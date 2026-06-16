【SRSホールディングス】株主優待制度変更（拡充）のお知らせ

SRSホールディングス株式会社

SRSホールディングス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：重里 政彦、東証プライム市場上場：コード番号8163)は、本日開催の取締役会において、下記の通り株主優待制度を変更することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

１．株主優待制度変更の理由

当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社グループの事業への理解を深めていただき、当社株式を保有いただく株主様への還元策として、株主優待制度を実施しております。このたび、より多くの投資家の皆様に当社株式を保有いただけるよう、優待の対象となる保有株式数を引き下げ、株主優待制度の内容を変更（拡充）することといたしました。

２．株主優待制度変更の内容

制度の拡充として、100 株以上500 株未満を保有する株主様には、年間2,000 円分相当、500 株以上1,000 株未満を保有する株主様には、年間12,000 円相当の株主優待券を贈呈いたします。なお1,000 株以上を保有する株主様については贈呈額の変更はございません。

３．変更適用時期

【所有株式数に応じた株主優待券贈呈額】

2026年9月末日時点の当社株主名簿に記載又は記録された株主様より、新しい制度を適用いたします。

４．当社株主優待券のご利用について

株主優待制度の詳細はこちら :https://srsholdings.com/pages/ir-shareholder-program

当社の株主優待券は、1回のご利用額（ご利用枚数）に制限がなく、ご家族連れや団体でのご利用も可能です。日本国内にある以下のSRSグループ店舗でご利用いただけます。

※差額の釣銭はご容赦願います。

※お問い合わせの多いサト・アークランドフードサービス株式会社の「かつや」「からやま」業態につきましては、アークランドサービスホールディングス株式会社の加盟店のため、ご利用いただけません。

【株主優待券のご利用可能店舗】

サトフードサービス株式会社

「和食さと」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「法善寺夫婦善哉」

株式会社フーズネット

「にぎり長次郎」「CHOJIRO」「宅配にぎり長次郎」

株式会社家族亭

「家族亭」「得得うどん」「得得」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵」「うどんの詩」「蕎旬」「うどんのう」「蕎菜」「とくとく」「海鮮丼家族庵」

株式会社アミノ

「うまい鮨勘」「うまい鮨勘ゆとろぎ」「鮨正」「まるくに」「まるかん」

M&Sフードサービス株式会社

「玉子焼・お出汁ひまわり」

株式会社すし弁慶

「すし弁慶」「回転すし北海道」

株式会社NIS

「ビフテキ牛ノ福」「勝福惣店」「きらりCUCINA」

■「SRSグループ」について

株主優待制度の詳細はこちら :https://srsholdings.com/pages/ir-shareholder-programブランド情報の詳細はこちら :https://srsholdings.com/pages/brandSRSグループの店舗検索はこちら :https://store.srsholdings.com/map/

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/