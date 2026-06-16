ケアもオフも硬化もこれ1台でOK！Gelee by Decorative Nailから「ジェルネイル用UV-LEDライト付きネイルマシン」が新登場

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、コンパクトで多機能デザインの「ジェルネイル用UV-LEDライト付き ネイルマシン」を、2026年6月12日（金）より発売しました。

新商品は、ジェルネイル用UV-LEDライト付きの、コンパクトでUSB充電式のコードレス仕様の「ネイルマシン」です。6種類のビットが付属しており、甘皮処理などのネイルのケアからオフまで、好みに合わせて調節が可能。ダストカバーと手元ライト付きで、細かなケアも見やすい設計。爪削り時に出るダストが飛び散らない仕様で、片付けも簡単です。また、正逆回転機能により、利き手やケアの向きに合わせて操作を変更可能。3段階の回転スピードは、ケアとオフで使い分けながら、お好みに合わせて調節できます。さらに、UV-LEDライト付きなので、ネイルパーツの固定やジェルネイルの硬化にも対応。初心者でも簡単に使える設計で、手軽にネイルケアをお楽しみいただけます。

商品概要

■商品名：GBDネイルマシン

■価格：2,728円（税込）

ここがスゴイ！6つのオススメPOINT

１. 6種類の多機能ビット

付属の研削のビットは用途に合わせて選べる6タイプ。細部までお好みに調節可能。

２. 選べる回転スピード

お好みに合わせてスピード調節が可能。

３. 正逆回転機能

正回転・逆回転対応で、利き手やケアの向きに合わせて操作を変更可能。

４. ダストカバー

爪削り時に出るダストが飛び散らない仕様。片付けも簡単。

５. 手元ライト

手元ライトが点灯。細かいケアも見やすい設計で使いやすい。

６. USB充電式 (コードレス)

Type-C充電対応で、どこでも気軽に

充電可能。コンパクトで持ち運び便利。

こちらの商品は、全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアの他、

粧美堂公式オンラインストアでもご購入いただけます。

【粧美堂ONLINE STORE】

GBDネイルマシン：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/TN72079(https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/TN72079)

※都合により発売開始日時が前後する場合がございます。

※商品取扱店舗について、一部店舗によっては発売日が異なる場合がございます。

「ネイルチップ用グルーテープ（足用）」も6月4日（木）より、発売しました。

■商品名：TNグルーテープ フット

■価格：550円（税込）

商品の特徴：

・足用

・しっかり粘着

・濡れても取れにくい

これからの時期にぴったりなアイテムです！

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。