2026年度JCSI（日本版顧客満足度指数）調査において「証券業種」顧客満足第1位を獲得

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会が実施する「2026年度JCSI（日本版顧客満足度指数）第1回調査」の「証券業種」において、顧客満足第1位の評価を獲得しましたので、お知らせいたします。

本調査は、「顧客満足」を可視化する、日本最大級の顧客満足度調査です。各企業・ブランドの提供するサービスについて、「全業界共通の設問」で利用者が評価し指数化することで、業界を横断した比較を可能にしている点が特徴です。

当社は「顧客満足」のほか、「顧客期待」「知覚品質」「知覚価値」「推奨意向」の計5指標（※1）において第1位を獲得いたしました。

当社は、「お客様の豊かな人生をサポートする」という企業理念のもと、個人投資家にとって価値ある金融商品・サービスの提供に取り組んでまいりました。

2023年には、投資信託を保有することで全ての銘柄で業界最高（※2）の還元率で松井証券ポイントが貯まる（※3）「最大1％貯まる投信残高ポイントサービス(https://www.matsui.co.jp/fund/fund-value-point/)」を開始し、2025年には、投資信託の積立購入をクレジットカードで決済すると積立金額に対しポイントを還元するクレカ積立(https://www.matsui.co.jp/fund/card-investments/)を開始するなど、お客様にとって便利でお得なサービスを拡充しております。

その他、動画でわかる投資情報メディア『マネーサテライト(https://www.matsui.co.jp/money-satellite/)』の運営や、投資初心者でも楽しく資産運用を学べるYouTube動画コンテンツ(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities)など、投資に関する情報をわかりやすくお届けすることで、お客様の資産運用をサポートしております。

この度の評価を励みに、今後もこれまで以上に、多くのお客様にご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

2026年度 JCSI（日本版顧客満足度指数）第1回調査結果の詳細は、サービス産業生産性協議会のホームページよりご覧ください。

URL：https://www.jpc-net.jp/research/detail/008080.html

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

※1 ＜調査指標の概要＞

顧客満足：利用して感じた満足の度合い

顧客期待：企業ブランドへの期待

知覚品質：全体的な品質評価

知覚価値：コストパフォーマンス

推奨意向：クチコミ

※2 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI証券、三菱UFJeスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2026年6月5日現在。

※3 ポイントの還元には毎月のエントリーが必要となります。

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

投資信託について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/fund.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会