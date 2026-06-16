イード、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、『Cygames Magazine』連載企画「サイゲームス メモリーズ」と連動し、『神撃のバハムート』のブロマイドを6月16日（火）より販売開始

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、『神撃のバハムート』のブロマイドを2026年6月16日（火）より販売開始いたします。

本ブロマイドは、株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一、以下 サイゲームス）が運営するオウンドメディア『Cygames Magazine（サイゲームス マガジン）』の連載企画「サイゲームス メモリーズ」と連動したコンテンツです。「サイゲームス メモリーズ」は、サイゲームス設立15周年の節目を機に開始した連載企画で、これまでにリリースしたゲーム作品のアートを振り返ります。第1回では、サイゲームスが最初にリリースしたゲーム作品『神撃のバハムート』をご紹介しています。

■エンタメプリントについて

エンタメプリントは、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から、アニメ、ゲーム、声優などのブロマイドをはじめとした様々なジャンルのコンテンツを購入・プリントいただけるサービスです。

※対象店舗：ファミリーマート、ローソン、ミニストップ （一部の店舗ではご利用いただけません）

今回は、連載企画「サイゲームス メモリーズ」の第1弾として、神撃のバハムート』のブロマイドを販売いたします。絵柄は、バハムートやファイター、ダークエンジェル・オリヴィエといったキャラクターのイラスト全16種をラインナップしております。

■商品情報

商品名：サイゲームス15周年 ブロマイド（第1弾『神撃のバハムート』）

販売開始：2026年6月16日（火）13:00

販売終了：2027年6月30日（水）23:59

サイズ：ブロマイドL判／2L判

種類：全16種（絵柄選択可）

販売価格（税込）：

L判 180円／2L判 270円

コンテンツ番号：

L判：GZX2ZVKLZ9／2L判：VGHEBRQWGE

■購入方法- ファミリーマート/ローソン/ミニストップ店舗に設置されているマルチコピー機を操作し、メニュー画面から「全てのコンテンツ」を選択します。- サービス一覧から「エンタメプリント」を選択し、規約に同意いただいた上で欲しい商品のコンテンツ番号をマルチコピー機にご入力ください。- 内容を確認し、問題がなければプリントいただけます。

【ご利用ガイド（受取方法）】はこちら

https://entame-print.jp/how-to-order

■「サイゲームス メモリーズ」について

「サイゲームス メモリーズ」は、これまでにリリースしたゲーム作品のアートを振り返る連載企画です。サイゲームス設立15周年の節目を機に、最高のコンテンツをひもとくメディア『Cygames Magazine（サイゲームス マガジン）』で連載を開始しました。

【サイゲームス メモリーズ】アートでたどる『神撃のバハムート』：

https://magazine.cygames.co.jp/ja/archives/1649943438/

■『神撃のバハムート』について

『神撃のバハムート』は、2011年9月1日にリリースされたビジュアルファンタジーRPGです。サイゲームスのオリジナルIPとして第1弾となるゲームタイトルであり、原点ともいえる作品です。

プレイヤーは、伝説の英雄や神々、魔物が描かれた美麗なカードを集めてデッキを組み立て、壮大な世界「ミスタルシア」を冒険しながらモンスターやライバルに挑みます。2026年9月にはリリース15周年を迎えます。

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル85におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：城

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/