを支えてきたブランドです。

かつては雑誌やマンガ誌の裏表紙、カタログ通販などを通じて、全国の子どもたちに「自分だけのお気に入りを選ぶ楽しさ」を届けてきました。

キラキラしたアクセサリー、カラフルな文具、集めたくなる小物雑貨。

手に取りやすい価格帯でありながら、見ているだけでワクワクする世界観は、平成時代の多くのファンの記憶に残っています。

近年、ファッションや雑貨、キャラクター、玩具の分野では「平成レトロ」への関心が高まっています。

サン宝石もまた、当時を知る世代には懐かしく、若い世代には新鮮なブランドとして、再び注目を集めています。

今回の「サン宝石フェア」では、そんな懐かしくて新しいサン宝石の魅力を、リアルな売場で体験できます。

イベントの見どころ

1. 安くてかわいいアクセサリーや雑貨が大集合

会場には、サン宝石らしいカラフルでかわいいアクセサリー、文具、小物雑貨などが登場します。

ヘアアクセサリー、キラキラした小物、カラフルなペンや雑貨など、思わず手に取りたくなるアイテムが並ぶ予定です。

子どもはもちろん、平成時代にサン宝石を楽しんでいた大人世代にもおすすめです。

2. 大人気オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」に注目

サン宝石の大人気オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」も登場します。

ぷにっとしたフォルム、つぶらな瞳、カラフルでかわいらしいデザインが特徴の「ほっぺちゃん」は、サン宝石を代表するキャラクターとして長年親しまれてきました。

今回のイベントでは、ほっぺちゃん関連アイテムを展開予定。

イベント会場でしか手に入らないレアなほっぺちゃんたちにも出会えるチャンスです。

3. 雑誌やマンガ誌の裏表紙で見た、あのワクワク感をリアルに体験

サン宝石といえば、雑誌やマンガ誌の裏表紙で見かけた、キラキラしたアクセサリーやかわいい雑貨の数々。

「どれにしようかな」と選ぶ時間そのものが楽しかった、あのワクワク感を、今回のイベントでは実際の売場で楽しめます。

親子で来場すれば、保護者世代にとっては懐かしい思い出を、子どもたちにとっては新しい「かわいい体験」を共有できるイベントになります。

開催概要

イベント名：サン宝石フェア

平成レトロショップ ～ノスタルジーなトキメキを～

開催期間：2026年6月20日（土）～6月28日（日）

開催時間：10:00～18:00

開催場所：イオンモール千葉ニュータウン モール棟３階 西入口前（千葉県印西市中央北3-2）

内容：アクセサリー、文具、小物雑貨、キャラクターグッズ、ほっぺちゃん関連商品の販売など

※商品には数に限りがあります。

※売り切れの際はご了承ください。

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

こんな方におすすめのイベントです

サン宝石について

- サン宝石を昔から知っている方- 平成レトロな雑貨やキャラクターが好きな方- 親子で楽しめる週末イベントを探している方- かわいいアクセサリーや文具、小物雑貨が好きな方- ほっぺちゃんを集めている方- イオンモール千葉ニュータウンでのお買い物と一緒に楽しみたい方

サン宝石は、アクセサリー、雑貨、キャラクター商品を通じて、少女たちのかわいいを支えてきたブランドです。

長年、カタログ通販を中心に多くのファンに親しまれ、現在は「サン宝石」と「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業を展開しています。

公式オンラインショップでは、ほっぺちゃん関連商品をはじめ、アクセサリー、文房具、雑貨、ファッション小物など幅広い商品を取り扱っています。

近年は、ライセンス、POPUP、SNS、EC、アニメ、海外展開を組み合わせた事業モデルへ転換。

ファンとの共創を軸に、ブランドの再成長を進めています。

事業概要・お問い合わせ先

事業名：メモリーテックつくば株式会社 インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石

所在地：〒409-3845山梨県中央市山之神3628 3階

事業概要：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業

公式X：https://x.com/sunhoseki

公式Instagram：https://www.instagram.com/sunhoseki/

オンラインショップ：https://sunho.store/

コーポレートサイト：https://www.memory-tech-tsukuba.jp/