「割るだけクラフトボスカフェ」から清涼感と甘さのバランスが絶妙な大人向けの「チョコミントラテベース」が期間限定で登場！

サントリービバレッジ＆フード株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、「割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース」を、７月７日（火）に全国で期間限定発売します。

「割るだけクラフトボスカフェ」は、ミルクや水と割るだけでカフェのような味わいのラテやブラックを手軽に楽しめる、希釈タイプのコーヒーです。コーヒーをはじめとした希釈タイプの飲料は、日経トレンディの“２０２５年 年間ヒット商品”で「アレンジ希釈飲料」として１０位に選出されるなど、近年伸長しています。「割るだけクラフトボスカフェ」シリーズも、割るだけでカフェのような贅沢な味わいのコーヒーやラテが作れるという手軽さに加え、１本で約１.５～２Ｌ分のコーヒーが作れるというお得感や、コンパクトで持ち運びしやすく、冷蔵庫での保管にも場所をとらないという“使い勝手の良さ”から、多くのお客様にご好評いただいています。

〈新商品「割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース」について〉

●中味の特長

清涼感のあるミントと、満足感のあるチョコの味わいを重ね合わせ、チョコミントならではの味わいを設計しました。コーヒーにはラテと相性のよい、王道の深煎りタイプの豆を使用し、個性の異なるエスプレッソを３種類ブレンドすることで、コク深いのに雑味が少ない味わいを実現しています。さらに、ミント、チョコ、コーヒーの黄金バランスを追求し試作を重ねることで、爽快感と満足感を両立した“大人が楽しめるチョコミントラテ”に仕上げました。暑い夏に何度でも楽しみたくなる味わい設計です。

●パッケージの特長

一目でチョコミントであることが分かるよう、ミントグリーンの背景と茶色ドット柄を採用。ラベル上部には、「おまたせ！」の文字を配し、チョコミン党をはじめとする、チョコミントファンの皆さんの待望感を表現しました。また、「大人の爽やかチョコミント」の文言を入れることで、オシャレなカフェで楽しむような大人向けの爽やかな味わいを想起させるデザインに仕上げました。

●おすすめアレンジレシピ

ミルクで割ることで、爽やかな大人向けのチョコミントラテを楽しめる本商品。ひと手間加えることで、よりさまざまなバリエーションを楽しんでいただけるアレンジレシピをご紹介します。

１.「大人の爽やかチョコミントラテ」

〈材料〉

・割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース ３４ml（１杯分）

・牛乳 １４０ml

・ミントホイップ 適量

・チョコチップ 適量

・ミント 適量

・クッキー 適量

〈作り方〉

１．グラスに「割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース」と牛乳を入れて混ぜます。

２．グラスの上にミントホイップクリームを絞り出します。

３．最後にクリームの上にチョコチップとミント、クッキーを添えて完成。

２.「サマークールチョコミントラテ」

〈材料〉

・割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース ３４ml（１杯分）

・牛乳 １４０ml

・チョコレートシロップ 適量

・ミントシロップ 適量

・チョコミントアイス １個

・ライム １個

・氷 適量

・ミント 適量

〈作り方〉

１．ライムを輪切りに切る。

２．グラスの底にチョコレートシロップを沈める。

３．グラスの８分目まで氷を入れる。

４．別容器で「割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース」と牛乳を混ぜ合わせ、３のグラスに注ぐ。

５．チョコミントアイスと輪切りにしたライム、さらにミントシロップをかけて、ミントを添えて完成！

「割るだけクラフトボスカフェ」シリーズは、これからも拡大を続ける“イエナカ（家庭内）”需要に対して、忙しい中でも手間をかけずに、カフェのような味わいが楽しめる商品やサービスを、積極的に提案していきます。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

割るだけクラフトボスカフェ チョコミントラテベース

３４０mlペットボトル・３６８円・２４本・７月７日（火）

▼発売地域 全国

▼「割るだけクラフトボスカフェ」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/boss/warudake/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上