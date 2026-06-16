AI CROSS、「第38回 ものづくりワールド東京」に出展

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：原田典子、以下「AI CROSS」）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド東京」に出展します。AI需要予測・運用サービス「Deep Predictor」を展示し、製造業・卸売業の担当者に対してデモンストレーションと個別商談の機会を提供します。

ものづくりワールド東京とは？

IT・DX製品、部品、設備、計測製品などを扱う企業が世界中から出展し、製造業の設計・開発・製造・生産技術・購買・情報システム部門の担当者が集まる国内最大規模の製造業向け展示会です。

出展ブース情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21834/table/273_1_f784106caaf9add4f06bf77b21ae415b.jpg?v=202606160851 ]事前来場登録はこちら :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1674656926067384-AO5[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21834/table/273_2_afe8cbbae321a35f088b55daff329056.jpg?v=202606160851 ]

展示内容

AI CROSSのブースでは、AI需要予測・運用サービス「Deep Predictor」を展示します。

「Deep Predictor」は、製造業務における需要予測の結果を発注・在庫管理・出荷計画などの業務アクションへ自動的に変換して出力する「運用最適化オプション」を搭載しており、「予測して終わり」ではなく「予測から業務が動く」仕組みを実際に体験いただけます。



1.「Deep Predictor」が解決する課題



需要予測AIの導入において、最大の壁は「運用の定着」です。予測結果が出た後、現場担当者は自社固有のルールや判断基準に基づいて発注・在庫・出荷計画に落とし込む作業を別で担いますが、この工程は属人化・非体系化されているケースが大半です。

その結果、AIを導入しても担当者の変換作業が残り続け、本来期待した業務改善につながらないという課題が生じます。

「Deep Predictor」は、この課題に開発当初から正面で向き合い、”現場担当者がAIの出力をそのまま業務アクションに使える状態”を実現することを最重要テーマとして開発してきました。AIを「使いこなす専門家」がいなくても、現場の担当者が自走できる仕組みであることが、同オプション最大の特徴です。



２．ブースの見どころ

「Deep Predictor」とは

- AI需要予測＋運用最適化オプションの実機デモ- 予測結果から発注・在庫・出荷計画への自動変換を体感- 他社製品にはない「予測後の業務自動化」をご紹介- 個別課題に合わせた商談・ご相談が可能

AI需要予測・運用サービス 「Deep Predictor（ディープ・プレディクター）」は、『あらゆる予測を、誰でも簡単に』 をコンセプトに、専門知識がない現場の担当者でも保有データを活用し、高精度な予測と意思決定を支援するサービスです。

単なる予測にとどまらず、業務に直結するアウトプットを生成できる点が特長で、『現場ですぐに使えるAI』として設計されています。

今後の展望

詳細を見る :https://aicross.co.jp/deep-predictor/

AI CROSSは今後も、製造業・卸売業を中心にAI需要予測の現場実装を支援してまいります。AIが業務フローに組み込まれ日常的に機能する状態の実現を目標に、プロダクト開発と顧客サポートの両面から取り組みを強化します。今回の展示会で得た現場の声を、今後のプロダクト改善や業界特化型ソリューションの開発に活かしてまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

企業名:AI CROSS株式会社

担当:広報担当 アブドゥール

TEL:050-1745-3057

E-mail:pr@aicross.co.jp

会社名：AI CROSS株式会社（証券コード：4476）

代表者：代表取締役CEO 原田 典子

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー 20F

設立：2015年3月

事業内容：Smart AI Engagement事業

企業サイト：AI CROSS株式会社 - Smart Work, Smart Life

(https://aicross.co.jp/)

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。