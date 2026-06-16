【経営者の仕事は単純、だけど難しい】元・光通信CO-CEO／カネボウ化粧品会長・余語邦彦氏が登壇、6月25日（木）に無料セミナー開催

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）は、2026年6月25日（木）に無料セミナー「経営者の仕事は単純、だけど難しい」を開催いたします。

登壇者は、元・光通信 取締役副社長兼共同最高経営責任者（CO-CEO）、元・産業再生機構 執行役員・マネージングディレクター、元・カネボウ化粧品 会長兼CEOとして多様な経営現場を率いてきた余語邦彦氏（BBT大学院教授／ビジネス・インキュベーションセンター長）。リアル会場（Aoba-BBT六番町オフィス）とオンライン（Zoom配信）の同時開催です。

本セミナーは、Aoba-BBTが企業の人事・人材育成担当者および経営層を対象に開催する「Aoba-BBT次世代経営人材育成サミット2026夏」のDay2として実施します。

● リアル参加お申込み(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-27/8d2s1?_gl=1*tsxmbw*_gcl_au*NzU3MDY0NDQyLjE3NzQyMjkzMDY.)

● オンライン参加お申込み(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-04-27/8d2s7?_gl=1*tsxmbw*_gcl_au*NzU3MDY0NDQyLjE3NzQyMjkzMDY.)

■講演の見どころ

本講演では、光通信・産業再生機構・カネボウ化粧品などの経営現場で培った経験をもとに、余語氏が経営の本質を「単純化する力」という視座から解説します。複雑で不確実な状況を整理し、課題解決の方策をシンプルに伝える力--これは、経営者として成果を出すための普遍的な能力であり、次世代リーダーを評価・任命するための眼でもあります。

【こんな方におすすめ】

- 経営者として複雑な状況を整理し、明確な判断軸を持ちたい方- 次世代リーダー・経営人材の育成に課題を感じている人事・育成担当者- 「誰を経営者に選ぶか」という人材評価・登用の判断に悩む経営幹部- これから経営に挑戦する若手・ミドル層

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59894/table/432_1_8e5e026087c13884c3457b8ba64f9220.jpg?v=202606160851 ]

■登壇者プロフィール

余語 邦彦（よご くにひこ）氏

BBT大学院教授／ビジネス・インキュベーションセンター長

元 光通信 取締役副社長兼共同最高経営責任者（CO-CEO）、元 産業再生機構 執行役員・マネージングディレクター、元 カネボウ化粧品 会長兼CEO。

大阪府市統合本部（松井大阪府知事・橋下大阪市長）の特別顧問として、大阪市営地下鉄など公営事業の民営化を指導。現在はBBT大学院にて「企業再生論」「ビジネスアイデア演習」を担当。BBT経営塾ではビジョン・バリュー研修の講師とAirCampusでのディスカッション・パートナーも務める。株式会社鎌倉新書取締役。

政元 竜彦（まさもと たつひこ）

株式会社Aoba-BBT 取締役副社長

大手総合商社にて、主にオセアニア地区の植林、木材加工事業に従事。約4年にわたる海外駐在時には、海外事業のマネジメントを経験。

株式会社Aoba-BBT入社後は、編成制作局長として、全コンテンツの企画立案、制作に関与。経営塾受講生に対してセミナー講師も務める。慶應義塾大学経済学部卒業。

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com