父の日ギフトに“最高の休息”を。着るだけで疲労軽減をサポートする新定番「リカバリーウェア」で、今人気の父の日ギフトは？「父の日ギフト売れ筋ランキング　リカバリーウェア編 TOP10」を発表。

Groov株式会社

父の日ギフト専門メディア「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）は、2026年の父の日に向けて、近年注目を集めている“リカバリーギフト”の中でも特に人気が高まっている「リカバリーウェア」に特化したランキングを発表しました。

父の日ギフト売れ筋ランキング リカバリーウェア編 TOP10

http://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/

■父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 23,511件、成果報酬成約件数 826件

調査期間：2026年6月1日～6月13日



※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含みます。

※父の日.jp内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

母の日に続き、父の日でもリカバリーウェア人気が急上昇

2026年のギフト市場では、「リカバリーウェア」が大きな注目を集めています。

母の日ギフト市場では、カーネーションやスイーツといった定番ギフトに代わり、リカバリーウェアが人気を集めました。

その流れは父の日にも広がっいて、今年の父の日ギフト市場を象徴するジャンルのひとつとなっています。

背景には、物価高や健康志向の高まりに加え、「モノ」よりも「健康」や「休息」といった体験価値を贈りたいという消費者意識の変化があります。

実際にランキング上位には、TENTIALの「BAKUNE」やReD、VENEXなどのリカバリーウェアブランドが複数ランクインしており、リカバリーウェアが父の日ギフトの新たな定番として定着しつつあることがうかがえます。

リカバリーギフトが今年のトレンド「リカバリーウェア」

──毎日頑張るお父さんに“休息”を贈る新しい父の日ギフト

2026年の父の日は、“モノを贈る”から“休息を贈る”へと価値観が変化しています。

毎日頑張るお父さんへ、「たまにはゆっくり休んでほしい」「健康に過ごしてほしい」という想いを届けられるのがリカバリーウェアです。

着るだけで休息時間をサポートできる手軽さに加え、日常的に使える実用性の高さから、父の日ギフトの新定番として存在感を高めています。

父の日におすすめ！リカバリーウェアランキング2026

今年のランキングでは、以下のようなポイントが重視されました。

・着心地の良さ・肌ざわり

・疲労回復やリラックスへの期待感

・デザイン性・普段使いしやすさ

・実用性の高さ

その結果、「毎日着たくなる快適さ」と「健康を気遣う気持ち」が両立した商品が上位にランクインしています。

【1位】ReD ぐっすりパジャマ 上下セット

血行促進と疲労回復をサポートする一般医療機器のリカバリーパジャマ。大泉洋さん出演のCMでも話題となり、着るだけで手軽に休息時間の質向上を目指せる点が支持されています。実用性が高く、毎日使える父の日ギフトとして人気を集めました。

店舗名：ReD公式オンラインストア

価格：7,700円～

https://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/#rank1

【2位】BAKUNE Dry Men’s 半袖上下セット

リカバリーウェア市場を牽引するTENTIALの人気モデル。吸湿速乾性に優れたドライ素材を採用し、暑い季節でも快適な着心地を実現します。睡眠環境を整えたいお父さんへの健康ギフトとして高い支持を獲得しました。

店舗名：TENTIAL

価格：11,440円～

https://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/#rank2

【3位】AOKI リカバリーケアプラス

スーツ専門店AOKIが展開するリカバリーウェア。上下セットで比較的手に取りやすい価格ながら、血行促進や疲労回復をサポートする機能を搭載。コストパフォーマンスの高さから、初めてリカバリーウェアを贈る方にも人気です。

店舗名：AOKIオンライン

価格：7,990円～

https://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/#rank3

【4位】VENEX コンフォートポンチ ハーフセットアップ

リカバリーウェアのパイオニアとして知られるVENEXの定番モデル。ゆったりとしたシルエットと柔らかな着心地で、自宅でのリラックスタイムを快適に演出します。信頼性の高いブランド力がランクインの理由となりました。

店舗名：VENEX公式

価格：20,900円

https://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/#rank4

【5位】ReD リカバリーウェア 半袖 クルーネック

普段着感覚で着用できるシンプルなデザインが魅力のリカバリーTシャツ。パジャマよりも気軽に取り入れやすく、仕事後や休日のリラックスタイムにも活躍します。実用性を重視する父の日ギフトとして注目されています。

店舗名：ReD公式オンラインストア

価格：6,600円

https://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/#rank5

【6位】リライブ シャツ リカバリーウェア

テレビやSNSでも話題を集めるリライブシリーズの人気モデル。普段着や作業着のインナーとして着用できるため、毎日の生活に取り入れやすいのが特徴です。健康を気遣うお父さんへの父の日ギフトとして支持されています。

