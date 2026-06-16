岡山県に初出店！0円から不要品を譲り合う官民連携のリユース拠点「ジモティースポット岡山問屋町店」6/30オープン

株式会社ジモティー

株式会社ジモティー（以下、ジモティー）は、岡山県岡山市（以下、岡山市）と2023年1月に締結したリユースに関する協定に基づき、「ジモティースポット岡山問屋町店」を2026年6月30日 にオープンします。ジモティースポット岡山問屋町店は、当社の運営する官民連携型のリユース拠点において岡山県に初の出店となります。2025年度には全国の拠点で年間約4,300トンのごみ減量を達成しており、岡山市においても資源循環の加速と廃棄物処理コストの削減を目指します。

■ジモティースポットについて

ジモティースポットは、「まだ使えるけれど不要になったモノ」を地域内で譲り合うことが出来るサービスです。不要品を譲りたい方は予約なしで持ち込むだけで、次の必要とする人へつなぐことができます。譲り受けたい方は、地域の情報サイト「ジモティー」で商品情報を確認し、店舗で実物を見て購入・引き取りが可能です。リサイクルショップでは買取されないモノ、配送コストがかさむ家具まで、再販価値が低く捨てられがちな「まだ使えるモノ」を幅広くリユースしています。

【市民・自治体にとっての3つのメリット】

＜不要品を譲りたい方＞

・予約不要、手数料ゼロで、粗大ごみとして処分する手間とコストを削減できます。

＜譲り受けたい方＞

・手に取りやすい価格、または“無料”でリユース品を手に入れることができます。

(例. 炊飯器が300円、椅子が0円など)

＜自治体＞

・ごみの排出を抑制し、ごみ減量と地域内での資源循環を効果的に促進します。

■「ジモティースポット岡山問屋町店」の詳細

ジモティースポットの様子(写真は他店舗の様子)

「ジモティースポット岡山問屋町店」は、岡山市で長年遺品整理事業を展開する株式会社ココピアとの協力により、地域に根差した運営を目指します。

【ジモティースポット岡山問屋町店】

・住所：岡山県岡山市北区問屋町27-101

・オープン：2026年6月30日（火曜日）

・営業時間：10時～18時

・定休日：水曜日、年末年始

・持ち込み対象品：

・家具、生活家電、子ども用品、スポーツ・レジャー用品、楽器

・食器、本・CD、衣類、ペット用品 など

※持ち込みできるのは、岡山市民のみです(身分証要持参)

・店舗HP：https://jmty.jp/about/jmtyspot_okayama

※サービス内容等は予告なく変更する可能性がございます。

■店舗オープンにあたってのご挨拶

【岡山市】市長 大森 雅夫 氏

このたび、株式会社ジモティー様と株式会社ココピア様との連携により、「ジモティースポット」が岡山市で初めて開設されますことを大変うれしく思います。

岡山市では、「環境に配慮した持続可能な資源循環型社会の構築」を目指して取組を進めており、株式会社ジモティー様には、かねてより本市と連携協定を締結し、WEBサイト「地元の掲示板 ジモティー」を通じたリユース（再使用）の推進にご尽力をいただいております。今回の実店舗の開設により、まだ使うことができる不要品を予約なしで直接持ち込むことができるようになり、リユースの取組がさらに加速することを期待しています。

岡山市のごみ減量化に向け、市民の皆様方には、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【運営：株式会社ココピア】代表取締役 藤原 明裕 氏

株式会社ココピアは、創業から遺品整理・生前整理の専門業者として、多くのお客様の「想い」と「モノ」を未来へ繋ぐお手伝いをしてまいりました。日々の現場で「処分するにはもったいない」「どこにも引き取ってもらえない」といった切実なお悩みを伺う中、ジモティー様の理念に深く共感し、この度、私の地元である岡山県で初となる「ジモティースポット岡山問屋町店」をオープンできることを大変嬉しく思います。

ご自宅で眠っている不要品が、誰かの価値あるモノに生まれ変わります。私たちは本事業を通じて、ゴミの削減や資源の循環を促進するだけでなく、地域の方々が気軽にモノを譲り合い、支え合える温かいコミュニティの拠点となることを目指します。「誰もが心豊かに暮らせる社会」の実現に向け、地域の皆様に愛される店舗づくりに邁進してまいります。

■全国でのごみ減量実績と今後の展望

ジモティーでは全国301自治体とリユースに関する協定を結び、うち38自治体でジモティースポットを運営しています。2025年には、全国の拠点で累計約140万点のモノがリユースされ、約4,300トンのごみ減量効果(*1)を生み出しました。今後2030年までにジモティースポットを329店舗へ拡大することを計画しています。これにより、年間約8.4万トン（店舗あたり年間254トン）(*2)のごみ削減を見込んでおり、これは日本全国で排出される粗大ごみ・衣類ごみの合計(*3)の約6％に相当します。

ジモティースポットは、今後も自治体や地域の事業者との連携を強化し、誰でも気軽にリユースができる拠点を設けることで、「譲る」という行動を「捨てる」のと同じくらい簡単な選択肢にしていきたいと考えています。リユースが当たり前の社会インフラを整備し、地域での暮らしをより豊かで持続可能なものにしてまいります。

▼自治体と連携したリユース促進の取組詳細

https://jmty.co.jp/ir/community/

*1 持ち込まれた不要品の平均重量、リユースされた件数から算出

*2 2025年ジモティースポット店舗平均実績（オープン翌月分から集計、営業日が限定的または一部小規模人口エリア除外）

*3生活系粗大ごみの収集量年間約86万トン(環境省 「一般廃棄物処理実態調査 令和５年度調査結果」)＋衣類の可燃・不燃ごみ量年間約48万トン(環境省「令和6年度循環型ファッションの推進方策に関する調査業務」報告書概要版（マテリアルフロー）より)

【連携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

共に地域貢献性の高いサービスを創っていただける企業様を【全国で募集中】です。

地域のもったいないを活かし、新たな価値を生み出しませんか？

〈FC加盟店〉お問い合わせはこちらより :https://jmty.jp/info/jmtyspot_fc?srsltid=AfmBOooH2_Qkk-Ye2vnxd-q_zSt6vEHGJdg3DXCmw_GcGduFAJl7A4_h