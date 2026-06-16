名古屋市と「指定避難所等におけるキッチンカーを活用した食事の提供に関する協定」締結

合同会社proveLiFE左：蛭川賢之氏／右：山本代表社員

合同会社prove LiFE（代表社員 山本新一）は、令和8年2月4日、名古屋市と「指定避難所等におけるキッチンカーを活用した食事の提供に関する協定」を締結しました。

本協定は、地震や風水害などの大規模災害が発生し、避難生活が長期化した場合においても、被災者へ温かく安心できる食事を迅速に提供できる体制を構築することを目的としています。

名古屋市は、日本三大都市圏の一角を担い、産業・経済・交通の中枢として、中部地方全体に大きな影響力を持つ日本有数の主要都市です。

平時から多くの人が集まる一方、災害時には多数の避難者の発生が想定されています。そのため、避難所における「食」の確保は都市防災における重要な課題の一つとされています。

今回の協定により、合同会社prove LiFEが運営するキッチンカーのプラットフォーム「KITCHENCAR’S JAPAN（キッチンカーズジャパン）」に登録するキッチンカー事業者が、避難所や被災地域へ出動し、食事提供を行う体制を構築しました。

また、平時から自治体と連携し、情報共有や訓練等を通じて、災害発生時に迅速に稼働できるネットワークの維持・強化を図ります。



本協定は、同社にとって中部地方の自治体との初の協定締結となります。

当日は、名古屋市 防災危機管理局長 蛭川賢之氏および合同会社prove LiFE代表社員 山本新一が出席し、協定書の取り交わしを行いました。

今後も合同会社prove LiFEは、全国約4,000台が登録する「KITCHENCAR’S JAPAN（キッチンカーズジャパン）」のネットワークを活用し、地域特性に応じた実効性の高い防災の仕組みづくりを推進し、「食」を軸とした支援体制の構築に取り組んでまいります。

KITCHENCAR’S JAPAN（キッチンカーズジャパン）：https://kitchencars-japan.com/

腹ぺこレスキューバッジ：https://kitchencars-japan.com/disaster-cooperation

合同会社prove LiFE：https://www.prove-life.jp/

全国の災害支援協定締結自治体

2025年10月より千葉県船橋市との協定締結を開始し、千葉県市原市、福島県田村市、2026年5月には埼玉県川口市、福岡県福岡市とも協定を締結しています。

今後は、東京都千代田区や静岡県静岡市など、さらなる自治体との連携も予定しています。

防災協定について

弊社が自治体とおこなう「災害時の食事提供に関する協定」の流れ防災協定とは？

この協定は、国内最大級となる約4,000台が登録されているキッチンカー専用ポータルサイト「KITCHENCAR’S JAPAN（キッチンカーズジャパン）」を通じて事業者と自治体を結び、災害発生時には、被災状況や避難所の規模に応じて適切な台数・提供内容のキッチンカーを迅速に調整・派遣できる体制を構築しています。

キッチンカーは電源や調理設備を車両に備えており、ライフラインが不安定な地域においても温かい食事を提供できる特徴があります

キッチンカーとイベンターを直接繋ぐマッチングサイト「キッチンカーズジャパン」きっかけは、2019年千葉県の台風被害

2019年の千葉県の台風被害で長期停電が発生した際、合同会社prove LiFEは自社および協力キッチンカーとともに被災地へ出向き、炊き出し支援を実施しました。温かい食事を求める声が多く寄せられる一方、事業者単位の自主的な支援では継続的な対応が難しい状況も見られました。この経験は、以前から検討していた仕組み化の構想を改めて裏付けるものとなり、平時に営業しているキッチンカーを非常時に活用する体制づくりを本格化させるきっかけとなりました

主催、合同会社prove LiFEについて

2019年の千葉県の台風被害で長期停電が発生した際の炊き出し風景

合同会社prove LiFEは、「食×エンターテイメント」を軸に、飲食・移動販売・イベント・デザイン・ITの5事業部を展開する多角経営企業です。

キッチンカー専用ポータルサイト「KITCHENCAR’S JAPAN（キッチンカーズジャパン）」を運営し、現在の登録台数は4,000台を超えるなど、国内最大級のプラットフォームへと成長しています。

また、自社でキッチンカー3台・固定店舗2店舗を運営し、飲食店および移動販売事業、イベント企画・運営、ケータリングサービス、ブランドサポート、地域創生事業など、幅広い領域で事業を展開しています。

さらに、音響・映像設備を搭載したステージトラックの運営も行っており、全国各地のフェスティバルや地域イベント、企業プロモーションへのレンタルにも対応。

リアルとデジタルを融合させた独自の事業展開により、“食を通じた新たな体験価値”を創出し続けています。現在は年商2億円規模へと成長し、キッチンカー業界を牽引する存在として事業拡大を続けています。

運営するピザ屋の店舗にて。合同会社prove LiFEのメンバー

【会社概要】

社名：合同会社prove LiFE（プルーブライフ）

本社所在地：千葉市中央区登戸1-10-12 登戸ビルB1F

設立年月日：2014年6月20日

従業員数：23名

HP：https://www.prove-life.jp/