「クラフトボス」から昨年話題になったフラッペがパッケージをリニューアルして再発売！夏にうれしい甘さと冷たさの、凍らせておいしいラテ「クラフトボス シャリシャリラテ氷 カフェラテ」発売！

サントリービバレッジ＆フード株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、「クラフトボス」コーヒーシリーズより、昨年発売し話題になったフラッペタイプの商品「クラフトボス シャリシャリラテ氷 カフェラテ」を、パッケージをリニューアルして６月２３日（火）より発売します。

本シリーズは、満足感のある甘みとシャリシャリとした氷の爽快な食感を、ペットボトルでどこでも手軽にお楽しみいただける、これからの季節にぴったりな商品です。昨年の発売時には、「口溶けが良くて、味が薄くならないし、予想外のおいしさ！」「凍らせるラテフラッペがうますぎる！夏が少し好きになった」など多くのお客様から反響が寄せられ、凍らせたラテをペットボトルで手軽に楽しめるという新しさがＳＮＳを中心に話題になりました。冷凍庫から取り出し、周りが溶け始めたらシェイクし、シャカシャカと音がするようになったら飲み頃です。振りながら飲むことでシャリシャリとした均一なシャーベット状になり、凍らせて飲むのはもちろん、溶けてからも、とろ～り食感のラテを楽しめます。

〈「クラフトボス シャリシャリラテ氷 カフェラテ」について〉

中味配合の工夫により、凍る温度を低くすることで、最初から最後まで、凍らせたラテならではのシャリシャリとした爽快な食感と満足感のある甘みをお楽しみいただけます。パッケージは、冷たさと甘さが一目で伝わるよう、かき氷をモチーフにした赤の「氷」ロゴや波の模様を配し、夏らしさを表現しました。

※飲用時シェイクする際は、キャップをしっかりと締めてください。

※開栓時の液こぼれにご注意ください。

〈「クラフトボス シャリシャリラテ氷 塩バニラ」について〉

今年新たに、カフェやファストフード店のシェイクのフレーバーでは定番の「バニラ味」を４月１４日（火）より発売しています。中味は、暑い夏にうれしい「塩」を味のアクセントに仕上げました。パッケージでは、塩の結晶を思わせる幾何学模様と水色の背景で冷たさが伝わるよう工夫するとともに、暑い夏にぴったりな「塩」フレーバーであることを、太陽のアイコンで表現しています。

※飲用時シェイクする際は、キャップをしっかりと締めてください。

※開栓時の液こぼれにご注意ください。

「クラフトボス」は、今後も多様な働き方、価値観にフィットする新しい選択肢を軽やかに提案していくことで、ペットボトルコーヒー市場を牽引し続けていきます。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

クラフトボス シャリシャリラテ氷 カフェラテ

４４０mlペットボトル・２６０円・２４本・６月２３日（火）

クラフトボス シャリシャリラテ氷 塩バニラ

４４０mlペットボトル・２６０円・２４本・４月１４日（火）

▼発売地域 全国

▼「クラフトボス」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/craftboss/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上