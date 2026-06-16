『遷移圏見聞録』のエピソード0 が登場！30万人が視聴するチャンネルの原点、世界のはじまりを描く

株式会社KADOKAWA※カバーはイメージです。実際のものと異なる場合がございます。

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年8月28日に『うつりみち』を発売します。

初公開！ 少年が初めて遷移口に遭遇した日の探検記

約30万人が視聴するYouTubeチャンネル『遷移圏見聞録』。

異世界の風習やグルメ、生態系をリアルなVlog形式で紹介して多くのファンを魅了している。

書籍は『遷移圏の歩き方』、『神の声を聞いた者 ヒノガタチ験事変』が発売されており累計3万部、『うつりみち』は最新作となる。

今作は『遷移圏見聞録』のエピソード0。

少年が道に迷い込み、初めて遷移口に遭遇した日の探検記となっている。

少年の視点を通した絵本仕立てとなっており、さまざまな者たちと出会う物語だ。

カバーはキラキラと輝くホログラム箔、本の一部は両観音開きになるページがあり、遷移口に迷い込んだ世界観により没入できる内容となっている。

※本文は制作中です。実際のものとは異なります。

2026年1月、『遷移圏見聞録』の世界を味わえるVR体験プロジェクトをクラウドファンディングで発表したところ、開始30分で目標支援総額である1,000万円を達成。最終的に支援総額6,584万円（達成率658％）を記録しCAMPFIREでトップ10入りを果たした。

少年が初めて見た景色は、やがて多くの人々を魅了する『遷移圏見聞録』の原点となった。世界のはじまりを描く最新作『うつりみち』にぜひご注目いただきたい。

遷移圏見聞録コメント

忘れていた景色を思い出す一冊。

あなたもかつて、遷移口の向こうを覗いていたのかもしれません。

Amazo.co.jpと楽天ブックスでステッカー特典

『うつりみち』に登場するキャラクターのオリジナルステッカーが特典で付属する。

■Amazon.co.jp限定ステッカー

「少年」

「チドリコボウズ」

「太陽の男」

全3種からランダムで1枚封入

特典版

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2HPS3XL

通常版

https://www.amazon.co.jp/dp/404330174X/

■楽天ブックス限定ステッカー

「スウゴ」

「ヨドミ」

「道化の面」

全3種からランダムで1枚封入

特典版

https://books.rakuten.co.jp/rb/18661112/

通常版

https://books.rakuten.co.jp/rb/18661111/

＜プロフィール＞

遷移圏見聞録

あなたの住む世界と地続きの異界「遷移圏」の様子を、YouTubeをメインに 動画で発信しているチーム。摩訶不思議な遷移圏で暮らしていく中でふと見つけたものなどを日夜記録し、皆さんの世界のSNSへ投稿している。著書に『遷移圏の歩き方』、『神の声を聞いた者 ヒノガタチ験事変』。

＜書誌情報＞

作品名：うつりみち

著者名：遷移圏見聞録

発売日：2026年8月28日（金）※電子書籍同日配信

定価：2,750円（本体2,500円＋税）

ページ数：36ページ

判型：210×210mm／カバー：ホログラム箔／本文：両観音開き（一部）

ISBN：9784043301744

発行：株式会社KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322604000179/