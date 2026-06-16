MCP対応AIプラットフォーム「mitoco Buddy」をバージョンアップ

株式会社テラスカイ

株式会社テラスカイ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下「テラスカイ」）は2026年６月16日（火）に、MCP（Model Context Protocol）対応のAIプラットフォーム「mitoco Buddy」のバージョンアップを実施します。

最新バージョンでは、機能の強化、改善を多く行っています。

新たなMCP連携先として「kintone（キントーン） MCPサーバー」に対応します。kintoneのデータ取得や操作をmitoco Buddy画面から行うことができます。

その他、チャット画面から直接MCPツールを使用できる機能や、エージェントにWebアプリやウィジェットを作成させる機能、管理者が設定したMCPを利用できる機能など、mitoco Buddyをより便利に、効率的に使いこなせる機能を追加します。

また最新AIモデル「Claude Opus 4.8」に対応します。

■kintone MCPサーバー対応

kintoneのアプリやスペースと連携し、データの取得や操作を、エージェントを通じて行えるようになります。具体的には、レコードの検索・追加・更新・削除、コメントの読み書き、添付ファイルのアップロードやダウンロード、ワークフロー（プロセス管理）の進捗変更などが可能です。また、管理者向けの機能として、エージェントを介してkintoneアプリのフォームやレイアウトなどの設定を変更・反映（デプロイ）することもできます。

■チャット画面でのMCPツール利用

チャット画面から、事前にプリセットやエージェントを作成することなく、直接 MCP ツールを利用できるようになります。チャット画面にあるMCPアイコンから使いたいツールを複数選ぶだけで、会話の内容に応じてエージェントが選択したMCPツールを自動で呼び出し連携します。

面倒なプリセット設定やエージェント構築の手間が一切かからず、チャット画面からその場ですぐにMCPツールを組み合わせて活用できます。

実行例

■エージェントでのWebアプリ構築∕ウィジェット生成∕TTS機能サポート

これまではプリセットで利用可能だった「Webアプリ」や「ウィジェット（画面パーツ）」、「AI音声応答（TTS）」の機能がエージェントでも利用可能になりました。

エージェントとのチャットを通じて、これまでのテキストやコードアーティファクトの出力だけでなく、実際にブラウザで動く「Webアプリ」や「ウィジェット」を自動で作成・構築できるようになります。また、エージェントの回答を音声で読み上げる「AI音声応答（TTS）」機能も新たにサポートされます。

プログラミングの専門知識がなくても、チャットで「～のアプリを作って」と普段通りの言葉で指示するだけで、Salesforceなどのデータをグラフ化した専用のWebアプリや画面パーツが瞬時に完成します。リアルタイムなデータを視覚的に素早く把握できるようになり、業務に合わせたデータ活用のスピードが向上します。

ユーザーの指示に従い、エージェントがデータを作成生成されたWebアプリ

■管理者が設定したMCPのエージェント利用機能

管理者ユーザーが作成したMCPをエージェントで利用できるようになりました。

・一元管理による設定の効率化

管理者ユーザーが一度設定を済ませれば、一般ユーザーが個別に再設定する手間がかかりません。

・一般ユーザーが設定しないことによる安全性の向上

外部サービスとの連携に必要な機密情報（例：OAuth2認証の［Client ID］や［Client Secret］、APIキーなど）は管理者ユーザーのみが設定・管理します。一般ユーザーにこれらの重要なシークレット情報を明かすことなく、安全に連携機能だけを利用させることができます。

■マイドライブ機能向上

個人専用のファイルストレージである「マイドライブ」に次の機能向上を行いました。

・ファイルビューア

マイドライブに保存されたファイルをダウンロードせずに、mitoco Buddy上のビューアで内容を確認できるようになりました。

・チャット結果ファイルのダウンロード

チャットで生成された文書やファイルをMy Driveファイルリンクから開いてダウンロードできます。リンクから開く際にはユーザー認証が行われ安全にダウンロードできます。

■最新 AI モデルへの対応

より高度な思考と自然な対話を実現するため、最新の AI モデルに対応しました。

用途に応じてモデルを切り替えてご利用いただけます。

・Claude Opus 4.8

上記機能の詳細はリリースノートをご確認ください。

https://www.terrasky.co.jp/files/mitoco_Buddy_ReleaseNote_Ver.20260616.pdf

＜mitoco Buddyについて＞

「mitoco Buddy」は企業のデータ活用と業務自動化を支援するMCP対応のAIプラットフォームです。SalesforceやSlackなど、約50種類ものサービスと連携可能です。ユーザー独自のエージェントを柔軟に作成でき、既存のマルチクラウドの業務環境を活かした業務の自動化を実現します。

＊本文中に記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。