店舗名：リライブシャツショップ

価格：7,700円

https://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/#rank6

【7位】BAKUNE Dry Men’s 長袖上下セット

季節を問わず着用しやすい長袖タイプのBAKUNE。睡眠中の快適性と疲労回復サポートを両立し、年間を通して活躍します。健康意識の高いお父さんへの贈り物として安定した人気を誇ります。

店舗名：TENTIAL

価格：12,430円～

https://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/#rank7

【8位】SIXPAD リカバリーウェア スリープ トップ

トレーニング機器で有名なSIXPADブランドが展開するリカバリーウェア。睡眠時の疲労回復や血行促進をサポートし、スポーツや仕事で疲れた身体をケアしたい方に人気です。ブランド認知度の高さも支持を集めています。

店舗名：MTG ONLINESHOP

価格：9,900円～

https://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/#rank8

【9位】コラントッテ リカバリーウェア 半袖 上下セット

磁気ネックレスで知られるコラントッテの技術を活かしたリカバリーウェア。磁気の力で血行改善をサポートし、肩や首まわりの負担が気になる方にもおすすめです。健康志向の高い父の日ギフトとして注目されています。

店舗名：コラントッテ公式

価格：19,800円

https://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/#rank9

【10位】VENEX コンフォートポンチ セットアップ

ベネクスの「コンフォートポンチセットアップ」は、リカバリーウェアのパイオニアブランドとして知られるVENEXの人気モデル。独自開発の特殊繊維「PHT」を採用し、休養時間を快適にサポート。軽量で伸縮性のあるコットン混素材は、なめらかな肌触りとサラッとした着心地が特長。

店舗名：VENEX公式

価格：22,000円

https://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/#rank10

なぜリカバリーウェアが選ばれるのか

リカバリーウェアとは、遠赤外線素材や特殊繊維などを活用し、血行促進や筋肉のリラックスをサポートするとされるウェアです。

パジャマやルームウェアとして日常的に着用できるため、特別な準備や手間が不要で、「着るだけでケアできる」という手軽さが魅力です。

近年はTENTIALやReDをはじめとしたリカバリーウェアが大きな話題となり、「睡眠時間そのものをより良い時間に変える」という新しい健康習慣として支持を集めています。

また、サイズ選びの失敗が比較的少なく、毎日使う実用品であることから、父の日ギフトとしても選びやすいカテゴリーとなっています。

この「実用性」と「健康への気遣い」のバランスが、現代の父の日ギフトニーズと合致しているのです。

「モノ」から「健康」へ。父の日ギフトの進化

近年の父の日ギフトは、お酒やグルメといった定番ギフトに加え、「健康」や「睡眠」、「疲労ケア」といったテーマへの関心が高まっています。リカバリーウェアはその象徴ともいえる存在であり、「いつまでも元気でいてほしい」「仕事や日々の疲れを癒やしてほしい」という想いを届けるギフトとして注目されています。

“ありがとう”を、毎日の休息時間に

リカバリーウェアは、一度使って終わるギフトではありません。毎日の睡眠やリラックスタイムの中で継続的に活用できるため、お父さんの日常に寄り添う贈り物となります。

日々頑張るお父さんに、休息という時間そのものをプレゼントする。

今年の父の日は、“モノ”ではなく“休息”を贈る。

そんな新しい父の日ギフトのかたちを選んでみてはいかがでしょうか。

父の日.jpでは、このほかにも300以上のプレゼントランキングや、年代別・予算別・ジャンル別のギフト特集など、父の日の贈り物選びに役立つ情報を多数掲載しています。今年の父の日が、お父さんへ「ありがとう」を伝える素敵な一日になることを願っています。

父の日ギフト売れ筋ランキング リカバリーウェア編 TOP10

http://chichinohi.jp/recovery-wear-ranking/

関連プレスリリース

抽選で20名さま、総額10万円相当が当たる！父の日.jp主催、父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026、開催中。

本キャンペーンでは、感謝の気持ちを込めて贈りたい、選りすぐりの父の日ギフト20点（総額10万円相当）をご用意。定番のお酒から、スイーツ、癒やしグッズ、さらには今人気のスキンケアアイテムまで、バラエティ豊かなラインナップが揃っています。 応募者は、この20種類のギフトの中から「贈りたい・もらいたい」商品を選んで応募できます。 抽選で合計20名様に、それぞれお選びいただいたギフトをプレゼントいたします。 応募期間は、2026年5月22日（金）から、父の日当日の 6月21日（日）23:59 まで。 ぜひご応募ください。

父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026詳細、及び応募ページはこちら

https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/(https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/)

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

掲載について

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