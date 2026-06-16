ヴィレッジヴァンガード×『カナン様はあくまでチョロい』限定グッズ発売決定！

円谷フィールズホールディングス株式会社

円谷フィールズホールディングス傘下の株式会社デジタル・フロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：豊島勇作、以下「デジタル・フロンティア」）は、TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』の新作グッズを制作。商品はヴィレッジヴァンガード公式オンラインショップにて発売いたします。

デジタル・フロンティアは、3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクションですが、映像制作のみならず余暇市場において、IP（キャラクターや作品・ストーリーなどの知的財産）を活用した様々なエンタテインメントを届ける総合エンタテインメント・プロダクションとして、IPの魅力を最大限に拡張する当社ならではの商品展開を目指してまいります。

【商品購入ページ】

ヴィレッジヴァンガード オンラインストア

https://vvstore.jp

発売期間予定日: 2026年6月16日（火）17:00～2026年7月5日(日)23:59まで

【商品情報】

【権利表記】

(C)nonco・講談社／カナン様はあくまでチョロい製作委員会

【作品情報】

【チョロかわ悪魔×天然ポジ人間の初恋ラブコメ♪】人間の魂を喰らうべく、人間界の高校に潜伏する女悪魔・カナン。一人の男子高校生に狙いを定めるが、気づけばなぜか恋人契約を結ぶことに！？しかし恋なんてしたことのないカナンには、未知な感情ばかりで…！甘酸っぱい青春とギャグの嵐！！純情アクマのチョロ可愛い初恋ラブコメです♪

【公式アカウント】 X（twitter) : @dflicense

【会社概要】 3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクション。国内におけるデジタルヒューマン研究開発のパイオニアであり、実在の人間と見間違えるほどの高品質なCGモデル制作技術を保有しています。実写合成のVFX、作画ベースのセルルックアニメーション、フルCGアニメーションなど、幅広いジャンルの制作を手掛けています。主な作品実績に「今際の国のアリス」「竜とそばかすの姫」「GANTZ:O」「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」など。 株式会社デジタル・フロンティアは円谷フィールズホールディングス株式会社のグループ会社です。