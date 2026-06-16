バーチャレクス、Contact Center MashupBox 2026に出展

バーチャレクス・コンサルティング株式会社

バーチャレクスグループのバーチャレクス・コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丸山勇人、以下、バーチャレクス）は、2026年7月10日に開催される株式会社コムデザイン(https://comdesign.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 寺尾 憲二、以下コムデザイン）主催のコンタクトセンター向けリアルイベント「Contact Center MashupBox 2026(https://cmb.comdesign.co.jp/)」に出展します。

生成AI、音声認識、CRM、ボイスボットなど、技術革新が加速する昨今、コンタクトセンターには新たな価値創出が求められています。「Contact Center MashupBox」は、コムデザイン主催で、2024年からスタートしたコンタクトセンターの“今”を体感できるリアルイベントです。

バーチャレクスは、コムデザインのパートナーとして、クラウド型CTI「CT-e1/SaaS(https://comdesign.co.jp/service/)」と、自社開発のCRM「Virtualex iXClouZ（アイエックスクラウズ(https://inspirx.jp/v_ixclouz/)）」および「inspirX(インスピーリ)(https://inspirx.jp/)」との連携ソリューションをご紹介し、企業ごとの課題に応じた最適なコンタクトセンター構築を支援します。

- クラウド型CTI「CT-e1/SaaS」とは

「CT-e1/SaaS」は、コムデザインが提供するクラウド型CTIサービスです。CTIに求められるさまざまな機能を低コスト・専用設備不要で提供するクラウド型サービスのメリットに加えて、テレフォニー・プラットフォームとして多様なサービスとの連携を実現することで、理想のコンタクトセンターの実現をサポート。累計1,950テナント34,000席以上の企業に採用されています。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://comdesign.co.jp/

- 低価格、短期導入できるクラウドCRM「Virtualex iXClouZ（アイエックスクラウズ）」

「Virtualex iXClouZ（アイエックスクラウズ）」は、バーチャレクスのCRM基盤「inspirX（インスピーリ）」をベースにした、コンタクトセンター業務に特化したクラウド型CRMです。マルチチャネルの顧客情報を蓄積・連携・活用し、対応品質と業務効率の向上を支援します。サブスクリプション形式で必要な機能だけを選べるため、短期間でフレキシブルな導入が可能です。インスピーリ導入前のお試しとしても活用可能なため、「まずはライトにCRMを試したい」という企業にも最適で、「CT-e1/SaaS」とのCTI連携にも対応しています。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://inspirx.jp/v_ixclouz/

- コンタクトセンター特化型CRM「inspirX（インスピーリ）」とは

「Virtualex iXClouZ（アイエックスクラウズ）」のベースとなる、バーチャレクスのコンタクトセンター向けCRMソフトウェアです。自社のコンタクトセンター運営の知見を活かして自社開発したソフトウェアで、さまざまなチャネルに分散しているコンタクト履歴を一元管理し、顧客の声の蓄積・共有・活用をサポートします。直感的で使いやすいUIを備え、柔軟な外部連携機能により応対処理や情報検索・閲覧は一画面で操作可能になります。

詳細は以下URLをご参照ください。

https://inspirx.jp/

■「CT-e1/SaaS」×「iXClouZ/inspirX」連携のコンタクトセンタークラウドプラットフォーム導入イメージ

本イベントは、コンタクトセンターの価値と役割を再確認し、未来の顧客接点のあり方を考える貴重な機会です。

みなさまのご来場をお待ちしております。

【開催概要】

［イベント名］Contact Center MashupBox 2026（コンタクトセンターマッシュアップボックス）

［開催日時］2026年7月10日（金） 10:00～17:00

［開催場所］砂防会館別館1F、3F 会議室

（〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館 アクセスはこちら >> ）

［参加費用］無料（事前登録制）

［公式サイト］https://cmb.comdesign.co.jp/

来場者申込はこちら :https://e-ve.event-form.jp/event/133319/cmb2026バーチャレクスの招待コード【1200】を入力してください。

【ソリューションセミナーご紹介】

［セミナータイトル］CRM画面にAI・FAQ・アプリを統合！現場を楽にする「一画面完結」術

［講演内容］多くのセンターでは、CRM、FAQ、音声認識など複数画面の往復がオペレーターの負担となっています。本セミナーでは、これらをシームレスに統合し、視線移動を最小化する「一画面完結レシピ」をご紹介し、「CRMをここまで活用できるのか！」という気づきをご提供いたします。単なるツールではなく、CRMを業務の「司令塔」へとアップデートし、応対品質の平準化とACW（後処理時間）削減を両立させる、具体的な活用術をぜひ持ち帰ってください。

［講演者］ バーチャレクス・コンサルティング株式会社

クライアントパートナリング部

アカウントエグゼクティブ 高橋 徹也（たかはし てつや）

［開催日時］2026年7月10日（金） 14:10～14:30

［開催場所］砂防会館別館3F 会議室 ナビゲーター・トークスE

■ バーチャレクス・コンサルティング株式会社について (https://www.virtualex.co.jp(https://www.virtualex.co.jp))

バーチャレクス・コンサルティングは創業来「企業と顧客の接点領域」にフォーカスしたビジネスを展開しており、「顧客の成功こそが自社成長の鍵である」というカスタマーサクセスの考え方にもとづき、"Succession with You" ― 一度きりの成功の「Success」ではなく、連続する成功という意味の「Succession」を、「for You」ではなく、伴走するという意味で「with You」していくことを企業として掲げています。現在では顧客企業のCRM領域のDX・デジタルシフトを、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションのケイパビリティを融合させ、ワンストップ伴走型でサービスを展開しています。

■ バーチャレクスグループについて （https://www.vx-holdings.com(https://www.vx-holdings.com)）

バーチャレクスグループは、各社約1,000名の従業員が一体となり、金融・保険、IT・情報通信、通販・インターネットサービス、教育、官公庁・自治体など、幅広い業界のクライアント様に対して、それぞれの専門知識を活かしたサービスを提供しております。2016年6月には東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場）に上場しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

バーチャレクス・コンサルティング株式会社

TEL：03-3578-5322 お問い合わせ専用フォームはこちら