クリアルが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社デジタルプラス

クリアル株式会社（代表取締役社長 執行役員 CEO：横田 大造、東証グロース：証券コード 2998）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。

■今回のお取り組みについて

クリアル適時開示：https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08738/cce39d76/aefa/4122/8560/d19ecdbecf00/140120260615570689.pdf

別表：クリアル株主優待詳細

（2026年9月末日基準日、2027年３月末日基準日）

（2027年9月末日基準日以降）

※2027年9月末日基準日より、所定の保有株式数に加えて、基準日において「保有期間1年以上」の株主様が対象となります。保有期間１年以上とは、９月末日及び３月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で３回以上連続して500株若しくは1,000株以上の保有が記載または記録されることをいいます。

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/330_1_1844429611111d6fcc4c9120a1c2b847.jpg?v=202606160851 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/330_2_8d73f3ccd3eddb47ac6a794768a24246.jpg?v=202606160851 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 石渡

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp