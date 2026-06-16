熊谷の地元企業が集結！梅林堂×埼玉パナソニックワイルドナイツが届ける地域密着型大感謝祭を開催。

株式会社梅林堂

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26シーズンを通じて、選手の皆さまが届けてくださった熱いプレーと数々のドラマに敬意と感謝をお伝えし、ファンの皆さまとともに更なる活躍を祈願。

さらに地元企業の皆さまと連携し、熊谷の魅力をより多くの方へ届けるべく、9店舗が集結する大感謝祭を開催。

♦ラグビー神社にて神事による大祭を斎行

梅林堂箱田本店のラグビー神社（寿康神社）にて、上之雷電神社（熊谷市）川端宮司をお招きし大祭を斎行。2025-26シーズンをもって退団されるパナソニックワイルドナイツ布巻峻介選手、野口竜司選手にもご参拝いただき、地域の発展とチームのさらなる飛躍を祈願いたしました。

♦布巻選手と野口選手との撮影会を実施

選手との撮影会の様子

ファンの方250名と選手との写真撮影会を実施。参加された方より「実際に会えてうれしい」「家族の宝物になる写真になった」など、温かい声が数多く寄せられ、選手からも「最後に直接ファンの方に御礼を伝えられ、感謝の気持ちで胸がいっぱいです。今後も埼玉パナソニックワイルドナイツをよろしくお願い致します」とコメントをいただき、選手とファンの皆さまにとって笑顔が溢れるひとときとなり、記念に残る撮影会となりました。

♦「特別プレゼント企画を実施」

直筆サイン入ユニフォームと直筆サイン入ボールが抽選で当たるプレゼント企画を実施。

※抽選結果は後日、ご当選者への電話をもってお知らせいたします。

選手直筆サイン入ユニフォーム

選手直筆サイン入ボール

左：野口選手 中央：梅林堂栗原社長 右：布巻選手

♦埼玉パナソニックワイルドナイツ様よりシーズン終了のご報告

同時にNTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26シーズン終了のご報告のため、埼玉パナソニックワイルドナイツ様より当社社長へ表敬訪問がございました。

今シーズンの活動内容や地域の皆さまへの感謝を共有いただき、

当社としても引き続き熊谷地域のスポーツ振興に取り組む思いを新たにいたしました。

♦地元（熊谷市）の企業が9社が集結した熊谷マルシェを開催

熊谷を盛り上げたいという思いのもと、地元企業9社が集結し「熊谷マルシェ」も同時開催。

当日は「熊谷にはこんなに素敵なお店があるんですね」「地元のお店を知る良いきっかけになった」といった嬉しいお声も多くいただき、地域の魅力を再発見していただける場となりました。

これからもラグビーを通じて、人と人とのつながりを育み、熊谷地域の活性化に取り組んでまいります。

熊谷マルシェの様子

♦熊谷マルシェにご参加いただいた企業様

植竹製菓様

各務ガラス工房様

crepe KURUMI様

サンミエッテ 様

花扇様

花堤様

フィリス様

ふじわらさんちのキッチンカー 様

ふじわらさんちの屋台 様

計9社様（五十音順）

♦お菓子のまごころ 生サブレやわらかゴールドプレーン

半額セールを実施。

お蔭様で年間1000万枚を販売した梅林堂一番人気商品「やわらかゴールドプレーン」を梅林堂箱田本店とラグビーロード店の2店舗にて半額セールを実施いたしました。

当日は10枚入（通常1400円）を700円でご提供させていただき、

2店舗で約32,000枚販売いたしました。

やわらかゴールドプレーン梅林堂 箱田本店

♦株式会社梅林堂とは

元治元年（1864年）創業。埼玉の地で約160年の間、

まごごろを込めお菓子作りの技術や技能を磨き込み、徹底的なこだわり、人と人の心をつなげるお手伝いを。そんな願いをお菓子に込め、おいしいお菓子作りに邁進しています。

現在は埼玉・群馬・東京に合計39店舗展開。

♦【今回のプレスリリースに関する お問合せ】

株式会社梅林堂 〒360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田1000-1

フリーダイヤル 0120-889-449 （月～土） 10：00～18：00（受付）

梅林堂ホームページ https://www.bairindo.co.jp/