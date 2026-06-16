工務店フォーラム10周年特別企画「AI時代の工務店と現場の選択」を7月24日に開催

一般社団法人 工務店フォーラム

一般社団法人工務店フォーラム（所在地：埼玉県八潮市）は、株式会社創樹社の協力のもと、2026年7月24日（金）、早稲田大学西早稲田キャンパスにて特別セミナー「AI時代の工務店と現場の選択 ～工務店フォーラム10周年特別企画～」を開催いたします。

生成AIの急速な発展により、建築業界においても設計支援や情報収集、顧客対応など様々な業務領域でAI活用が広がりつつあります。一方で、現場で培われる経験や判断力、人と人との関係づくりなど、工務店ならではの価値も改めて問われています。

本イベントでは、工務店フォーラム設立10周年の節目にあたり、「これからの10年」を見据えたテーマとしてAIを取り上げます。業界メディア、AI開発者、そして建築実務者それぞれの視点を交えながら、「AIは建築の仕事をどう変えるのか」「AI時代に工務店はどのような価値を発揮していくべきか」を参加者とともに考えます。

また、事前アンケートで寄せられた意見や質問を当日のディスカッションに反映し、業界の現場で働く人々のリアルな声をもとに議論を深める参加型イベントとして開催します。

開催背景

工務店フォーラムでは、10周年を迎えた節目にあたり、「これからの10年」を考えるテーマとしてAIを選びました。

この10年間で建築業界を取り巻く環境は大きく変化しました。資材価格の高騰や人材不足、デジタル化への対応など、工務店を取り巻く課題は年々複雑さを増しています。

そうした中で、近年大きな注目を集めているのがAIです。生成AIは急速な進化を続けており、建築業界においても設計、施工、営業、情報発信など様々な分野で活用の可能性が広がりつつあります。一方で、現場ごとの状況に応じた判断や顧客との信頼関係の構築など、人だからこそ担える役割も存在します。

また、株式会社創樹社と株式会社アーキロイドが共同で展開する建築業界向けAIプラットフォーム「建築知能」の登場をはじめ、業界内でもAI活用への関心は高まりつつあります。

こうした背景のもと、本企画は創樹社の協力を得て実現しました。AIの可能性を語るだけでなく、「AIに任せること」と「人が担い続けること」を見つめ直しながら、工務店や建築業界の未来について参加者の皆様とともに考える機会とします。

開催概要

【イベント名】

AI時代の工務店と現場の選択

～工務店フォーラム10周年特別企画～

【日時】

2026年7月24日（金）

16:00～17:30（15:30受付開始）

【会場】

早稲田大学 西早稲田キャンパス

55号館S棟1階 カンファレンスルーム

【プログラム】

15:30～ 受付開始

16:00～16:30 １.基調講演

16:30～17:30 ２.来場者参加型パネルディスカッション

17:30～ 現地交流会

【協力】

株式会社創樹社▶https://www.sohjusha.co.jp/

建築知能▶https://kenchiku-chino.com/

株式会社アーキロイド▶https://archiroid.co.jp/

【基調講演】

株式会社創樹社

代表取締役社長 中山 紀文 氏

【参加費】

会場参加：無料

オンライン参加：無料

交流会参加：500円

お申込みはこちらから▶https://peatix.com/event/5035697

【申込締切】

2026年7月22日（水）

事前アンケート実施中

本イベントでは、「AIと建築業界」をテーマとした事前アンケートを実施しています。

・AIを業務でどのように活用しているか

・現場でも活用できると感じるか

・AIでは難しいと思うことは何か

など、建築業界に関わる皆様からの率直な意見を募集しています。

寄せられたご意見・ご質問は、当日のパネルディスカッションで取り上げさせていただく場合があります。

▼アンケート回答はこちら（所要時間：約2分）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSend-ZqhlHzG-9Ty04CF-XxebsOTUm2bgen2neelNKcKSO6jg/viewform?usp=dialog

工務店フォーラムについて

工務店フォーラムは、2015年11月5日に設立された一般社団法人です。工務店経営者や建築実務者、業界関係者が学び合い、交流する場として活動し、業界の課題解決や人材育成につながる情報発信を行っています。

今後も建築業界の発展と次世代人材の育成に寄与する活動を推進してまいります。