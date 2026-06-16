『BAアワード2026～地域経済を担うスペシャリストたち～』を開催！

株式会社ココペリ

株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤繁）は2026年6月12日（金）に『BAアワード2026～地域経済を担うスペシャリストたち～』を開催しました。本イベントは全国の第一地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合の中から、中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」を活用した中小企業支援や地域経済活性化において特に成果を上げた営業職員を表彰するものです。

当日は、全国約80のBig Advance導入金融機関から、サービスの普及・活用推進に尽力された営業行職員の皆さまをご招待しました。また、優れた成果を上げた33名の表彰を行ったほか、地域企業への支援事例の発表や参加者同士の交流を通じて、金融機関の垣根を越えた学びと情報共有の機会となりました。

当日の様子

BAアワード2026オープニング特別講演

株式会社ミダスキャピタル 大櫃様による特別講演では、ご自身の金融機関での経験やスタートアップ支援に携わってきた知見をもとに、挑戦と失敗を重ねながら前進することの重要性や、企業の成長を支える金融機関の役割についてお話しいただきました。

変化の時代に求められる顧客支援のあり方を改めて考える機会となりました。

表彰式

参加した行職員からは「参加した金融機関からの事例をお伺いすることができ刺激を受けた」「今後の提案に活かせそうな経験談を知ることができた」という声や、「金融機関の業態を超えたリレーションが図れて良かった。」といった様々な喜びの声が寄せられました。

表彰者による事例の紹介

受賞者による事例共有では、融資提案をきっかけに取引先企業の経営課題や成長ニーズを丁寧に把握し、Big Advanceを活用した販路拡大支援や本業支援につなげた取り組みが紹介されました。また、グループ会社や外部機関と連携しながら、企業の販路開拓やブランド力向上を後押しした事例も共有されました。

概要

株式会社ココペリについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19415/table/118_1_067e33172330c5fd9b117cca03446985.jpg?v=202606160851 ]

名称 ：株式会社ココペリ

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁

設立 ：2007年6月

事業内容：ビジネスプラットフォーム事業

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

主要サービス：中小企業向け経営支援サービス「Big Advance」 (https://bigadvance.jp/lp/matching/)

海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」(https://bigadvanceglobal.com/jp/)