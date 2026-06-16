ターキッシュ エアラインズ、公式モバイルアプリ日本語版を提供開始

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズは、公式モバイルアプリの日本語版を提供開始いたしました。この節目を記念して、アプリから指定のプロモーションコード「TKJPPP10」を入力して予約いただいた日本語ユーザーの皆様を対象に、日本発トルコ行きの航空運賃が最大10%割引になる限定キャンペーンを実施いたします。

今回の日本語の追加は、ターキッシュ エアラインズの日本市場へのコミットメントにおける重要な一歩であり、これによりアプリの対応言語は計9言語に拡大しました。日本語を使用されるお客様は、航空券の検索や購入をはじめ、チェックイン、モバイル搭乗券の発行、予約後の管理にいたるまで、アプリの全機能を使い慣れた母国語でスムーズにご利用いただけるようになります。

今回のリリースにあたり、ターキッシュ エアラインズの日本地区総支配人アフメット・トゥージュは次のように述べています。

「日本とトルコは、多くの人々が想像する以上に多くのものを共有しています。深い相互尊重、おもてなしの文化、そして素晴らしい食への情熱です。今回のモバイルアプリ日本語版のローンチは、私たちが日本のゲストをいかに重視しているか、そしてよりパーソナライズされた旅行体験を提供したいという強い思いを反映したものです。この特別な割引キャンペーンは、日本のお客様のこれまでの信頼とご愛顧に対する感謝の印であり、さらに多くのお客様を機内にお迎えできることを楽しみにしております。」

ターキッシュ エアラインズのモバイルアプリは、旅のあらゆるステージをひとつのプラットフォームに集約した総合的なトラベルコンパニオンです。iOS、Android、およびHuawei AppGalleryで利用いただけ、主な機能は以下の通りです。

- 迅速かつ安全なチケット購入： 搭乗者情報、お支払い情報、パスポートデータを保存し、ワンタップでの決済が可能- モバイルチェックインとデジタル搭乗券： チェックインカウンターに立ち寄ることなく、直接搭乗ゲートへ進むことが可能- 日本円（JPY）を含む主要通貨に対応- 事前の座席指定および追加手荷物料金のお支払い- ホテル予約、レンタカー、海外旅行保険、機内食のアップグレード- マイレージプログラム「Miles&Smiles」の連携： マイル航空券の購入や、座席クラスのアップグレード手続きが可能- リアルタイムのプッシュ通知： フライトの最新情報、搭乗ゲートの変更、キャンペーン情報をお知らせ- セルフサービスでの変更・キャンセル： ダイヤ（運航乱れ）発生時、アプリ内でのフライト変更、追加、払い戻しが可能

本限定割引（最大10%オフ）は、日本からターキッシュ エアラインズのモバイルアプリ（言語設定：日本語）を通じて予約された、日本発（成田、羽田、関西）トルコ行き（最終目的地がイスタンブール、またはトルコ全国いずれかの空港）の対象フライトに適用されます。この特典は、アプリ内での予約時にプロモーションコード「TKJPPP10」を入力して完了した場合のみ有効で、他の予約ルート（ウェブサイトや旅行会社など）からの申請はできません。

本キャンペーンの予約期間は2026年7月31日まで、対象となる搭乗期間は2026年8月1日から2026年8月31日までとなります。ご利用規約の全文が適用されます。詳細については、公式ウェブサイト（http://www.turkishairlines.com）またはターキッシュ エアラインズのモバイルアプリをご覧ください。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、545機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界133ヶ国358空港、国際線305路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/turkishairlines

公式LinkedIn アカウント：https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines

公式X アカウント：https://x.com/TurkishAirlines

＊Turkish Airlinesの日本市場における正式なブランド名は「ターキッシュ エアラインズ」です。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。 現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エア・インディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、ITAエアウェイズ、LOTポーランド航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、深セン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイス 国際航空、TAPポルトガル航空、タイ国際航空、ターキッシュ エアラインズ、ユナイテッド航空。世界を代表する26の航空会社を結集し、世界の約90%である190カ国、1,150以上の空港へのシームレスなアクセスを旅行者にご提供しています。さらに、コネクティング・パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。詳しくは https://www.staralliance.com/en/home 、または各SNSをご覧ください。