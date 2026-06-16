7月4日開催『第17回ユカリア フレンドシップミーティング』全プログラム公開

株式会社ユカリア

株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢英生）は、2026年7月4日（土）に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催する『第17回ユカリア フレンドシップミーティング』の全プログラムを公開しました。4月20日および5月22日付プレスリリースでご案内した基調講演、パネルディスカッションに加え、今回新たにユカリアの提携医療法人によるDX/AI推進事例発表とポスター発表の詳細が決定しました。

14時30分からの提携医療法人DX/AI推進事例発表では、医療現場における業務変革の実践について、提携医療法人とユカリアの担当者が共同で発表します。生成 AI や医療 DX の実装が進む歴史的転換点において、医療現場で進む変革について実践者自らが発信します。

また、ランチミーティングでの提携医療法人ポスター発表では、病棟運営、看護実践、地域連携、人材育成、タスクシフトなど、日々の医療現場で取り組む改善・実践事例を発表・展示します。

ユカリアは本イベントを通じて、ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」にもとづく取り組みを提携医療法人の方々とともに発信し、多様なステークホルダーの皆さまに対しビジョン「ヘルスケアの産業化」への理解と賛同のさらなる拡大を目指してまいります。

■第17回ユカリア フレンドシップミーティング 概要

【日時】 2026年7月4日（土） 11:00～16:30（開場10:30）

【会場】 虎ノ門ヒルズフォーラム 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階

■プログラム

11:00 開会の挨拶 ユカリア 代表取締役社長 三沢英生11:10 基調講演１.

テーマ：人を診るということ～進化する医療を支える不変の力～

登壇者：福聚山 慈眼寺 住職 大阿闍梨 塩沼亮潤 氏

12:10 ランチミーティング 提携医療法人ポスター発表

【医療法人秋桜会 なかま病院】

１.［発表］12:30～40 病棟レクリエーションの定着に向けた戦略 地域包括ケア病棟の高みへ

２.［発表］12:40～50 理想の病院を職員自身が考える取組み ～職員が働きやすい環境は患者サービス向上へ～

３.［展示］「身体拘束に頼らない看護の実践」による中堅看護師の育成

【医療法人浩生会 舞子台病院】

４.［発表］12:50～13:00 病棟・外来兼手術室一元化による業務改善と人財活用

～役割と業務量の共有による効果～

５.［展示］医療DX導入のコツ ～ユカリアタッチ導入のケースから学ぶ～

【医療法人ユーカリ さがみ林間病院】

６.［発表］13:00～13:10 麻酔科医不足はつづく ～救世主は周麻酔看護師?～

７.［展示］新規入院患者はこうやって増やす ～地域連携室のパフォーマンス最大化～

８.［展示］病院はオムツで変わる！～新排泄パッドの導入がもたらした世界～

９.［展示］手術部長は看護師です ～モニタリングからはじまる改革～

１０.［展示］院内救命士は病院も救う！～救急救命士の新たなキャリアパス～

１１.［展示］地域包括医療病棟を導入してみた！～高齢者救急を支えた一年～

１２.［展示］地域連携室がリードする病床機能転換 ～地メディを活かすベッドコントロール～

１３.［展示］新卒看護師はスーパーローテート OJTで育てる！

【医療法人ユカリア沖縄 かんな病院】

１４.［展示］タスクシフトをプロジェクト化してみた ～早い・安全・納得の運用へ～

13:30 基調講演２.

テーマ：DXによる医療の革新～テクノロジーが変えるもの、医師が守り続けるもの～

登壇者：東京大学大学院医学系研究科 教授 南学正臣 氏

14:30 提携医療法人DX /AI推進事例発表

事例１.

テーマ：看護現場における半歩先のDXの取り組み

登壇者：医療法人社団白桜会 新しらおか病院 院長 和田純一 氏

事例２.

テーマ：中小病院における生成AIの活用法

登壇者：医療法人ユーカリ さがみ林間病院 事務部 医療情報・診療支援課 課長 森永真彰 氏

事例３.

テーマ：次世代の医療事務の在り方

登壇者：社会医療法人新青会 川口工業総合病院 理事 事務長 津川恭哉 氏

15:00 パネルディスカッション

テーマ：AIは病院をどう変えるか ～最前線プレイヤーが語る現在地と未来図～

パネリスト：

富士通株式会社 Executive Director, CEO室次世代ヘルスケア事業担当 荒木達樹 氏

エヌビディア合同会社 エンタープライズ事業本部 ヘルスケア シニアアカウントマネージャー 小野誠 氏

モデレーター：

株式会社ユカリア 執行役員 ヘルスケア事業本部長 小川一誠

■申し込み

16:00 閉会の挨拶 ユカリア 取締役 古川淳16:30 同会場にて「アフターミーティング」（約1時間）を実施します

【参加費】無料（事前登録制）※オンライン配信はありません

【お申込】事前登録が必須です。

下記フォーム、二次元コードからお申し込みいただけます。

https://x.gd/KOGvJ

■ユカリア フレンドシップミーティングについて

ユカリアは2007年より経営支援・運営支援をしている提携医療法人の経営陣をお招きし、ユカリアグループおよび病院での活動を共有するためのフォーラムとして『フレンドシップミーティング』を開催してまいりました。2020年以降は新型コロナウイルス感染症の流行を受け開催を見合わせておりましたが、2024年の再開を機に『ユカリア フレンドシップミーティング』に名称を変更し、アカデミアや製薬企業、金融機関、投資家など、幅広いステークホルダーの皆さまをご招待するイベントへと生まれ変わりました。あわせて刷新したロゴは“つながる仲間の輪”（ユカリア リング）がモチーフです。『ユカリア フレンドシップミーティング』を機に、「ヘルスケアの産業化」というビジョンの実現のため、さらに多くの仲間が増えることを願っております。

『ユカリア フレンドシップミーティング』ロゴ

【株式会社ユカリア】

ユカリアは、ビジョン「ヘルスケアの産業化」・ミッション「変革を通じて医療・介護のあるべき姿を実現する」のもと、医療・介護の現場の皆さまと共に、5つの変革テーマ「１.医経分離２.病院運営の最適化３.患者起点のVBHCの追求４.地域包括モデル５.現場に適したDX化」を推進するため、経営支援・運営支援、デジタルテクノロジーを中心とするソリューションの提供を行っています。

所在地 ： 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階

事業内容 ： 医療経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業

ホームページ ： https://eucalia.jp/