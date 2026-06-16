【GENOVA】健康な社会のサポートを目指し「ウルトラマン」をイメージキャラクターに起用！

株式会社GENOVA

株式会社GENOVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平瀬智樹／以下：GENOVA）は、世代を超えて愛される国民的ヒーロー「ウルトラマン」をイメージキャラクターとして起用することをお知らせいたします。

コロナ禍以降の医療機関への行きづらさや心理的負担という社会課題に対し、「医療の頼もしいヒーロー」としてウルトラマンを迎え、患者と医療機関をつなぐ新たなアプローチを展開してまいります。

■ウルトラマン起用の背景：受診への心理的負担という社会課題の解決へ

全国の医療機関を元気にする、ウルトラマンをお届け！！「メディカルドック」掲載クリニック限定販促物（ポスター例）

コロナ禍以降、医療機関に対する「行きづらさ」や「怖い」といった心理的ハードルが社会課題として顕在化しています。医科のみならず歯科においても、受診の遅れが結果として大きな健康リスクにもつながりかねず、深刻な問題となっています。

これまでGENOVAは「メディカルドック」を通じて、デジタル技術を活用し、患者が求める情報と医療機関を適切につなぐ医療DX推進のサポートを行ってまいりました 。しかし、単なる「情報提供」にとどまらず、患者が抱く「受診への心理的ハードルそのものを解消する」 本質的なアプローチが必要であると考え、模索してまいりました。

ウルトラヒーローたちは、60年以上の長きにわたり「宇宙の平和と人々の命を守る」という使命を体現し、世代を問わず親しまれてきました 。「様々な境遇の人々に寄り添い、健康な日常（＝平和）を取り戻す」という彼らの世界観は、医療の本質的な使命と深く重なります 。GENOVAの「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」というミッションと、ウルトラヒーローの志が一致したことから、今回の起用に至りました 。

■施策概要：クリニックを「安心できる場所」へ

ウルトラマンを「医療の頼もしいヒーロー」として位置づけ、「メディカルドック」のWebメディア内だけでなく、実際の医療現場であるクリニックに向けた多角的な施策を展開します。

メディカルドック掲載クリニック限定販促物（ぷくぷくシール例）

- 【注目施策】クリニック限定販促物（ポスター・シール等）による「安心できる空間づくり」

全国の「メディカルドック」掲載クリニック向けに、ウルトラマンをあしらったオリジナルの限定販促物（ポスター、シールなど）を提供いたします。クリニックの待合室などにウルトラヒーローが登場することで、子どもをはじめ、医療機関に不安を抱く患者が「安心できる場所」と感じられる温かい院内環境の実現に貢献します。

- 医療メディア「メディカルドック」での魅力的なコンテンツ展開

Web上の記事コンテンツ内にウルトラマンを活用し、健康情報をより親しみやすく、わかりやすい形で発信してまいります。

■今後の展望

本施策を通じて以下の2つの価値を創造し、医療業界の発展に貢献してまいります。

■ウルトラマンシリーズとは

- 患者体験の向上・受診促進：親しみやすいウルトラマンの力を借りることで、医療機関への心理的ハードルを下げ、「また来たい」と感じられる前向きなクリニック体験を創出します。- 日本全体の健康意識（健康リテラシー）の醸成：ウルトラマンが登場する魅力的な記事コンテンツを通じて、より多くの方へ届く健康情報発信を「メディカルドック」で行い、日本全体の健康リテラシー向上に貢献します。

「ウルトラマンシリーズ」は、1966年に放送を開始した『ウルトラQ』、『ウルトラマン』に始まり、60年にわたり世代を超えて愛され続けています。ウルトラマンが、宇宙の平和のために怪獣や宇宙人と戦う姿を描いた本シリーズは、迫力ある特撮表現と斬新なストーリーで人気を博しています。『ウルトラマン』放送以降、『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンゼロ』など、時代ごとに新たなヒーローが登場し、国内のみならず海外でも放送 ‧ 展開されています。

▶「ウルトラマンシリーズ60周年記念サイト」：https://60th.m-78.jp

■株式会社GENOVAについて

株式会社GENOVAは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとして掲げ、革新的なヘルスケアテックサービスを提供している企業です。日本が現在直面している少子高齢化に伴う医療人材不足への対応、そして国の医療費負担拡大に伴う健康寿命の延伸と適切な医療アクセスの必要性といった社会課題を解決すべく、多角的な事業を展開しています。当社の提供するサービスを通じて、患者や利用者の医療・健康における不安や不満を解決し、より質の高い医療体験を提供することを目指しています。

【会社概要】

企業名 ：株式会社GENOVA

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ23F

代表者 ：代表取締役社長 平瀬智樹

事業内容：メディカルプラットフォーム事業

スマートクリニック事業

歯科流通事業

DX事業

URL ：https://genova.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

＜株式会社GENOVA＞

お問い合わせフォーム：https://genova.co.jp/contactform