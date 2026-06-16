【フジテレビ】本宮泰風＆山口祥行最強コンビに『日本統一』ナレーター・森羅万象も参戦！ 『極道スイーツ～コワモテ俳優２人のぶらり絶品甘味巡り～』

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人気ドラマやアニメなどを放送しているCS放送フジテレビTWOでは、任侠大作シリーズ『日本統一』でW主演を務め、コワモテ俳優としても人気のある本宮泰風と山口祥行の２人が街ブラしながらスイーツ店を巡る番組『極道スイーツ～コワモテ俳優２人のぶらり絶品甘味巡り～』を７月より隔月新作でレギュラー放送することが決定した。

本作は、３月に２作品を放送すると、たちまち任侠ファンのみならず多くの視聴者の間で話題を呼び、新作の放送を希望するリクエストが殺到。それに応え、今回のレギュラー化が決定した。

レギュラー放送１回目となる＃３からは、『日本統一』でナレーションを担当し、作品のファンからも熱い支持を受けている森羅万象（しんらまんぞう）が本番組でもナレーターを務める。

（写真：左から、山口祥行、本宮泰風）

番組の設定は“極道”。訪れるスイーツ店を“敵地”と呼ぶ。

映画やドラマなどで見せるコワモテのイメージとは裏腹に、甘いものは好きだが好き嫌いの多い偏食アニキこと本宮と、大のスイーツ好きのスイーツアニキこと山口の２人が、さらなる領土を広げるべく、敵地（スイーツ店）に攻め込み “日本統一”を目指す。

使う道具は、マイフォークと小型カメラ。「ガンを飛ばす」「カチコミ」など、極道ならではのパワーワードが炸裂しつつも、スイーツを食した瞬間、コワモテ大崩壊。

迫力ある極道役の厳ついイメージと無邪気な姿のギャップ、さらに森羅万象のナレーションが加わり、より任侠ファンはもちろん、スイーツ好きにも楽しめる新感覚の街ブラ番組をお届けする。

また、３月に放送した＃１・２のダイジェスト版の地上波放送も決定！新作放送の前にぜひチェックしていただきたい。

【コメント】

プロデューサー 橋口愛（フジテレビ）

「番組立ち上げの打ち合わせの際、本宮さんが胸元に手をやり、拳銃を取り出す素振りからフォークを出すというお茶目なアイデアを披露してくださった瞬間、『日本統一』の氷室蓮司と田村悠人が目の前に現れたかのような迫力に圧倒されていた私の気持ちが一気に和み、『これはとことん極道の世界観で遊びつくせる番組になる』と確信しました。

任侠作品というと、特に女性には少しハードルが高い印象を持たれがちですが、実はそこには義理人情あふれる温かさや、どこかチャーミングな魅力も詰まっています。本番組は、そんな“愛すべき極道の世界”のエッセンスを抽出・凝縮・アレンジした番組だと感じていただけたら嬉しいです。

また、本宮さんと山口さんが10代からの大親友であることにも納得のロケ内容となっており、息の合った掛け合いはまさに“友達以上、家族以上”とも言える特別なバディ感にあふれています。無邪気さすら感じるやり取りには、思わず胸がときめく瞬間もあるはずです。

プロ野球やドラマなど、さまざまな作品をお楽しみいただけるチャンネル「フジテレビTWO」ですが、本番組もぜひそのラインナップのひとつとしてご覧いただければ幸いです。

ぜひ、『極道スイーツ』をご賞味……いや、“カチコミ”ください」

【プロフィール】

＜本宮泰風＞

1972年生まれ、東京都出身。

主な出演作に、NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』、映画『静かなるドン』シリーズ(23～)、映画『氷室蓮司（日本統一シリーズ）』、映画＆ドラマ『鬼平犯科帳』シリーズ(24～)、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』など。

任侠大作シリーズ『日本統一』では、山口祥行とW主演を務める傍ら、総合プロデューサーとして作品を統括。

＜山口祥行＞

1971年生まれ、東京都出身。

ジャパンアクションクラブ出身。2017年、ジャパンアクションアワードベストアクション男優賞・最優秀賞受賞。近年の主な出演作に映画『罪の声』『田村悠人ISOLATED(日本統一スピンオフ)』、ドラマ『駐在刑事』シリーズ、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、FOD SHORT『極道～GOKUDO～』など。任侠大作シリーズ『日本統一』では、本宮泰風とW主演を務める。

＜森羅万象(しんらまんぞう)＞

1959年生まれ、大分県出身。

任侠大作シリーズ『日本統一』ではナレーションを担当。

映画、Vシネマ、ピンク映画を中心に出演。

2021年６月、ピンク映画ベストテン2020において桃熊主演男優賞を受賞。

◇ 番組概要

■タ イ ト ル：『極道スイーツ～コワモテ俳優2人のぶらり絶品甘味巡り～』

■放送チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ

■放 送 日 時：＃３ ７月26日(日)16時10分～16時30分 ほか

※＃４以降、隔月新作放送。放送日時調整中。

※それぞれ10分の短縮版も随時放送。

■配信チャンネル：フジテレビTWOsmart、フジテレビTWOsmart for Prime Video、FODプレミア

ム

※J：COM配信サービスでも視聴可能。

※一部プラットフォームにて見逃し配信あり。

■出 演 者：本宮泰風・山口祥行／ナレーター：森羅万象(＃３以降)

■番組公式URL ：https://otn.fujitv.co.jp/gokudosweets/

『極道スイーツ～コワモテ俳優2人のぶらり絶品甘味巡り～』＃１・２ダイジェスト版 地上波フジテレビ放送

放送日時：７月21日（火）26時15分～26時45分 （関東ローカル）※変更の可能性あり。